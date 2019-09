Cure nove tajne iz AK Siget: tajnica se požalila kolegi da ju je Škaro spolno uznemiravao, a on je odlučio sve zataškati? Pravobraniteljica: da se reagiralo na pravi način, danas ne bismo govorili o silovanju

“Uzmi slobodan dan!” bila je reakcija jednog od kolega tajnika AK Siget kojem se tajnica Damira Škare i prije službene prijave za silovanje 10. kolovoza požalila da ju je Škaro spolno uznemiravao. Sudeći po tome, dio kolega je znao za slučaj i prije same prijave. Reakcija jednog je bila žaljenje, a drugi joj je savjetovao da otvori bolovanje, doznaje Jutarnji list od izvora upućenog u pojedinosti “slučaja Škaro”.

Žrtva silovanja se prema preporuci policije obratila i Uredu za ravnopravnost spolova, kojem je također navela što joj je, vezano za spolno zlostavljanje, odgovorio tajnik kluba. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na čijem je čelu Višnja Ljubičić, potvrdio nam je jučer da je pokrenut ispitni postupak vezan uz moguće povrede Zakona o ravnopravnosti spolova od strane poslodavca i/ili odgovorne osobe.

- Mogu vam potvrditi da nam se žrtva u navedenom konkretnom slučaju po preporuci policije javila, a kako bismo ocijenili je li reagiranje poslodavca bilo primjereno zatražili smo od poslodavca da nam objasni što su poduzeli nakon što se žrtva obratila odgovornoj osobi u AK Siget zbog spolnog uznemiravanja.

Savjet da uzme slobodan dan svakako nije primjerena reakcija odgovorne osobe i nije u skladu sa zakonima i protokolima o suzbijanju diskriminacije i spolnog uznemiravanja na radnome mjestu - rekla nam je pravobraniteljica Ljubičić.

Zbog toga je Ured kao nadležno državno tijelo od poslodavca zatražio očitovanje.

- Da se na odgovarajući način reagiralo na prvu prijavu i postupilo sukladno zakonu i protokolima, odnosno da je poslodavac reagirao prema svojim radnopravnim obavezama, ne bismo sada govorili o silovanju koje je uslijedilo - kaže nam pravobraniteljica.

Izostanak reakcije

Nebitno je je li se žrtva odgovornoj osobi u AK Siget obratila pismeno ili usmeno. Procedura nalaže da se kod svake prijave za spolno uznemiravanje napravi bilješka i pokrene postupak zaštite osobe koja je spolno uznemiravanje prijavila.

Zašto to nije učinjeno, traži se odgovor od odgovornih u AK Siget. No, s obzirom na to da je prema ocjeni Slavka Tušeka, predsjednik HAK-a, Damir Škaro bio i “sudac i zakon” u tom autoklubu, ne čudi izostanak reakcije na pritužbe zaposlenica na spolno uznemiravanje s njegove strane.

Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, osim od AK Siget, zatražio je i informaciju od Državnog odvjetništva u kojoj je fazi kazneni postupak. Pravobraniteljica Ljubičić naglašava da isključivu nadležnost za progon počinitelja kaznenih djela imaju policija i DORH.

Ako se u ispitnom postupku utvrdi da je i od strane poslodavca bilo propusta u zaštiti dostojanstva radnica, izreći će poslodavcu upozorenja i preporuke. Ako ih bude, a AK Siget odbije to provesti i ne postupi sukladno upozorenjima, pravobraniteljica može zatražiti provođenje nadzora nad radom poslodavca i tu prestaju njezine ingerencije.

Kad je riječ o tijeku postupka protiv Damira Škare, nakon što se njegov odvjetnik Krešimir Krsnik žalio na rješenje o određivanju pritvora, o žalbi će odlučivati velikogorički Županijski sud.

Zajedno išle kući

Podsjećamo, Škaro je uhićen u srijedu 4. rujna na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom povratka iz BiH. Sve tri žene, svjedokinje u postupku, a koje su kolegice žrtve silovanja, potvrdile su policiji da im je Škarina tajnica govorila da je bila spolno uznemiravana.

U iskazima policiji potvrdile su i da su zajedno odlazile s posla kako ne bi nasamo ostale s njim u uredu.Kako doznaje Jutarnji list, nijedna od svjedokinja, pa ni žrtva još nisu ispitane u tužiteljstvu.

Nakon što je cijeli slučaj izišao u javnost, a Damir Škaro uhićen i priveden, njegov odvjetnik Krešimir Krsnik prvo je pokušao ishoditi sudsku zabranu emitiranja priloga u emisiji “Provjereno” Nove TV 5. rujna. Sada je zbog napisa u medijima, ali i javnih istupa podnio kaznene prijave jer smatra da je njegov branjenik u neravnopravnom položaju.

Škaro je u svojoj obrani negirao silovanje svoje bivše tajnice i tvrdi da je žrtva namještaljke.