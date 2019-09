Tijekom današnjeg nastavka suđenja Ivanu Giljanoviću za pokušaj ubojstva Marka Bekavca u splitskom kafiću "Clo" početkom svibnja prošle godine glavna je tema bila - pederuša!

Naime, poznato je da Giljanovićeva obrana koju zastupa odvjetnik Marijo Vuković ustraje na dokazivanju da je Bekavac, prilikom izazivanja sukoba s Giljanovićem sa sobom imao torbicu u kojoj je bio pištolj i da je Giljanović pucajući u njega zapravo štitio sebe.

Danas su svjedočili Nikola Ursić koji je u lokal tog dana došao s Bekavcem te Nikola Ćuk koji se, kad su ova dvojica došla, već nalazio tamo u društvu s Giljanovićem. Ursić je kazao da su se Bekavac i Giljanović prvo pozdravili i zafrkavali da bi nakon minute došlo do "klinča" te da je shvatio da je "vrag odnio šalu".

- Uhvatio sam Bekavca oko struka i odgurnuo ga, a Giljanovića uhvatio za ruke da ih rastavim. Bekavac je mlatara rukama. Ne znam šta ga je spojilo je ta zafrkancija postala tkao ozbiljna. Rekao sam im da se ne tuku te smo svi sjeli za stol. Bekavac je bio jako glasan, ne znam ko je šta govorija, ali on je vodio glavnu riječ. Kad je odjeknuo pucanj, pobjegao sam. Nisam vidio ni tko je pucao niti iz čega je pucano niti sam vidio da je itko od njih dvojice imao oružje. Bekavčeva torbica ostala je mom autu, nije je imao sa sobom - kategorično je kazao Ursić odgovorivši odvjetniku Vukoviću kako nije znao za nikakva videa i prijetnje koje je Bekavac objavljivao preko društvenih mreža jer nije imao niti ima otvorene profile na "Facebooku" i "Instagramu".

I svjedok Nikola Ćuk rekao je da nema pojma tko je pucao niti iz čega te da nije vidio pucnjavu jer je nakon prvog hica skočio preko stolica i pobjegao u WC. Kazao je da je na stolu, dok su Giljanović i Bekavac sjedili, stajala njegova velika crna pederuša iz koje je vadio upaljač.

- Moja je bila na stolu, a Bekavčeva na stolici kraj njega. Nisam vidio da je netko posezao za njom, ali ja sam bio okrenut licem prema bašti. Kad je počela gužva, ona je pala na pod i nešto je u tom trenutku klapnulo tako da je mmoguće da je u toj njegovoj torbici bilo nešto teško, ali ne znam jel to možda bio mobitel ili što drugo. Bekavac je dnevno objavljiva 150 gluposti na društvenim mrežama i tu je bilo i prijetnji svima, pa i Giljanoviću. Nisam se tada zamara niti Bekavcem niti Giljanovićem - rekao je Ćuk. Na pitanje obrane kazao je da je Giljanović bio ljut na njega jer se viđao s Bekavcem te da ga je Giljo zvao da dođe u kafić, a da on nije znao da će doći Bekavac i Ursić.

Giljanović ga je pitao je li istina ono što je objavio u videu na "Facebooku" nekoliko dana poslije pucnjave gdje govori da je Giljanović trebao biti likvidiran od strane Bekavca, da je Ursić dao 20 tisuća kuna policiji i da se igrala igra u kojoj je čudno da je nestao Bekavčev pištolj.

- Tad sam bija na drogama i steroidima i nakon tog sam videa ima problema sa cilim gradom, a iskreno položija sam glavu za tebe - odgovorio je Ćuk.

- Ti si lud čovik - rekao mu je Giljanović.

- Ništa što sam rekao u videu nije istina, jedino da si ti branio svoj život i život svoje obitelji - kazao je Ćuk.

Objašnjavajući kako to da sad govori drugačije nego na ispitivanju u ŽDO-u kada je, među ostalim, rekao i da nije znao za nikakve prijetnje i sukobe, Ćuk je zamjenici ŽDO-a Marini Matušan odgovorio:

- Vidio sam jednu snimku nadzorne kamere prije svjedočenja i nije važno tko mi je pokazao, to je moja stvar. Ako se neke stvari vide na snmci, bija bi kreten da govorin drugačije. Kad sam vama dava iskaz bija sam na drogama, i laga sam, a ovo šta danas govorim je istina. Ako je sam Bekavac prizna da je on doveja do cile situacije, zašto ja ne bi reka istinu i pomoga Gilji? Mi smo prijatelji i znali smo se i svađati. Znate, tko ima visok stupanj ljubavi ima i visok stupanj mržnje - filozofski je Ćuk odgovorio tužiteljici.

Suđenje se nastavlja...