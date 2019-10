Pronađeno tijelo još jednog člana posade potonulog tegljača, za sada nema informacija o identitetu stradalog pomorca

Nastavlja se potraga za još deset ljudi s potonulog broda Bourbon Rhode, a među njima i za hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem. U potragu su uključeni brodovi, helikopter i zrakoplovi.

Tijelo koje je jučer pronađeno, kao što smo objavili, ne pripada 39-godišnjem hrvatskom kapetanu.

Obitelj i prijatelji nestalog kapetana žive u nadi, vjeruju da se Dino dokopao splavi: On je komad čovika, ako itko može ovo preživjeti, onda on može. Optimisti smo, sve ukazuje da je brod napušten organizirano

Stradali pomorac koji je pronađen u Atlantiku nije Šibenčanin Dino Miškić, njegovi roditelji ne gube nadu: 'Srce materino kaže da je živ!'​

Oko 8 sati ujutro Maritime bulletin koji je i dosad intenzivno pratio ovaj slučaj, objavio je, kako prenosi Index, da je pronađeno i drugo tijelo. Tijelo je, prema informacijama koje su objavili, izvukla posada tankera koji se priključio pozrazi, a potom je prebačeno na brod francuske mornarice.

Tvrtka Bourbon Offshore priopćila je da je beživotno tijelo locirao jedan od zrakoplova uključenih u potragu, a jedan od pet brodova uključenih u operaciju sudjelovao je u izvlačenju tijela.

Izrazili su i žaljenje zbog svega i zahvalu svima koji sudjeluju u potrazi.

- Ova je tragedija pogodila sve djelatnike Bourbona, koji izražavaju iskreno žaljenje i podršku. Potraga se intenzivno nastavlja kako bi se pronašli svi nestali. Vrlo smo zahvalni svim spasiteljima, regionalnom centru za spašavanje i kriznom timu, koji neumorno sudjeluju u akcij - priopćio je Gaël Bodénès iz Bourbona.

U Ukrajini i Rusiji, čiji su mornari spašeni, zavladalo je, kako prenosi Jutarnji list, djelomično olakšanje.

- Znam samo da mi je otac živ. I da je spašen. Na tom je brodu radio kao mehaničar. Nazvao me je u nedjelju i rekao mi da je na brodu Piet, da idu na kopno. Rekao je i da je potraga u tijeku. Po glasu se čulo da je jako uzbuđen zbog svega što je proživio. Nadam se da će i ostale spasiti. Nažalost, puše jak vjetar. Inače, na tim splavima bude hrane i vode za tjedan dana - rekao je sin preživjelog pomorca Igora Morozova, koji s nestrpljenjem čeka oca da se vrati u rodni Kalinjingrad. Do očeva povratka kući, svjesni su Morozovi, proći će još neko vrijeme jer se prvo mora obaviti razgovor s trojicom spašenih mornara i utvrditi sve činjenice koje su dovele do havarije. Brod kojim su otplovili prema kopnu trenutno se nalazi u Amazoni. Tegljač Bourbon Rhode imao je tehničkih problema još 17. rujna, kada je doplovio u luku u Las Palmasu. Danima su intenzivno radili na zavarivanju.

- Upravo zbog problema koji su uočeni na Kanarskim otocima, Morozov kao stručnjak nije napustio brod, nego je s posadom poslan preko Atlantika u Gvineju, u koju je trebao stići 3. listopada. Međutim, očito su ti problemi, zbog kojih je varenje trajalo danima, stigli na naplatu kad je brod uletio u nevrijeme, pa je došlo i do otkazivanja motora te prodora vode u brod - otkriva za Jutarnji izvor upućen u havariju u vodama Martiniquea.