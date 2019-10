Dvije i pol godine nakon što je u sklopu Marulićevih dana u splitskom HNK odigrana predstava "Vaše nasilje i naše nasilje" Olivera Frljića, a koja je izazvala burne prosvjede u organizaciji HRAST-a i HSP-a, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv jednog od prosvjednika, i to zbog prijetnji smrću jednom od posjetitelja.

ODO je predložilo sudu da izda kazneni nalog kojim bi se 64-godišnjeg T.M. iz Splita kaznilo uvjetnom kaznom zatvora od pet mjeseci, s rokom kušnje od godinu dana. Tereti ga se da se tog 24. travnja 2017. godine, oko 19 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, nezadovoljan zbog prikazivanja predstave "Vaše nasilje i naše nasilje", najprije obratio A.B.-u pogrdnim riječima, da bi potom, da ga zastraši, rekao: "Znam gdje živiš, znam tko si, sačekat ću te kad izađeš vanka, ubit ću te."

Ako, pak, sud ne prihvati kazneni nalog ili se krene u postupak po prigovoru okrivljenog, ODO predlaže da se tada izrekne kazna od 7 mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine.

Okrivljeni 64-godišnjak je na ispitivanju u ODO-u negirao ono za što ga terete, navodeći da je tada uistinu bio u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje se odvijala predstava protiv koje je on sa svojim prijateljima pasivno pružao protest i to tako da su pjevali domoljubne pjesme.

- Oštećenog nikad nisam upoznao, ništa o njemu ne znam i ne znam zašto me je uopće prijavio. Nisam mu upućivao pogrdne riječi ili riječi prijetnje. U kazalištu sam se zadržao možda pola sata, sa svojim prijateljima bio sam u zadnjem redu, gdje sam cijelo vrijeme sjedio. Samo sam pjevao domoljubne pjesme, a izašli smo kad nas je policija zamolila - istaknuo je okrivljeni T.M.

No, drugačiju je priču ispričao oštećeni A.B., kazavši da je na predstavi bio privatno, a ne kao predstavnik feminističkih i LGBT udruga, političke stranke i udruga za zaštitu ljudskih prava, čiji je inače aktivist.

- Prilikom dolaska u kazalište mene i druge posjetitelje dočekala je jedna grupa ljudi koja nas je vrijeđala pogrdnim imenima i dobacivala prijetnje i to samo zato što smo došli na predstavu. Sjeo sam u 13. red, a kasnije sam shvatio da sam sjeo točno u sredinu grupe ljudi, odnosno između redova u kojima su se smjestile osobe koje su došle ometati predstavu. Nešto prije početka predstave osobe u mojoj blizini izvadile su transparente i bukom nastojale omesti početak predstave. U jednom trenutku mi se nepoznata muška osoba obratila govoreći mi da me poznaje i tada mi je prvo rekao: "Pederčino, komunjaro", a onda mi je rekao da zna gdje živim i da će me sačekati i ubiti. Ove prijetnje su me jako uznemirile i shvatio sam je ozbiljno jer iz prijašnjih iskustava znam da su se takve prijetnje i ostvarivale - kazao je oštećeni, koji je osobu koja mu je prijetila prepoznao na prepoznavanju u policiji.

Iskaz oštećenog potvrdila je i jedna svjedokinja, inače poznanica oštećenog, koja je čula i vrijeđanje i prijetnje.