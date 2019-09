Godinama radi kao spremačica. Iz rodne Slavonije otisnula se u Zagreb, gdje s nevjenčanim suprugom živi u u strogom centru grada, u Berislavićevoj ulici. Slovila je za osobu koja bi se uvijek ljubazno javila susjedima i pozdravila ih u prolazu.

Starijim susjedama pomogla bi nositi teške vrećice, bila je pristojna prema svima te bi često prije i nakon posla svraćala na kavu u obližnje kafiće u Berislavićevoj i Preradovićevoj.

Sve se, kako piše Jutarnji list, promijenilo 2017. kada je u javnost izašla vijest da je Anica Jurilj završila na optuženičkoj klupi jer je ukrala 150 tisuća kuna vrijedan nakit i novac dok je radila kao čistačica u domu poznatoga glumca i televizijskog voditelja Tarika Filipovića i njegove supruge Lejle. Suđenje još traje, održane su rasprave, a mnoge je šokirao njen posljednji iskaz.

Neočekivani obrat na suđenju, spremačica optužena da je pokrala Filipoviće Tarika optužila za seksualno uznemiravanje: Ostali smo sami kod kuće. Prišao mi je s leđa...

Ispričala je da je ostala sama s Tarikom, a njegova supruga Lejla je sa svojom majkom Fehimom Šehović izašla.

- Dok sam spremala veš, u jednom trenutku mi je Tarik prišao s leđa i počeo me navlačiti za ramena, aludirajući na seksualne radnje. Počeo me dirati. Bila sam izvan sebe, odgurnula sam ga pitajući ga: “Što ti je, što to radiš?” Rekao mi je “što je tebi, zar ne znaš da ljudi imaju svoje slabosti”. Ja sam se izderala na njega i rekla mu “zar te nije sram”. Bila sam šokirana, sva sam se tresla, a on se smijao i rekao mi da se smirim i da će mi sve nadoknaditi - ispričala je Jurilj na sudu.

I šokirala sve.

Nigdje je nema

- Ni s kim u ulici više ne razgovara. Danas kada hoda ulicom stalno drži mobitel na uhu i pravi se da razgovara s nekim. Više je ni ne vidim u obližnjem kafiću u kojem je svakodnevno znala sjesti popiti kavu. Više je nigdje nema - govori nam jedna njezina susjeda iz Berislavićeve.

Njezina životna priča, tvrde ostali stanari zgrade u kojoj živi, ne tiče ih se.

Oni s kojima smo razgovarali, nisu htjeli javno istupiti imenom i prezimenom zbog velikog medijskog fokusa u kojem se Jurilj našla.

- To je ipak radi dobrosusjedskih odnosa - objašnjavaju.

Pričaju kako ona godinama živi u Berislavićevoj i kako imaju osjećaj kao da je tu cijeli život.

- Mi je znamo kao čistačicu. Ne sjećam se da je ikad govorila da je radila nešto drugo - govori nam jedna susjeda.

Ipak dio njih tvrdi kako je i ranije, prije nego li je radila kod obitelji Filipović, navodno uhvaćena u krađi.

Naime, u toj istoj ulici u kojoj je živjela, pričaju susjedi, živio je i jedan poznati glazbeni producent koji je sudjelovao u mnogim televizijskim showovima.

- Nisam znala za te njezine sklonosti dok jednom susjedu na ulici nisam rekla da se po novinama piše da je pokrala Tarika. Onda sam saznala da je pokrala i tog glazbenog producenta - govori susjeda.

Jurilj je, tvrdi susjeda, podizala velike novčane iznose s bankovne kartice glazbenog producenta dok se on nalazio na putu, a sve se to dogodilo nekoliko godina prije nego što je počela raditi kod Filipovića.

Prema tvrdnjama susjeda, tražio je da se ispita kamera na bankomatu te je navodno ustanovljeno da je Jurilj podizala novac bez njegova znanja.

Podaci tog producenta poznati su redakciji. On za Jutarnji kaže kako je istina da je Jurilj radila kod njega kao spremačica, no kako je čitava ta priča iza njega i da više nema što reći o toj temi.

Jurilj, naime, i dalje povremeno radi kao spremačica. Ljudi kojima čisti kuće angažirali su je jer imaju povjerenja prema njoj.

Problemi

Povjerenje s obiteljima koje su koristile njezine usluge, pričaju njezini poznanici, gradila je godinama, a zahvaljujući njemu ušla je i u dom supružnika Filipović i to na preporuku susjede koja je rekla da je Jurilj vrijedna osoba.

I pokazala se vrijednom, ustvrdio je Tarik Filipović na jednom suđenju. U nju su imali povjerenja, dali su joj ključ od kuće, pogotovo ljeti dok su bili na moru, da u miru odradi poslove čišćenja.

Sve do ožujka 2013. kada su otkrili da im nedostaje nakit i novac.

Anica Jurilj na suđenju 2017. godine priznala je krađu. Pravdala se da joj je nevjenčani suprug zapao u probleme, da mu kamatari prijete i da je nakit prodala u Dubravi za 10 tisuća kuna jer je sa suprugom bila u financijskim problemima.

Bez imovine

- Njezin nevjenčani suprug oduvijek živi u Berislavićevoj. Znamo ga kao korektnog čovjeka koji je majstor. Očito je upao u neke financijske dubioze, ali vjerujem da je problem bio puno dublji od toga. Mnogi pričaju da je i ranije krala, no to je teško provjeriti - kazala nam je susjeda s kojom smo razgovarali.

Ističe i da su u susjedstvu mnogi šokirani tvrdnjom s posljednjeg suđenja koje se dogodilo u srijedu, da joj je Tarik podmetnuo nakit u torbu te da ju je seksualno uznemiravao.

Sve njezine tvrdnje demantirao je u razgovoru za Jutarnji.

- Čim se vaše ime povlači na taj način, nije vam svejedno jer se radi o bezočnim lažima. Taj dan kad je zadnji put bila kod nas bio je moj rođendan, ja sam taman izašao iz bolnice nakon nesreće i nisam se mogao niti kretati bez štake. Ležao sam još dva mjeseca dok nisam prohodao - rekao je Filipović.

Sama Anica Jurilj nije bila spremna za razgovor. Njezina odvjetnica Gordana Djurdjević kazala je Jutarnjem da Jurilj podržavaju poznanici i rodbina te da nema nikakve imovine.