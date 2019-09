Sve što mi se stavlja na teret u najnovijem proširenju istrage protiv tzv. zločinačke organizacije je smiješno, lažno i temeljeno samo na iskazu navodnog oštećenog, a taj je iskaz neživotan, nelogičan i nevjerodostojan.

- To za što me terete je plod mašte gospođe Natalije Petković iz USKOK-a i dijela policije i DORH-a - počinje svoju ispovijest 46-godišnji Šibenčanin Nikica Jakšić, koji je prošlog petka izišao iz zatvora na Bilicama gdje je, kao istražni zatvorenik, proveo četiri mjeseca i 20 dana zbog sumnje na krađu bagera.

Jakšić se zajedno s Robertom Žuvelom, Liridonom Berishom i Rokom Rodinom našao pod sumnjom da je od 3. do 12. kolovoza ove godine u ćeliji zatvora pokušao iznuditi i na brutalne načine zlostavljao 40-godišnjeg F.V. Jakšića se, konkretno, tereti da je zajedno s Rokom R. 40-godišnjaka tukao nogama u leđa u više navrata, pri čemu su mu slomljena dva rebra.

- Ja sam prvo bio u sobi s malim Karlom Krivecom, a onda sam prebačen u sobu br. 39 sa Žuvelom, Mariom Bučićem, Antom Maločom i par dana je bija i Slaven Carević, a poslije je doša Sandro Firić. Potom me premještaju u sobu sa Vilijem Martinićem i Borom Ajdukom. Martinić izlazi na slobodu, Ajduk za redara, a mene vraćaju u sobu kod Žuvele, samo tamo više nema nikog od onih koji su bili prvi put. Istražni zatvor je kao kolodvor, raspored soba se svakodnevno mijenja, nikad ne znate koga ćete zateći u sobi. U sobi smo tada ja, mali Roko, isto velika žrtva sustava, odrastao bez oca i majke, mali Bodrožić iz Makarske, Thomas Park iz Škotske, Darius Xavier Hiegold iz Engleske i zadnja dva dana je doša mali Bitunjac zbog one gluposti u pekari u Sinju. Neće se oni buniti šta im govorin imena, ne brinite za to. Svi su oni mlađi punoljetnici osim mene, ja sam bija najstariji u ćeliji - govori Jakšić i dodaje da je 1. kolovoza u ćeliju stigao i F.V., koji je pritvoren jer je prijetio SMS porukama svojoj bivšoj zaručnici.

- Ne mogu sad točno reći, ali mislim da joj je pisao nešto u stilu da će joj iščupati grkljan i zabiti njenoj majci u usta i da će joj automatskom puškom pucati u onu stvar. Znam to jer sam mu pisao i žalbu na rješenje o istražnom zatvoru, a zna sam da neće biti ništa od toga. I to zato jer mu je sudska vještakinja za psihijatriju napisala da je nestabilan i opasan za okolinu. I sad vas pitam, ako je on opasan za okolinu, kako nije opasan za šest mlađih punoljetnika zatvorenih u sobi di je temperatura plus 45?

Doša je sa nekom drogom, "šituljom" kako je zva, a malom je Roku obećavao da, kad izađe iz zatvora, dođe do njega na Hvar, da on tamo ima restoran, koncesiju na iznajmljivanje, da će ga voditi skuterom do Korčule, da ima pištolj i pušku koje će mu dati i po tisuću, dvije eura da on rješava probleme za njega. Kad sam to čuja, poludija sam na njega, napa sam ga kako može takve stvari pričati tom momku koji inače ima velikih problema u životu. Nadalje, kad je shvatio da su Žuvelini djedovi bili zlatari, tražija je da mu posudi 5 iljada eura, da će mu on dati neki skuter u zalog. Meni je dolazilo slabo kad bi ga čuja. Onda je počeja pričati kako je koncem devedesetih "izbaciva" stotine kila trave. Pa nam je govorija da ima novu zaručnicu, da je ona djelatnica Specijalne policije, pisa je to na svaku zamolbu - veli nam Jakšić.

Potom govori da se okomio na Dariusa Xaviera Hiegolda, i to samo zato jer je on crnac.

- On je tom momku govorio da će mu ubiti sve njegove, da će plivati u rijeci Temzi, i to samo zato jer je čovik crnac. Zašto se šuti da je crnac ima na leđima i na bedru opeklinu od čika? Zašto se šuti da ga je tuka, pa smo mi skočili da crnca zaštitimo. Kad je skočija na njega, mali Roko mu je podapeja nogu i ovaj se izvrnija priko stola i klupe. Niko njega nije tuka, nego je pao pa se možda tako ozlijedija. Dalje, Berisha ga nije mogao udarati kroz prozor na hodniku jer su on i Žuvela optuženi u istoj grupi i čuvari posebno paze da ne dođu u kontakt pa je nemoguće da bi se oni mogli dogovarati oko iznude... Iz obrazloženja USKOK-a bi se moglo zaključiti da je zatvorski hodnik šetalište poput Marmontove ili Zapadne obale po kojemu se može šetati tko god hoće i kako hoće. No, po hodniku se može šetati isključivo u pratnji pravosudnih policajaca, a svaka ćelija ima vanjska vrata i rešetkasta vrata. Berisha je ovome moga razbiti vilicu jedino uz nadzor i blagoslov pravosudnih policajca, a i rešetke su toliko uske da je nemoguće nekoga pogoditi šakom u vilicu onako kako on opisuje - uvjerava nas Jakšić, koji je sve ovo opisao i u žalbi USKOK-u.

- Kad bi u njegovom iskazu bilo i malo istine, trebalo bi zatražiti i kaznenu odgovornost pravosudnih policajaca, načelnika osiguranja zatvora, pa i samog ravnatelja, sve bi ih tribalo staviti u zločinačku organizaciju. Da je on imao bilo kakve ozljede, to bi se vidjelo i to je nemoguće sakriti. Sve je ovo plod bolesne mašte - zaključuje Jakšić.