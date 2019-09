Taksist koji je zaspao za volanom i zamalo ubio troje ljudi MUP-u prijavio policajca: 'Tražio je 1000 kuna i rekao da zauzvrat neće pisati da se dogodila nesreća!'; Policija je provjerila njegove optužbe, ali nije dobio odgovor kakvom se nadao...

Mučna priča 36-godišnjeg taksista B. I. (potpuni identitet poznat redakciji) koji je prije nešto više od mjesec dana premoren zaspao za volanom i izazvao prometnu nesreću u Kaštel Štafiliću, u kojoj je lakše je stradalo četvero sudionika, uključujući i njega - ima svoj nastavak.

Vozač i suputnici čudom preživjeli: U nas se zabio taksist, koji je zaspao za volanom! Probudio se tek kad mu se auto od udarca zavrtjelo na cesti... Rekao je da je vozio 48 sati u komadu!

Gorka ispovijest taksista na sezonskom radu u Splitu: Da, kriv sam! Zaspao sam i skoro ubio troje ljudi. Vrijeme je da se konačno javno kaže što se događa u tom mutnom svijetu​

Vozač koji je zaspao za volanom i izazvao nesreću ponovno 'otvorio' dušu: Sve mi je prisjelo. Vozio sam za Uberovog splitskog partnera 80 sati tjedno, a zaradio manje od 1500 kuna​

Naime, naš sugovornik, kojeg smo za potrebe ovog teksta nazvali Branko, prijavio je policijskog službenika jer je "tijekom očevida prometne nesreće postupio neprofesionalno, tražeći mito u iznosu od tisuću kuna".

- Kada mi je predao zapisnik, tražio sam uplatnicu za kaznu koju trebam platiti, a on mi je na to rekao da je to nemoguće. Rekao je da mu se javim do šest sati popodne i da mu u kafić pokraj postaje prometne policije donesem tisuću kuna, a on neće pisati da je bila riječ o prometnoj nesreći - kazao nam je Branko. Takve navode potkrijepio je fotografijom papirića na kojem je policajac, prema njegovim riječima, napisao ulicu u kojoj je smještena postaja prometne policije, broj telefona i ime kafića u kojem će se naći.

Sporni papirić

- Toga dana sam se osjećao loše, završio sam na Hitnoj pomoći i nazvao ga na broj napisan na papiriću te mu kazao da ne mogu stići do prometne policije do 18 sati. Na to mi je on rekao da se nađemo sutra u 18 sati, ali to nisam napravio - svjedoči naš sugovornik, koji je slučaj prijavio Službi za unutarnju kontrolu.

Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova nam je potvrdila da su zaprimili prijavu sudionika prometne nesreće u kojoj se ukazuje na moguće nezakonitosti u postupanju policijskog službenika te su poručili kako će nakon provjere navoda vozač dobiti pisani odgovor na pritužbu na rad policijskog službenika. Tako je i bilo, Branko nam je potvrdio da je dobio odgovor, ali ne onakav kakvom se nadao.

- Raščlambom kompletnog postupanja policijskih službenika Postaje prometne policije Split, nakon navedene provjere navoda iz pritužbe utvrđeno je da su policijski službenici postupili zakonito u propisanoj proceduri prilikom koje nisu utvrđene nepravilnosti u njihovom radu - glasi dio odgovora Dražena Viteza, načelnika PU splitsko-dalmatinske.

Međutim, taksist koji je uložio žalbu na rad policijskog službenika stoji pri tome da je na mjestu prometne nesreće dobio zapisnik i ceduljicu s imenom kafića te prezimenom policajca s kojim će se kasnije toga dana naći kako bi mu predao tisuću kuna.

Premorenost

Podsjećamo, ranije smo objavili članak u kojem nam je spomenuti taksist porijeklom iz Slavonije priznao da je umjesto ukupno 40 sati, koliko je trebao voziti tijekom nepuna četiri tjedna rada za splitsku prijevozničku tvrtku "Waterfalls", od 29. srpnja do 21. kolovoza vozio 207 sati, što je čak 167 sati više, odnosno četiri puta više od ugovorenog radnog vremena. Kazao je da tijekom desetosatnog tjednog radnog vremena, koliko je bio prijavljen u tvrtki "Waterfalls", nije bilo moguće zaraditi 2500 kuna, koliko je poslodavcu morao plaćati smještaj i korištenje auta, a u tu cijenu nije uračunato gorivo.

Posljedice prekovremenih sati provedenih za upravljačem automobila bile su vidljive toga jutra 21. kolovoza kada je zaspao za volanom te zamalo ubio sebe i troje putnika u drugom automobilu. Ispitivanjem je utvrđeno da nije bio u alkoholiziranom stanju, ali je, sjedajući premoren u automobil, krivac za izazvani incident. Njegovo svjedočanstvo samo je zagrebalo površinu problema kojem smo ovog ljeta učestalo mogli svjedočiti na splitskim ulicama, ali i prouzrokovalo sumnje u rad službenika Postaje prometne policije u Splitu.