Hrvat pušten na slobodu nakon 10 godina robije u zloglasnom zatvoru: 'Zlostavljali su me i maltretirali! Dokazat ću da nisam kriminalac, a to se mnogima neće svidjeti'

Anastazije Martinčić iz Raklja, koji je već deset godina u zatvoru u Urugvaju zbog navodne organizacije šverca 2,175 kilograma kokaina iz južne Amerike u Europu, jutros je pušten na slobodu. Martinčić je za Glas Istre osobno potvrdio tu informaciju.

- Deset su me godina držali u najzloglasnijem zatvoru u Urugvaju. Bio sam zlostavljan, maltretiran i doveden do granica iznemoglosti. Godinama sam tvrdio da sam zatočen bez ijednog dokaza i sada, kad su shvatili da dokaza nema, jednostavno su me izbacili na cestu. Sada sam trenutačno na jednoj farmi krava kod poznanika i moram se javiti konzulatu zbog dokumenata koji su mi, nakon proteka godina, istekli. Zatražit ću povrat sve oduzete mi imovine i dokazat ću istarskoj i hrvatskoj javnosti da nisam kriminalac, što mnogima neće biti drago. Vidimo se uskoro u Puli, rekao je jutros Martinčić.

Kako je Jutarnji list ranije pisao, urugvajski sud Martinčića je tada smatrao potencijalnom bitnom karikom velikog balkanskog klana Crnogorca Darka Šarića za kojim je godinama na snazi bila Interpolova tjeralica, a vlasti više država označile su ga kao odgovornog za šverc golemih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu.

Martinčić je “pao” u listopadu 2009. u akciji Balkanski ratnik čiji je jedan dio urugvajska policija provela s američkom Agencijom za borbu protiv droge (DEA). Jahtu na kojoj je pronađeno 2174 kilograma kokaina Martinčić je kupio u marini u mjestu Santiago Vazquezu kod Montevidea. Tržišna vrijednost droge premašuje 100 milijuna dolara. U kaznenom postupku branio se da je u Urugvaj došao kako bi započeo biznis s jahtama. Za kokain je tvrdio da mu je podmetnut.

No, sudac Valetti nije povjerovao, prije svega zato što je imao i dokaze tužitelja među kojima je i izvješće tajnog nadzora jahte i zbivanja u Yacht Clubu Santiago Vasquez.

Da je potpuno nedužan, Martinčić je tvrdio i u intervjuu koji je u pritvorskoj ćeliji dao urugvajskoj televizijskoj kući Subrayado. Bivši pomorac Martinčić je nakon ubojstva ugostitelja Tripe Penovića 2008. u maksimirskoj šumi u Zagrebu bio osumnjičen kao počinitelj, no pušten je zbog nedostatka dokaza.

Prije dvije godine Martinčić se telefonski javio za podgoričke Vijesti te novinaru između ostalog otkrio da je Šarić kampanju srbijanskoga premijera Vučića.

Martinčić je inače kontaktirao i s Jutarnjim listom prije nekoliko godina, no tada je tvrdio da je čitav slučaj protiv Šarića namješten. Sada je promijenio ploču te je Vijestima ispričao da je Šarić od kokaina zaradio milijarde eura. “Njima je kupovao izbore, plaćao političare, policajce, carinike, novinare... Darko najviše šalje drogu u Ameriku i Europu. Najvažnije luke za regiju su mu Kopar i Rijeka, tu se miješa kokain jedan naprama tri. Od 2,2 tone kokaina, zbog kojih sam osuđen, dobilo bi se šest tona i 600 kilograma, a to je 660,000.000 eura zarade. Pravili smo milijarde, više smo zarađivali nego Coca-Cola, više od Googlea...”, prenijele su Vijesti.

Zatim je objasnio vezu Vučića i Šarića.

“Vučić se sreo s njim dok je Darko bio u bjekstvu. Nakon toga se vratio u Srbiju i rekao da će ga uhapsiti. Tko to može da kaže, ako se nije dogovorio s nekim? Tada su i isplanirali tko na koliko da bude osuđen. Sada su imali dogovor da on i Tošić 7. novembra budu pušteni da se brane sa slobode, jer su to platili, ali poslao sam pismo DEA-i, američkim ambasadama u Srbiji i Sloveniji, Vučiću, Nikoliću. Ne mogu oni biti s nanogicom na slobodi, a bili su u bijegu godinama”, tvrdio u svojoj velikoj ispovijesti za podgoričke Vijesti Puljanin, piše Jutarnji list.