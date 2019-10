Potresno svjedočanstvo mladog Slavonca koji je iznajmio stan kod 'Naci Đure': Tukao me, nožićem mi je po prsima urezao riječ 'smeće', prijetio mi je ubojstvom, tjerao da pišem oporuku...

Podstanarski dani u metropoli prisjeli su Slavoncu Renatu Š. (20) kojeg je vlastiti najmodavac Ivan Đurić (28) poznatiji kao Naci Đuro ili Đuro Baraba u stanu na zagrebačkoj Savici bešćutno mučio, piše Jutarnji list.

Stravičan zločin dogodio se 13. listopada u kasnim večernjim satima kada je Đurić "dočekao" podstanara na vratima stana s promijenjenom bravom. Već s prvim koracima ulaska u stan koji je unajmio prije mjesec i pol, za 20-godišnjaka je bila uvertira u užas. Jer gazda mu je pred prijateljem i djevojkom prijetio smrću nožem kojim mu je, potom, na prsima urezao riječ "smeće", a na sve ga je tjerao da napiše oproštajno pismo ocu te pokojnoj majci. Rezime užasa su dvije kaznene prijave koje je policija podnijela protiv Đurića - za prijetnje smrću te pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Njihovo poznanstvo datira iz vremena kada je mladi konobar po Zagrebu tražio stan u najam. Hodao je po Savici, obilazio stupove s oglasima. Prošao je pored Đurića koji je na klupi sjedio s djevojkom i koji je čuo njegove bezuspješne pokušaje pronalaska stana, ponudio mu je najam sobe u stanu za 1000 kuna.

- Neopisivo sam zahvalan što me prihvatio jer sam unajmljivao stan za sebe i psa labradora. Ivan se doista tada činio normalnim. Zajedno smo kuhali, jeli, družili se, gledali televiziju. Bilo je u redu sve do proteklog vikenda kada sam išao na put pa sam ga pitao je li mu problem pričuvati psa. Rekao je da može. No tijekom nedjelje mi je počeo slati uvredljive poruke, a kad sam došao do stana s puta, držeći kruh u ruci, otvorio mi je vrata jer je brava bila promijenjena. Udario me je rukom u potiljak i 10 puta me ošamario. Izvadio je zatim moj preklopni nož te mi ga uperio u trbuh dok je pokazivao na ladicu u kojoj je bio pištolj. Pitao me želim li da me muči vlastitim nožem ili da me lagano ranjava - ispričao je za Jutarnji list Renato Š. čije je patnje, tvrdi, mobitelom snimao gazdin prijatelj. Zatim su se tortura i ponižavanje nastavili na vratima sobe koju je unajmio.

- Kad su se otvorila vrata sobe, moj pas je bio unutra zatvoren. Sve je bilo zasrano, usmrđeno i razbacano. Dok me držao pribitog na štok, kidao mi je odjeću. Majicu mi je nožem rasporio na dva dijela. Prijetio mi da će me izmasakrirati i pustiti krv na laminat te mojom odjećom obrisati krv. Zatim me šutao i uhvatio za lijevu bradavicu rekavši da će je odsjeći, nakon čega se nasmijao i rekao da neće, već da će me rezbariti. Na prsima mi je napisao nožem smeće. Krv je tekla.

Pritom mi je uzeo dokumente i prijetio ako prijavim to policiji, da će pobiti i mene i njih. Nakon toga je curu zamolio da mi donese papir i olovku pa da napišem oporuku roditeljima. A kako sam rekao da nemam ništa za napisati, otišao je u kuhinju po drugi nož, a ja sam premro od straha pokušavajući ostati pribran - otkriva još Renato.

Tortura se okončala na ulaznim vratima u zgradu gdje su se zajedno spustili Đurić, Renato i pas. Mladić se brzo pribrao i sve prijavio policiji koja mu je ukazala na Đurićevu kriminalnu prošlost.

Inače, nedavno je Đurić uhićen kada je ispred jedne trgovine pokušao prodati dva psa bez dokumentacije stavivši karton s natpisom. No prije toga punio je novinske stupce kada je u tramvaju 2017. salutirao nacističkim pozdravom, uzvikivao Sieg Heil i putnike špricao suzavcem. Bio je to period i kada je priveden jer se iskalio na svojoj bivšoj partnerici s kojom ima dijete kada ju je navlačio po ulici i nazivao kurvom.

O kakvoj se osobi radi svjedoči i njegov Facebook na kojem veliča Hitlera, slika se s oružjem...

Susjedi u zgradi su, kako piše Jutarnji list, zgroženi njegovim postupcima i doslovno bez riječi.