Glasnogovornik zadarskog suda priznao da žrtva grupnog silovanja još nije ispitana, a suca Markovića je pravdao: Kaznenu prijavu za curenje informacija ne mogu potvrditi!

Glasnogovornik Županijskog suda Hrvoje Visković je nakon održane prosvjedne konferencije Zadarskog bloka na kojoj se okupilo 50-ak ljudi, dao izjavu za medije. Novinari su ga upitali je li odluka izvanraspravnog vijeća o odlasku u istražni zatvor petorice optuženih za silovanje 16-godišnjakinje u okolici Zadra donesena zbog pritiska javnosti.

- Mislim da nije. Naime, ispoštovana je nekakva redovna procedura, s obzirom na to da je od samog početka vlada atmosfera da je istražni zatvor sankcija u startu, ona to nije već je smo jedna od mjera. Svaka odluka je podložna kontroli povodom žalbe. Žalbeno vijeće je utvrdilo drugačije od suca istrage i takva odluka je donesena, kazao je glasnogovornik Visković, dodajući kako suci istrage godišnje imaju između 550 i 600 predmeta, a nekih 5 do 10 posto takvih odluka bude preinačeno, napominjući kako to nije napravljeno zbog pritiska javnosti, piše Zadarski.hr.

- Sudac istrage u ovoj fazi kaznenog postupka odlučuje isključivo o istražnom zatvoru, on ne vodi istragu, već je vodi državni odvjetnik. S obzirom na to da je sudac istrage trenutno na bolovanju, to ne znači ništa nego da će se istraga voditi i dalje od strane državnog odvjetnika, kazao je glasnogovornik Visković objašnjavajući kako novi sudac nije dodijeljen i nema potrebe da ga se dodijeli.

- Sudac je odlučio da nema opasnosti od ponavljanja djela, ali je utvrdio da postoji opasnost od utjecaja na svjedoke i tu opasnost je mislio sanirati mjerama opreza. Na tu odluku se žalio državni odvjetnik i samo je u tom dijelu njegova odluka preinačena tako da je određen istražni zatvor, umjesto mjera opreza. Dakle izvanraspravno vijeće je gotovo u 90 posto potvrdilo suca istrage, kazao je Visković koji na novinarski komentar kako se u javnosti stječe dojam da je izvanraspravno vijeće odlučilo istražni zatvor petorici optuženih kazao kako je "to samo dojam".

- Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a koliko će trajati ne znam, možda manje od mjesec, možda mjesec, a možda i duže. Sve ovisi kojom brzinom će se ispitivati svjedoci. Žrtva još nije ispitna, ali je zakazan termin za njeno ispitivanje i postoji još svjedoka koji se trebaju ispitati.

Za monstruozan zločin u Zadru postoje čvrsti dokazi!; Naši izvori oštro demantiraju sud: Istražitelji posjeduju snimke svih grupnih silovanja. Sudac je momke morao zadržati iza rešetaka!

Visković, kako piše Zadarski.hr, nije htio komentirati medijske napise koji govore o snimkama priloženim u dokaze već je rekao kako će istraga sve utvrditi. Također, Visković nije mogao sa stopostotnom sigurnošću utvrditi je li sudac istrage Ivan Marković podigao kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog toga što su informacije iz tajne istrage procurile u javnost.

Zadarski sudac koji je pustio osumnjičene za silovanje prijavio one koji su to otkrili novinarima!