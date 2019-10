Afera 'Harmony': uhićen poznati splitski arhitekt, šefovi iz Banovine i Geodetske uprave te djelatnica Katastra; Sumnjiče se da su 'sredili' građevinsku dozvolu za luksuzni hotel na Bačvicama

Policijski službenici PNUSKOK-a jučer su, neslužbeno doznajemo, uhitili četiri osobe povezane s istragom oko primanja i davanja mita u vezi hotela "Villa Harmony" na Bačvicama.

Prema neslužbenim informacijama uhićena je L.P.M., voditeljica Odsjeka za graditeljstvo Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, potom A.D., voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Državne geodetske uprave u Splitu, kao i djelatnica Katastra K.B. te D.R., ugledni arhitekt koji je potpisao glavni i izvedbeni projekt "Ville Harmony".

Istražitelji sumnjaju da je L.P.M. izdala građevinsku dozvolu za gradnju hotela iako za to nije bilo zakonskih uvjeta, dok su ostali potvrdili i proveli taj dokument kroz katastar, iako su znali da je nezakonito izdan i da hotel nije mogao dobiti građevinsku dozvolu. Nije nam poznato je li se netko od njih sumnjiči za primanje mita, no čim je u priču upleten PNUSKOK, to se čini vrlo izvjesnim.

Nastavak priče o mitu

Za komentar uhićenja njihovog djelatnika pitali smo Državnu geodetsku upravu.

– Vezano za vaš upit očitujemo se kako su danas u službene prostorije PUK-a Split pristupili službenici PNUSKOK-a ŽDO Split te su razgovarali s dvojicom službenika navedenog PUK-a. Detaljnijim informacijama o navedenom ne raspolažemo – odgovorili su nam iz kabineta dr. sc. Damira Šanteka, glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave.

Ova jučerašnja uhićenja očito su nastavak priče koja je započela prije nekoliko mjeseci, kada su uhićeni Zoran Sikirica, član uprave tvrtke "Špinut" d.o.o., koja je investitor hotela, načelnik Samostalnog sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva Josip Bienenfeld, zaposlenik splitske tvrtke "Špinut" Borislav Bašić i Željko Korica, bivši inspektor u Ministarstvu graditeljstva, koji je u vrijeme uhićenja bio pomoćnik direktora Sektora razvoja i investicija u Janafu.

USKOK sumnjiči Sikiricu i Bašića da su za dobivanje pozitivnog mišljenja Ministarstva graditeljstva potrebnog zbog izmjene građevinske dozvole hotela dogovorili preko Željka Korice dati mito Josipu Bienenfeldu.

Tvrtka "Špinut" je podnijela zahtjev Gradu Splitu, a za pozitivno rješenje nužno je bilo mišljenje Ministarstva. USKOK tvrdi da je Josip Bienenfeld za pozitivno mišljenje uzeo 660 eura mita. Trojica uhićenih su u istražnom zatvoru na Bilicama proveli dvadesetak dana, a investitor Sikirica je iza rešetaka bio tek tjedan dana, i to nakon što se vratio iz Izraela, gdje je bio na liječenju u trenutku kad su ostali uhićeni. Svi su, naravno, negirali ono za što ih se tereti.

Nelegalno širenje 'teritorija'

Može se reći da, koliko je velik hotel "Villa Harmony", toliko su velike i afere koje ga prate. Da bi se izgradilo što više, pokušalo se s trikom. Hotel je dobio dozvolu za glavni projekt, ali se u njega uključilo i 55 četvornih metara Jadranske ulice. Dodajmo da, pored svega, na simulacijama hotela dio Preradovićeva šetališta, danas javni parking, zauzima štekat za – hotelski kafić.

Investitor je uspio u jednom trenutku povećati parcelu na Katastru i Zemljišniku, koji su očito bili susretljivi. Tako je čestica od 839 metara četvornih u jednom trenutku imala 900. Ali, problem je bio što sve nije bilo privatno vlasništvo "Špinuta" d.o.o., investitora Zorana Sikirice, nego je kao vlasništvo hotela bila "uključena" imovina "Hrvatskih cesta", kako bi se dobilo veću izgrađenost.

Nakon što je Općinski sud poništio ilegalne radnje i smanjio parcelu za 55 kvadrata, nije se odustalo od gradnje mastodonta na Bačvicama, koji je izazvao kritike u javnosti.

Kako se ne bi moralo rušiti etažu hotela, zatražilo se mišljenje državnog tajnika Bienenfelda. Naime, po GUP-u se nije mogla dobiti dozvola, pa se išlo preko Ministarstva graditeljstva, što je bio drugi trik u rukavu investitora. Kako je poznato, istražni organi sumnjiče Bienenfelda da je sam sastavio pitanje i dao tumačenje na osnovu kojeg je investitor zatražio izmjenu i dopunu građevinske dozvole.

Dakle, izmijenjena dozvola nije dobivena izravno od Grada na osnovu odredbi GUP-a, nego na osnovu mišljenja jednog službenika Ministarstva. Problem za ekipu je nastao kad su istražni organi doveli u pitanje takav postupak, jer je bilo lako otkriti cijeli zapovjedni lanac i individualizirati odgovornost onih koji su uključeni.

Dolijali zbog EU-a?

Hrvatska banka za obnovu i razvoj na čestici gdje je izgrađen hotel na Bačvicama uknjižila je 21 milijun kuna založnog prava. No, to nije, izgleda, sav novac koji je uključen u investiciju. Naime, u zahtjevu za odobrenje radova preko ljeta 2018., koji je "Špinut" d.o.o. uputio Gradu Splitu, navodi se da je vrijednost projekta 35 milijuna kuna te da se financira sredstvima EU-a.

Naši izvori tvrde da je problem za investitora možda u tome što je "Villa Harmony" sufinancirana europskim novcem. Naime, njihovi ljudi su spremni pretražiti svaku dlaku u jajetu kad posumnjaju u malverzacije.