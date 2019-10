Ukinuta oslobađajuća presuda bivšem gradonačelniku Imotskoga i suradnicima: u hotelu ih nemaju u knjizi gostiju, no sud je više vjerovao 'svjedocima'!

Oslobađajuća presuda Općinskog suda u Splitu, koju je donio sudac Ante Unković krajem siječnja ove godine, a u kojoj se zbog nedostatka dokaza oslobađaju bilo kakve krivnje zbog prijevare u službi bivši gradonačelnik Imotskoga Ante Đuzel, te pravnik Ivo Šućur (tadašnji tajnik poglavarstva Imotskoga) i vozač Vlado Petrušić – ukinuta je.

Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu uvažilo je žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka i pogrešno utvrđenoga činjeničnog stanja predmet vratilo na ponovno suđenje.

Trojku se tereti da je od srpnja 2005. godine pa do lipnja 2006. računovodstvu podnosila na obračun i isplatu putne naloge u kojima su prilagali krivotvorene račune zagrebačkog hotela "Westin", tražeći od Grada Imotskoga naknadu troškova smještaja u hotelu u kojemu nikada nisu bili, niti su koristili uslugu smještaja kao što je stajalo u putnim nalozima.

Antu Đuzela se osim prijevare u službi tereti i za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave jer je te naloge potpisivao prije naplate iako je znao da su krivotvoreni, kao što su bili krivotvoreni i njegovi nalozi. Ivo Šućur je isplatom za devet putnih naloga neosnovano sebi pribavio 9230 kuna, Vlado Petrušić je naplatio 11 fiktivnih naloga koji su mu donijeli nepripadajuću korist od 11.890 kuna, a Đuzelu je isto toliko putnih naloga u džep donijelo nepripadajućih 15.589 kuna.

Dakle zajedno su njih trojica oštetili Grad Imotski za nešto manje od 37 tisuća kuna, a Đuzel je svojim potpisom sve te fiktivne naloge amenovao.

Iako iz knjige gostiju, dakle popisa gostiju hotela "Westin" proizlazi da nitko od ove trojice okrivljenika nije spavao u tom hotelu, Općinski sud je donio oslobađajuću presudu isključivo na temelju iskaza svjedoka, koji su izjavili da su baš oni bili sa Đuzelom ili drugim okrivljenima u hotelu "Westin", kako su okrivljenici i naveli u svojim fiktivnim putnim nalozima.

Sud je propustio ocijeniti sve druge provedene dokaze, pa tako i popis gostiju hotela "Westin" u inkriminiranom razdoblju, kao i iskaze drugih svjedoka – Mare Pavić Požega, Željka Prežeca i Branka Regje.

Na suđenju je bilo i svjedoka koji su tvrdili da su zajedno s optuženima bili u hotelu "Westin" te su im tako dali alibi.

Tako je svjedok Branko Knezović kazao da je prilikom dolaska u hotel vidio da su okrivljenici sa sobom imali putne torbe ili pak aktovke te kako iz garaže hotela, iz prtljažnika vozila, odnose aktovke. Također je naveo da se sjeća kako je Petrušića i njega vozač vozio do njegova stana te ponovno vraćao u hotel, dok bi ostali okrivljenici ostali u hotelu. Prilikom odlaska iz hotela Đuzel je dolazio na recepciju pa misli da je on sređivao račune. Naveo je i da je u to vrijeme zajedno s gradonačelnikom Đuzelom dva puta mjesečno odlazio u Zagreb kako bi ishodili novce od pretpristupnih fondova.

Svjedok Mate Kutleša potvrdio je na sudu da je kritične prigode s Đuzelom noćio u hotelu "Westin", a naknadno je potrebnu dokumentaciju predao računovodstvu kako bi dobio isplatu troškova.

I svjedok Branislav Škeva se sjeća da je Đuzela vidio u hotelu "Westin", a on je osobno naknadno dostavljao račune u računovodstvo kako bi se odobrila isplata te da su tako postupale i druge osobe u gradu Imotskome, a naknadne revizije nisu utvrdile nikakve nepravilnosti.