Indijski pomorac počinio samoubojstvo u Dubrovniku. Nesretni 35-godišnjak skočio je s usidrenog kruzera

Glasnogovornik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH David Radas potvrdio je kako je pregledom snimaka nadzornih kamera utvrđeno da je 35-godišnji državljanin Indije, inače član posade Rhapsody of the Seas, pao u more s kruzera. Naime, utvrđeno je kako nije riječ o nesretnom slučaju, nego o samoubojstvu, piše dubrovacki.hr.



Sva postupanja u vezi ovog događaja u nadležnosti su Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku i PU dubrovačko-neretvanske.



Podsjetimo, kako smo već javili, danas oko 13 sati u Luci Gruž smrtno je stradao indijski državljanin prilikom pada s kruzera koji je bio na vezu u gruškoj luci.