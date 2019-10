U Zadru se ne stišavaju reakcije na odluku suca istrage zadarskog Županijskog suda Ivana Markovića da pusti na slobodu petoricu starijih punoljetnika osumnjičenih za višestruko grupno silovanje, psihičko i fizičko maltretiranje te ucjenjivanje 16-godišnje djevojke iz okolice Zadra, ali i reakcije na izjave sudskoga glasnogovornika Hrvoja Viskovića i stavove predstavnika obrane navodnih počinitelja, koje je jučer prenijela Slobodna Dalmacija, o tome kako kaznena prijava počiva na konstrukciji bez dokaza koja neće preživjeti potvrđivanje optužnice.

Istražili smo zašto je sudac pustio petorku prijavljenu za grupno silovanje: jesu li za oslobađanje bile presudne fotografije s Instagrama? Tko je na njima i je li sudac kompromitirao istragu?

'Sud je postupio kao da je riječ o skupini mangupa koji su ukrali dvije šteke cigareta': Razgovarali smo sa stručnjacima o zadarskoj 'praksi', kažu da bi ishod postupka lako mogao biti loš - za žrtvu!​

Strava kod Zadra: sedmorica mladića godinu dana silovala 15-godišnjakinju, tukli je, snimali mobitelom i ucjenjivali!; Sudac ih pustio da se brane sa slobode iako žrtva živi u istome mjestu!?​

Iz izvora bliskih istrazi najoštrije demantiraju pokušaj relativizacije dokaznog materijala u policijskoj kaznenoj prijavi. Oni su uvjereni da kaznena prijava sadrži apsolutno sve potrebne dokaze na temelju kojih je sudac istrage trebao donijeti odluku o istražnom zatvoru za petoricu osumnjičenika, kako zbog težine počinjenih kaznenih djela, tako i zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke, unatoč izdanim mjerama opreza, jer sva petorica žive u istome mjestu gdje i oštećena.

Vještačenje poziva

Činjenicu da je policija privela petoricu mlađih punoljetnika, a ne i dvojicu maloljetnika također obuhvaćenih optužnicom, ne smatraju presudnom za određivanje istražnog zatvora, iako se postavlja logično pitanje: zašto po toj osnovi zadržavati u pritvoru petoricu sumnjivaca ako dvojica navodnih počinitelja, koji također mogu utjecati na svjedoke, nisu bila privedena?

Naši izvori uvjeravaju nas da kaznena prijava sadrži dovoljnu količinu dokaza za sva kaznena djela koja se sedmorici stavljaju na teret. U kaznenoj prijavi opisano je više od šest situacija u kojima su osumnjičenici počinili kaznena djela na štetu maloljetnice, i za svaku od tih situacija, u skladu s njezinom izjavom danom policiji, imaju dokaze koji to potvrđuju, uključujući video i audio snimke, te fotografije. U svim tim prilikama nikad nisu sudjelovala sedmorica. Jednom su bila dvojica, nekad trojica ili četvorica.

Vještačit će se vrlo vjerojatno i telefoni, odnosno pozivi svih osumnjičenika, ali i same žrtve, kako bi se mogla rekonstruirati njihova međusobna komunikacija, prema kaznenoj prijavi, od kolovoza prošle do srpnja ove godine. Komunikacija je navodno postojala između svih aktera u priči tijekom cijele godine, gotovo sve do kraja ljeta. Ona bi trebala odgovoriti i na pitanje kako je taj lanac međusobnih odnosa funkcionirao, tko je u njemu bio više, a tko manje odgovoran, i kako je tekla komunikacija među osumnjičenicima i oštećenom.

Naime, nisu svi počinitelji jednako odgovorni u ovom monstruoznom zločinu. Nekima se na teret stavlja jedno do dva, uvjetno kazano, blaža kaznena djela, a pojedinci su prijavljeni za počinjenje svih pet kaznenih djela, od kaznenog djela protiv spolne slobode i bludnih radnji do iskorištavanja djece za pornografiju (neovlašteno snimanje i distribuiranje dječje pornografije), nanošenje tjelesnih ozljeda osobi posebno ranjivoj zbog svoje dobi te prijetnji. Jedan među najodgovornijima, kako doznajemo, navodno je u čak osam prilika sudjelovao u počinjenju takvih djela. Isti osumnjičenik, prema neslužbenim izvorima, već ima podeblji policijski dosje, s kaznenim djelima imovinske štete, krađe i slično.

Strašan pritisak

Maltretiranje djevojke od strane sumnjivaca nisu prestajala ni na javnim mjestima, poput autobusa, kad bi išla u školu koja je, izgleda, bila okidač da cijela priča dospije do policije i da se, na koncu, prije nekoliko dana pokrene istraga koja je dovela do privođenja. Djevojka je u školi dospjela u sukob s jednim profesorom kojeg je, navodno, verbalno napala. Zbog problematičnog ponašanja upućena je psihologu, koji ju je podvrgnuo testiranju različitim psihotestovima. Na jednom od njih nekoliko u nizu djevojka je "pukla" i iz nje je počela kuljati bujica emocija. Pritisak je u njoj eksplodirao dijelom i zbog spoznaje da je jedan od njezinih roditelja nedavno doznao za postojanje kompromitirajućeg filma u kojem se i ona nalazi.

Psiholog je ubrzo zaključio da je učenica vrlo moguće žrtva teškog kaznenog djela i o svemu je obavijestio Centar za socijalnu skrb, a oni policiju. Policija je reagirala u rekordnom roku i za 48 sati detektirala sedmoricu te privela petoricu navodnih počinitelja, uz kaznenu prijavu za pet kaznenih djela. Istovremeno i oštećena daje izjavu policiji te podnosi kaznenu prijavu protiv svojih navodnih mučitelja.

Sudac istrage Županijskog suda u Zadru Ivan Marković u srijedu je i službeno otvorio bolovanje, a već u utorak je otkazao sve rasprave, među kojima i početak suđenja ocu s Paga koji je početkom godine s balkona bacio svoje četvero djece. Nakon što je primio prijetnje smrću, koje se intenzivno istražuju, sudac Marković očito nije više u stanju raditi svoj posao.

U međuvremenu, društvenim mrežama se šire "tjeralice" s fotografijama i punim imenima navodnih počinitelja. Javnost željna osvete lakonski gura u kategoriju silovatelja sve osumnjičene, premda sva sedmorica, u dobi od 20 do 16 godina, nisu prijavljena za silovanje, odnosno za sva kaznena djela koja im se stavljaju na teret. Roditelji jednog maloljetnika zbog toga su podnijeli kaznenu prijavu protiv novinara jednog portala koji je objavio imena dvojice navodnih počinitelja, a među njima i njihova sina, etiketirajući ga kao silovatelja iako nije prijavljen za silovanje.