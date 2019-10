J.Č. (39) godinama je uspješno spajao državnu službu i privatni biznis. Radio je dugi niz godina u Poreznoj upravi u zagrebačkoj Dubravi (od nadređenih je tražio premještaj u Split), a istodobno se bavio i prodajom automobila preko svojih registriranih firmi diljem Hrvatske.

S većim ili manjim uspjehom ovaj je Dalmatinac godinama širio svoj biznis i uredno primao državnu plaću. Sve dok nije upao u probleme...

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad njim te ga prijavili Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu za više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, više kaznenih djela utaje poreza ili carine i niz kaznenih djela krivotvorenja službene isprave.

Automatski otkaz

Osnovano ga se sumnjiči da je tijekom 2017. godine kao odgovorna osoba u trgovačkom društvu "Gold Cars" d.o.o. Solin, u svojstvu direktora društva, za sebe zadržao novac od prodaje automobila i na taj način navedeno društvo oštetio za 2.109.000 tisuća kuna, a državni proračun RH za neplaćeni porez u iznosu od oko 527 tisuća kuna.

On je, kako stoji u prijavi, novac od prodaje automobila koji su bili u vlasništvu društva zadržavao za sebe te ga nije stavljao na račun društva, niti ga je proveo kroz poslovne knjige, svjestan da je time povrijedio dužnost zaštite imovinskih interesa društva.

Tako je 2017. prodao 29 vozila u vlasništvu društva privatnim fizičkim osobama za ukupno 2,6 milijuna kuna u gotovini. No, taj novac prijavljeni nikad nije položio na poslovni račun "Gold Carsa" pa nije na te prodane automobile obračunao ni platio državi iskazani PDV.

Uputili smo službeni upit Poreznoj upravi, koja nam je vrlo brzo odgovorila:

"J.Č. bio je službenik Ministarstva financija, Porezne uprave, do 18. veljače 2019., kad mu je prestala državna služba jer je obavljao djelatnost koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta na koje je bio raspoređen. Odmah nakon saznanja da imenovani obavlja djelatnost koja je u suprotnosti s poslovima radnog mjesta na koje je raspoređen, Ministarstvo financija, Porezna uprava, pokrenula je protiv imenovanog postupak zbog teške povrede službene dužnosti i nadležni službenički sud mu je izrekao kaznu prestanka državne službe", stoji u njihovom odgovoru.

Iz izvora bliskih J.Č. doznajemo da prijavljeni tvrdi da je nadzor Porezne uprave nad njegovom firmom bio nezakonit jer je obavijest o otvaranju poreznog nadzora uručena osobi koja nema ovlaštenje da u ime "Gold Carsa" daje knjige na uvid, odnosno zastupa firmu u nadzoru.

Osobni progon?

– Sve je to preuranjeno od Porezne uprave i sve će to pasti na Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, jer Porezna uopće nije završila posao do kraja, budući da prijavljeni J.Č. nikad nije primio njihovo rješenje niti mu je pravomoćno od njih utvrđena obveza plaćanja poreza, nego je odmah Porezna predala zapisnik MUP-u.

On kao ovlaštena osoba nikad nije primio obavijest o otvaranju nadzora nad njegovom firmom, čime je Porezna uprava grubo povrijedila zakon na njegovu štetu i pokazala tim činom da se radi o osobnom progonu – govore ljudi upućeni u ovaj predmet.

J.Č. je na račun svoje firme "Gold Cars" navodno položio 11 milijuna kuna baš te 2017. godine, a isto tako vođen je i porezni nadzor nad imovinom cijele njegove obitelji koji je otvoren 2013., a 2017. je zaključen pravomoćnim rješenjem da nema nesrazmjera između stečene imovine i dohotka.

– Ova prijava je stvar progona od njegovih kolega u Poreznoj upravi, a ne činjenica. Nije točno ni da je dobio otkaz nego je ta stvar na Upravnom sudu i odluka još nije konačna – govori nam osoba bliska prijavljenome, koji za sada ne govori za medije jer čeka da ga se naprije ispita na Tužiteljstvu.

Očigledno, o ovoj prijavi bit će još puno govora...