Novinar Indexa osuđen zbog četiri slova na Twitteru, tvrde da se nije odazvao pozivima policije; Duhaček kaže suprotno: Sam sam došao u postaju, bilo je jako bizarno...; HND: To je zastrašivanje!

Hrvatska je postala država u kojoj vikneš ACAB, premijeru 'ćaća' ili 'HDZ lopovi', i završiš iza rešetaka.

Tim je riječima Gordan Duhaček, novinar Indexa kojega je u ponedjeljak ujutro privela policija, prokomentirao presudu po kojoj je osuđen novčanom kaznom od 754 kune jer je na Twiteru spomenuo izraz ACAB. Ciljajući na akciju policije u jednom zadarskom fast foodu, pozvao se na krilaticu „All cops are bastards“. Ili u prijevodu „Svi policajci su gadovi“.

Za tri dana na Prekršajnom sudu u Zagrebu Duhaček čeka epilog još jednog slučaja. Onog po kojemu je uvrijedio „moralne osjećaje građana“ jer je – uslijed skandala sa izlijevanjem fekalija u Jadran - „Vilu Velebita“ prekrstio u - „Govna Velebita“.

Duhaček je priveden u Zračnoj luci Franjo Tuđman. Policija tvrdi da se nije odazivao na pozive. Novinar pak uvjerava da je u nedjelju navečer sam otišao u policijsku postaju i javio se organima reda.

- Bilo je jako bizarno. Iz obiteljskih razloga bio sam u BiH, a u subotu, po povratku u Hrvatsku, na granici su mi rekli da postoje nalozi. Dali su mi papir da se moram javiti u Heinzelovu u ponedjeljak.

Došao sam u Heinzelovu i nudio se da razgovaram. Rekao sam da putujem, na nalogu kojega sam dobio piše da se može opravdati nedolazak. Policajac u Heinzelovoj mi je rekao da je sve u redu, da mogu putovati i da se javim policiji kad se vratim.

U ponedjeljak sam trebao letjeti za Njemačku. Na Plesu su me odveli sa strane i onda se ispostavilo da postoje neki optužni prijedlozi. Tamo sam čekao nekih sat, sat i pol. Iz zračne luke su me odvukli na Trešnjevku u stanicu, tamo su me zatvorili u ćeliju. Tada sam shvatio da sam uhićen, a da mi to nitko nije rekao – ispričao je novinarima Duhaček.

Božinović: Nema tu nikakvog zastrašivanja

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak kako novinar Indexa Gordan Duhaček nije u policijsku postaju priveden zbog svojih objava na twitteru već zato što se nije odazvao na poziv policije, naglasivši kako tu nema nikakvog zastrašivanja novinara.

Duhaček nije priveden u policijsku postaju zbog svojih objava na twitteru, već zbog činjenice da se nije odazvao na poziv policije. Svaki građanin ima obavezu javiti se na poziv policije, tako i on, bez obzira koji posao obavlja”, izjavio je Božinović večeras novinarima u Središnjici HDZ-a.

Vezano uz postupanje policije, naglasio je da je policija postupala u okviru svojih nadležnosti. Naveo je i da je Duhaček danas bio na Prekršajnom sudu, gdje je za djelo omalovažavanja policijskih službenika proglašen krivim a za drugo će biti izrečena konačna odluka u idućih nekoliko dana. Božinović je pojasnio da je Duhaček izveden pred Prekršajni sud jer nema prebivalište u Republici Hrvatskoj. Božinović je negativno odgovorio i na novinarski upit radi li se tu o zastrašivanju novinara.

„Nema nikakvog zastrašivanja novinara. Policija dnevno postupa, kada su u pitanju djela iz prekršajnog zakona i zakona o javnom redu i miru, na stotine ako ne i tisuće prijava. To je jedna redovita aktivnost, ako hoćete i najčešća aktivnost hrvatske policije. Upravo zato da bi provodili zakon, a policija ima pravo provoditi istraživanje i ima pravo sumnjati u počinjene nekog djela. U konačnici sud donosi odluku. Dakle, nema nikakvog zastrašivanja bilo koga”, rekao je Božinović.

HND najoštrije osudio policijsko postupanje prema kolegi

O cijelom slučaju oglasilo se i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) koje je najoštrije osudilo policijsko postupanje prema novinaru Indexa Gordanu Duhačeku koji je, uz obrazloženje da se nije odazvao na obavijesni razgovor u policiju, priveden u ponedjeljak ujutro u zagrebačkoj zračnoj luci, a tijekom dana mu je izrečena novčana kazna.

"HND upozorava kako je policijsko postupanje prema Duhačeku bez presedana i ne može se tumačiti nikako drukčije nego kao zastrašivanje", tvrdi se u priopćenju.

Najoštrije su osudili policijsko postupanje prema Duhačeku, kazavši da je kao "okorjeli kriminalac priveden u zagrebačkoj zračnoj luci zbog dvije satirične objave na svom Twitter-profilu".

U priopćenju su se pozvali na objave portala Index u kojima stoji kako je Duhaček jučer pri ulasku u Hrvatsku iz BiH obaviješten da ga traži policija. Nakon toga je otišao u postaju, kako bi se dogovorio oko detalja, a s obzirom na to da je trebao ići na put. No, policajci su ga dočekali u zagrebačkoj zračnoj luci te ga priveli na Općinski prekršajni sud, gdje su mu zakazana dva ročišta.

"Duhaček je priveden zbog jednog tweeta iz ljeta 2018. godine u kojem se osvrnuo na postupanje policije u Zadru uz spornu skraćenicu 'ACAB' te zbog prepjeva pjesme 'Vila Velebita', koju je objavio prije nekoliko tjedana, a koja se ne može smatrati ničim drugim nego satirom", navode iz HND-a.

Nekolicina oporbeni političari, među kojima Anka Mrak - Taritaš, Krešo Beljak, Bojan Glavašević, Dalija Orešković večeras su na društvenim mrežama osudili postupak policije prema novinaru.

Donosimo njezinu prerađenu verziju.

Oj ti govno, govno Velebita,

Ti našeg crijeva diko,

Tvoja slava jeste nama sveta,

Tebi Hrvat kliko:

Ti govno Velebita,

Ti našeg crijeva diko!

Kenjala, premila,

Kenjala, premila,

Kenjala, oj premila,

Ti stolico svih Hrvata!



Fekalije, govnovito smeđe,

Ja ljubim tvoje smrade.

Ljubim tvoga opojnoga prdeža,

I onoga ličkoga rukovanja.

Ti govno Velebita

Ti našeg crijeva diko!

Kenjala, premila,

Kenjala, premila,

Kenjala, oj premila,

Ti stolico svih Hrvata!