Kćer pokojnice ogorčena presudom za tragediju u Zmijavcima: Na Ustavnom sudu ću tražiti pravdu za otrovanu majku! Jesu li suđenje zatvorili za javnost kako bi mogli lagati i manipulirati s dokazima?

Pravomoćna oslobađajuća presuda Tanji Mesaroš (39) za ubojstvo svekrve Ane Milas (67) u rujnu 2010. godine u Zmijavcima posebno je pogodila Jagodu Kegalj, kćer pokojnice, koja je iz Njemačke gdje živi dolazila na splitski sud i pratila suđenje.

- Sudovi koji zatvaraju suđenje za javnost u postupku protiv punoljetne osobe, što je učinjeno u ovime postupku, time već unaprijed smišljaju nemoralne aktivnosti, jer mogu daleko od očiju javnosti manipulirati i lagati kao što su i radili - kazala je u svojoj reakciji na presudu.

Nevjesta nije otrovala svekrvu! Nakon devet godina okončan slučaj obiteljske tragedije u Zmijavcima; Tanja Mesaroš u međuvemenu se razvela od prvog supruga, koji ju je prijavio za trovanje svoje majke, s drugim je dobila još troje djece

Već nakon objave oslobađajuće presude u ljeto prošle godine, Jagoda Kegalj je pokušala osporiti odluku te je podnijela prijavu protiv sutkinje-porotnice iz Sudskog vijeća. Tražila je njezin kazneni progon i ukidanje navedene odluke jer je, prema prijavi, bilo sporno što je porotnica članica političke stranke što je zakonom zabranjeno. Odlukom Vrhovnog suda kojom je potvrđena presuda Županijskog suda u Splitu, očito je procijenjeno da prijava nije utemeljena.

- Nakon ove odluke te punih osam godina svakoraznih manipulacija, mogu mirne duše reći da Republika Hrvatska nije pravna država te da se neću nikada pokoriti ovakvim nečasnim odlukama, evo neka mene kazneno gone i strpaju u zatvor, ali ušutkati me neće nikada. Županijski sud u Splitu i Vrhovni sud RH su grubo prekršili Ustav Republike Hrvatske, Zakon o sudovima te Zakon o kaznenom postupku i donijeli krivu i neutemeljenu oslobađajuću presudu. Ona se očituje u odvratnim, nezamislivim lažima, ali ne činjenicama i dokazima koji su zauvijek zapisani u sudskom spisu, ali koji meni daju pravo ovako govoriti. Najsretnija bih bila da nikada nisam saznala za ubojstvo svoje majke.

Ja sam svoju majku pokopala ne sluteći da će se osam mjeseci kasnije ekshumirati iz groba zbog ubojstva, ja to nisam željela. “Pravna država“ je pokrenula postupak, optužila optuženu, oslobodila optuženu od optužbe i uništila moje zdravlje“. Pitam se gdje je pravo, gdje je pravda i što će sada napraviti ta samoprozvana fenomenalna “pravna država“ koja je grubo zakazala. Ubojstvo moje majke trovanjem je dokazano to čak ne osporavaju ni ovi suci i sudovi. Moju majku je preko tri godine hranila isključivo optužena što je i sama priznala. Tko je to drugi mogao i zbog čega bi netko drugi ubio moju majku, ako to nije bila okrivljena? Ja sam sigurna da je sud potpuno namjerno donio krivu odluku, ja znam tko je ubojica, očekujem da institucije „pravne države“ ponovno preispitaju cijeli kazneni postupak te ponovno pronađu ubojicu i istoj pravedno presude - ne miri se Jagoda Kegalj s odlukom, iako je pravomoćna.

Naša sugovornica odlučna je da će podnijeti ustavnu tužbu te da će ovaj predmet ići i na Europski sud za ljudska prava.