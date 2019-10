Na Mejašima zapaljen BMW bivšoj djevojci ubijenog dilera i bivšeg vojnika Ante Prnjaka; Je li riječ o nerazriješenim poslovima njenog bivšeg partnera ili upozorenju pred početak suđenja Liridonu Berishi? Policija istražuje slučaj

Automobil koji je na području splitskog kvarta Mejaši namjerno zapaljen u noći s utorka na srijedu u vlasništvu je 31-godišnje bivše životne partnerice brutalno likvidiranog dilera i bivšeg vojnika Ante Prnjaka (34), za čije je brutalno ubojstvo u kolovozu 2018. godine optužen Liridon Berisha (27) iz Stobreča.

Splitska policija tek je šturo izvijestila da je požar izbio na parkiranom osobnom automobilu BMW, a dan poslije da je očevidom utvrđena sumnja da je “uzrok požara otvoreni plamen ili žar, a materijalna šteta se cijeni na oko 50 tisuća kuna”.

Kako smo neslužbeno doznali, nepoznati počinitelj je na prednji lijevi kotač BMW-a splitskih registarskih oznaka ​prolio zapaljivu tekućinu, koju je potom zapalio. Požar je oštetio podvozje automobila, prednje vjetrobransko staklo, poklopac motora i cijeli lijevi dio vozila.

Počinje suđenje za jedno od najbrutalnijih ubojstava u režiji splitskog podzemlja: prvo su šmrkali kokain, a onda ga je natjerao da klekne pa iz blizine izrešetao automatskom puškom

Otkrivamo nove detalje iživljavanja splitskih mafijaša: danima su maltretirali cimera iz ćelije, a kad su saznali da je vlasnik kafića na otoku, počeo je horor, mlatili su ga, vrijeđali, tjerali da kleči...

Naravno, policija je započela kriminalističko istraživanje, koje bi trebalo razjasniti je li ova paljevina uzrok nekakvih dugova i nezavršenih dilerskih poslova sada pokojnog Prnjaka ili je motiv nešto potpuno drugo, što nema veze s njim.

Naime, on i njegova bivša partnerica s kojom ima dijete, doznajemo, puno prije njegova ulaska u kriminalne vode, zahladili su svoje odnose do te mjere da ga je prijavljivala i za nametljivo ponašanje. No, to ne mora ništa značiti i nekome tko želi utjerati novčani dug.

Berisha je na plaži urlao: 'Ubit ću te kao i Prnjaka!'; Otkrivamo tri velike pogreške brutalnog ubojice splitskog dilera koje su pomogle policiji da brzo rasvijetli slučaj

Proširena istraga protiv zločinačke organizacije sa splitskog područja: žrtva je ozbiljno shvatila prijetnje jer je nakon toga pobjegla u inozemstvo; Vučak i Berisha prebačeni s Bilica

Logičan motiv

Nadalje, pitanje je i je li ova paljevina svojevrsno upozorenje poslano prije početka suđenja ubojici njezina bivšeg supruga. No, koliko je taj motiv logičan s obzirom da 31-godišnjakinja uopće nije saslušavana kao svjedok ili oštećena tijekom istrage, a niti je predložena kao svjedok u predstojećem postupku.

Podsjetimo, Berishi uskoro počinje suđenje pod optužbom da se 21. kolovoza prošle godine, oko 22.40 sati, dovezao na splitski TTTS s Antom Prnjakom u njegovu BMW-u šibenskih registarskih oznaka.

Kada su stigli na napušteno i mračno mjesto na predjelu Kamena, prema optužnici, iskorištavajući poznanstvo i povjerenje Ante Prnjaka, zatražio je od njega da klekne ispred njega na koljena držeći ga tako u strahu. Zatim je u njega iz neposredne blizine ispalio najmanje četrnaest hitaca iz automatske puške kalibra 7,62 mm.

Detalji brutalnog ubojstva u Splitu: likvidirani je bivši vojni policajac Ante Prnjak; Istražitelji imaju snimke nadzorne kamere, pronađen i zapaljeni BMW kojeg su koristile ubojice?

Otkriven identitet muškarca čije tijelo je pronađeno na TTTS-u, radi se o dileru koji je 'pao' s velikom količinom droge

Splitska policija potvrdila: muškarac pronađen na TTTS-u je ubijen, na tijelu ima i prostrijelne rane; Identitet ubijenog još nepoznat, riječ je o mlađoj osobi

Obdukcija je utvrdila da je Prnjak dobio dva metka u zatiljak te četiri u desnu sljepoočnicu. Četiri metka pogodila su ga u leđa i prsa, a ostali su izrešetali jednu i drugu ruku te natkoljenicu. Berisha se dan poslije dovezao Prnjakovim BMW-om u Srinjine te zapalio automobil kako bi uništio tragove.

Nakon uhićenja, tijekom istrage Berisha je izjavio kako ga je Ante Prnjak maltretirao više od dvije godine zbog kokaina u vrijednosti oko dvije tisuće eura, koje mu nije odmah platio. Dug se “popeo” na 50 tisuća eura zbog lihvarskih kamata.

Na dan ubojstva su šmrkali kokain te je Prnjak iz automobila izvadio automatsku pušku i zatražio od njega da likvidira jednog muškarca, a da će mu on zauzvrat oprostiti dug. Ovaj na to, evidentno, nije pristao.•