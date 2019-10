O pronalasku Tomislava K. (30), menadžera iz Zagreba s teškim po život opasnim ozljedama glave, lomom čeljusti, podljevom ispod oka i slomljenih pet rebara na rivi u Visu, policija ne samo što nije obavijestila javnost već se nisu potrudili javiti ni državnom odvjetništvu u Splitu.

Kako saznajemo iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, nisu im do danas javili kako je nađena muška osoba s teškim po život opasnim ozljedama.

Slijedom toga, nije napravljen pregled tijela, nije dat nalog sudskom vještaku da utvrdi način nastanka ozljeda da se sa sigurnošću utvrdi kako se ne radi o kaznenom djelu. Hoće li se navedene radnje napraviti i kada još nije poznato jer, kako saznajemo od Antonele Lolić, glasnogovornice splitske policije još uvijek se utvrđuje radi li se o kaznenom djelu.

Naime, po pronalasku tijela procijenjeno je na prvi pogled kako nema elemenata da je Zagrepčanin žrtva napada ili prometne nesreće te su sukladno tome postupali i propustili obavijestiti javnost i državno odvjetništvo. Međutim, još uvijek se utvrđuju sve činjenice te će po potrebi obavijestiti službeno državno odvjetništvo, ako se ipak pokaže da se radi o nedjelu. Kako je državno odvjetništvo do sada već saznalo za događaj iz medija, vjerojatnije je kako će oni od policije zatražiti izvješće.

Mladi Zagrepčanin pronađen na Visu s teškim ozljedama glave, u splitskoj bolnici se bori za život; Policija još uvijek ne zna što se dogodilo kobne večeri

Zagrepčanin je pronađen u subotu u 6,50 ujutro kako u krvi leži na viškom Šetalištu stara Issa s ozljedama glave i tijela. Sama brojnost ozljeda nije policiju upućivala na kazneno djelo jer iz izjava koje su uzeli nakon pronalaska mladića nisu čuli da se dogodio ikakav izgred. Toliko su bili sigurni da ne treba tražiti počinitelja da su i snimke kamera video nadzora zatražili tek u ponedjeljak ujutro, 48 sati nakon pronalaska mladića, prvi radni dan.

Zagrepčanin je u subotu helikopterom prebačen u splitsku bolnicu te se nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja KBC Split u stanju inducirane kome. Prije toga je Tomislav K. operiran i sada mu je stanje stabilno, iako su mu ozljede teške i po život ugrožavajuće. Obitelj i prijatelji 30-godišnjaka, inače menadžera za prodaju automobila, jednostavno ne mogu vjerovati da se tako olako pristupa ozbiljnoj stvari.

- Moj prijatelj nije imao ni jednu prijavu za prometni prekršaj, nije konfliktna osoba, on je toliko pristojna i uredna osoba da smo ga svi rado imali u društvu. Vidio sam ga u subotu poslijepodne u bolnici na kratko, spojenog na aparat za disanje. Bio sam s dva prijatelja koji su s njim došli na Vis. Kažu da su te večeri, nakon regate zbog koje su došli na otok, otišli u kafić. Trebao sam i ja ići s njima, ali nisam uspio dobiti godišnji odmor. Nakon toga su oni otišli, a Tomislav je ostao, a kada se nije vratio na brod do jutra otišli su u policiju. Tek onda su im u policiji kazali da je nađen teško ozlijeđen u krvi na ulici. Tada su i razgovarali s njima i uzeli izjave. Nitko ih nije prije toga potražio. Rekli su im i kako je Tomislav ležao najmanje dva sata prije nego li je alarmirana policija zahvaljujući uposlenici tvrtke koja ima ured u blizini. Ja još ne mogu vjerovati kao olako oni u policiji to shvaćaju. Imaju li ti ljudi prijatelje, rodbinu do kojih im je stalo? Pitanje je zašto su šutili o svemu, tek sada sve izgleda kao zataškavanje i prikrivanje - zabrinut i očajan kaže nam M.J. (29), Tomislavov prijatelj koji je došao iz Zagreba vidjeti ga odmah po saznanju za strašan događaj.

Što se tiče policijske istrage koja je provedena, kako on kaže, ispitali su na Visu sve skupa pet osoba, a kada ih nazovu da pitaju za razvoj događaja policajci u trenu promijene ton ako se spomene moguće premlaćivanje.

Prema neslužbenim podacima, Tomislav osim lomova po tijelu ima i hematome na leđima. Na glavi ima i oteklinu za koju čekaju da splasne kako bi ga ponovno operirali. U policijskoj upravi u Splitu nismo uspjeli saznati tko je iz Policijske postaje Vis donio zaključak da se ne radi o kaznenom djelu.