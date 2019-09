Dva pomorca, oboje iz doline Neretve, ovoga su ljeta poginula ispirući tank na brodu Dubrava Atlantske plovidbe na Južnom Atlantiku nedaleko Brazila. Dubrovački kapetan i četiri hrvatska pomorca su u zimu 2013. godine upali u oluju kraj kanadske obale i jedva izvukli živu glavu.

Kronike pamte i tragičnu sudbinu tankera 'Petar Zoranić', kojega je u prosincu 1960. u bosporskom tjesnacu udario grčki brod. Život je tada izgubilo pedeset i troje ljudi, među njima i 21 hrvatski pomorac.

Pamte i otmice od strane nigerijskih pirata, smrt na brodu Jadroplova u Kineskom moru, pogibiju pri istovaru robe u talijanskoj luci Taranto.

Naumili smo, dakle, pisati o najvećim nesrećama u kojima su stradali hrvatski pomorci, no Neven Melvan odmah nas je na početku upozorio.

- Potraga za brodom potonulim u Atantiku traje i još ima nade da priča dobije sretan kraj - kazao nam je ovaj tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske.

Kapetan Lino Sokolić, koji trenutno i sam plovi po Atlantiku, o havariji tegljača Bourbon Rhode: Nitko svojom voljom ne bi ušao u takvo nevrijeme, to je moralo biti strašno

Iskusni kapetan o tragediji na Atlantiku: Dino je sigurno provjerio prognozu, ali mu nadređeni nisu dali da promijeni rutu; Jedan detalj budi svima nadu da je još živ

Pomorac iz Rijeke: Upravljao sam strojem na potonulom brodu, kompanija već kažnjena zbog osam poginulih. Mislim da se Bourbon Rhode prije potonuća prevrnuo

Spasilačke ekipe još uvijek tragaju za šibenskim kapetanom Dinom Miškićem i 11 od ukupno 14 članova posade francuskog tegljača Bourbon Rhode. Brod je isplovio iz luke Las Palmas na Kanarima prema Georgetownu u Guyani.

Kod otočja Cape Verde zahvatio ga je ciklon Lorenzo, uragan 4. kategorije. More je prodrlo u krmeni dio broda, utihnuli su motori, i on je potonuo. Spasioci su u gumenom čamcu pronašli tri člana posade, a potraga za ostalima se nastavlja.

Kada je more u pitanju, rizičnost rute ovisi isključivo o vremenskim uvjetima i dobu godine. U datom momentu, kaže nam Melvan, i Jadransko more može biti itekako rizično.

I podsjeća da su vremenski uvjeti na Atlantiku sada vrlo loši.

- Jedan uragan, drugi uragan, treći uragan... pratimo kako se samo redaju. Isto tako, jako rizična je i sezona tropskih ciklona u Indijskom oceanu. Logika bi možda nalagala da je najrizičnije ploviti Sjevernim polom, ali to baš nije tako. Rizik je doista vezan uz vrijeme i period godine - napominje on.



No, danas pomorci imaju i jednog moćnog saveznika. Moderna tehnologija, i kada je riječ o kvalitetnijoj komunikaciji sa brodom, i kada je riječ o metereološkim istraživnjima, omogućila je da se puno toga predvidi.



Melvan je po zanimanju radio telegrafista, i dugo je godina je radio na obalnoj radio postaji.



- Sjećam se vremena kada smo Morseom primali podatke i pomoću njih crtali sinoptičke karte. U usporedbi sa periodom od prije 30 godina, sve je otišlo 500 posto naprijed.

Danas imate u kilometar sve o kretanju ciklona, uragana, gibanjima u tropima... Tehnologija nam danas omogućuje da odredimo rute brodova tako da se izbjegnu havarije. Informacija je danas dostupna i vrlo točna, pa bi i plovidba trebala biti olakšana - ističe Melvan.



A zašto nije?



- Kompanija ima svojeg boga, a on se zove profit. A to znači da brod točno određenog dana mora biti na nekoj poziciji, da sa točke A dođe na točku B. Koji put se ne poštuju vremenski uvjeti. Onda se ide kraćom rutom i imamo tragediju - izravan je Melvan.



Nesreća se, naravno, ne mora dogoditi tijekom nevere. Remorkeri su, napominje naš sugovornik, brodovi iznimno velike stabilnosti. Građeni su tako da mogu proći kroz oluju. Ali ako u istom trenutku imate kvar motora i prodor mora, onda je to recept za katastrofu, zaključuje Melvan.

Paralelno sa potragom, teče i istraga o razlozima zbog kojih je došlo do havarije u Atlantiku. A ona bi mogla razotkriti i detalje koji po brodovlasnika neće biti nimalo ugodni.



Jer, poslati brod na uragan i nije baš najmudrija odluka. Pogotovo ako se time ne riskira samo materijana dobra, nego i ljudski životi.