Makarski policajac 'puka skroz', pojavile se nove snimke: 'Skinuo sam, brajo, Juru Radalja s mjesta načelnika i potra u penziju. A onda je došao ovdje da mi slini, još će dobiti i batina'; Na drugoj snimci govori da je spreman baciti sina s prozora

Svako malo pojavi se predstavka protiv pomoćnika načelnika za temeljnu policiju PP-a Makarska Stipe Žige, u kojima se anonimni policajci žale na njegovu bahatost prema podređenima i vulgaran odnos prema nekim kolegicama.

U najnovijoj, trećoj po redu predstavci, govori se da je Stipe Žigo otišao korak dalje i da prijeti premlaćivanjem Jure Radalja, nekadašnjeg načelnika Sektora policije u PU SD koji je otišao u mirovinu, ali da je spreman baciti i svog sina s prozora policijske zgrade.

Svoje tvrdnje u predstavci potkrepljuju i dvjema snimkama (koje imamo u posjedu) na kojima se navodno čuje Žigin glas, gdje sve to govori.

Na prvoj snimci Žigo o Juri Radalju govori sljedeće: "Skinuo sam Juru Radalja s mjesta načelnika Sektora policije PU splitsko-dalmatinske, skinuo sam ga, brajo, potezom pera i pot'ra u penziju, a onda je on došao ovdje da mi slini, pokuša mi se javiti nakon 20 godina. Kad ja odem u penziju, još će dobiti i batina."

Na drugoj snimci Žigo govori o svome sinu kojeg je spreman dovesti u PP Makarska:

"Spreman sam ga dovesti ovdje i držati na prozoru. Držati ga živa dok ne dođu specijalci i reći – sad ću ga pustit dok se vi svi ne poubijate! Zašto? Jer sam puka skroz."

Ova treća predstavka protiv Žige zajedno sa snimkama upućena je na više adresa: načelniku PU SD Draženu Vitezu, glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini, načelniku PP-a Makarska Geniju Dropuliću, Uredu za unutarnju kontrolu MUP-a i Sindikatu policijskih službenika.

O svemu ovome smo poslali i službeni upit MUP-u i Ravnateljstvu policije.

U odgovoru, koji je uslijedio nakon nekoliko dana čekanja, iz Kabineta ministra nam priopćavaju:

"Možemo potvrditi da su anonimni podnesak i snimke koje navodite nedavno zaprimljene u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj i Službi za unutarnju kontrolu. Prema ustaljenoj proceduri, a nakon analitičke obrade, pristupit će se provjeri navoda i zapisa iz dostavljenog podneska i snimaka u koordinaciji sa Ravnateljstvom policije."

I doista – iz Makarske nam stižu informacije da je Unutarnja kontrola bila u PP-u Makarska i da su ispitivali sve navode iz anonimne predstavke.

Dvije prethodne Žigo je "preživio", ali o radu Unutarnje kontrole MUP-a koja je istraživala Žigu anonimni skriptori imaju svoje mišljenje. U ovoj predstavci otvoreno kažu da se Žigo osokolio zato što Unutarnja kontrola u dva navrata dosad nije napravila ništa jer se, tako tvrde u dopisu, po Makarskoj "lokalo i žderalo za uslugu nepostupanja prema Žigi".

Jure Radalj: Žigu ne poznam, niti ću ga prijaviti

Kada smo upoznali Juru Radalja sa činjenicom da mu Stipe Žigo prijeti da će mu dati batine kada ode u mirovinu, i da ga je on potezom pera poslao u istu, Radalj nam je rekao da nikakvu kaznenu prijavu protiv Žige neće podnositi.

- Ja čovjeka nikad osobno nisam upoznao, tako da s njim nisam mogao imati nikave sukobe ni prepirke. Čuo sam već da on to govori o meni, ali ja vam ne znam reći zašto se on hvali s nečim što nije istina.

Sjećam se samo da sam kao načelnik Sektora policije davno, mislim, odlučivao o Žiginu premještaju iz Sinja radi ženidbe, ali to je proteklo normalno, bez da sam tog kolegu ikada upoznao. Te prijetnje se ne bojim, niti ću Žigu prijavljivati, a zašto on tako priča, zna valjda samo on.