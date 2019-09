Misterij u Splitu: prije sedam godina u lučici su pronađeni ostaci tijela, a policija još uvijek ne zna je li muškarac ubijen ili je umro na neki drugi način pa je netko raskomadao i sakrio dijelove leša

Splitska policija već se niz godina bavi rješavanjem slučaja koji je, vjerujemo, jedinstven na području Hrvatske, a vjerojatno i šire.

Naime, već gotovo sedam godina istražuju misterij raskomadanog tijela starijeg muškarca nađenog "zabijenog" među stijenama lukobrana u splitskoj lučici Zenta i do dana današnjeg, usprkos stvarno velikim naporima koje su uložili, ne znaju ništa o žrtvi, ne znaju ni kako je tamo dospio, pa čak niti to je li uopće ubijen ili je stradao na drugi način pa ga je netko poslije smrti raskomadao i sakrio njegove dijelove. A o tome tko je to učinio da i ne govorimo.

Dakle, sve je počelo 8. listopada 2012. godine, kad je u jutarnjim satima na Žnjanu prolaznik na plaži pronašao vrećicu u kojoj je bila – ljudska noga. Osam dana poslije netko od prolaznika osjetio je nesnosan smrad koji se širio iz lukobrana na Zenti. Odmah je pozvana policija, na teren su izišli forenzičari te je utvrđeno da se radi o torzu starije muške osobe koje je bilo zabijeno u lukobran i skriveno s nekoliko većih kamena.

Dan poslije, stotinjak metara zapadno od mjesta na kojem je bilo skriveno tijelo bez glave i nogu, policija je u lukobranu pronašla i glavu žrtve, koja je bila zamotana u novinski papir i ubačena u najlonsku vreću.

Naknadnim se provjerama utvrdilo da se radi o stranicama Jutarnjeg lista, no to nije pomoglo istražiteljima. Pokušali su istražiti i odakle potječe vreća u kojoj je glava nađena, no pokazalo se da i taj trag ne vodi nikamo jer se takva vreća može kupiti na mnogo mjesta u široj prodaji.

Obdukcija je pokazala da se radi o starijem muškarcu i da je izmasakriran nakon smrti. Također je utvrđeno i da je u pitanju osoba starije životne dobi, od 65 do 70 godina, da je bio visok od 170 do 179 centimetara, da je bio slabije pokretan jer su mu nokti na nogama bili dosta dugi i zapušteni, da je imao orlovski nos i sivoplave oči, obrijano lice, ćelav čeoni dio glave, a na preostalom dijelu glave kosu dužine od oko dva centimetra, te da je bolovao od ateroskleroze koronarnih arterija srca, bubrega i aorte. Uzrok njegove nasilne smrti najvjerojatnije je ozljeda prsnoga koša.

Utvrđeno je da je imao prijelom lijeve ključne kosti, te prijelome osam rebara na lijevoj strani grudnog koša i sedam rebara na desnoj strani, kao i da su te ozljede nastale tijekom života. Prema nalazu obdukcije, mogle su nastati deset do petnaest dana prije otkrića tijela, i to pri padu s visine, te udarcima tupog tvrdog predmeta, odnosno djelovanjem mehaničke sile na prsni koš.

Upravo ovakva konstatacija patologa postavlja pred istražitelje nepoznanicu je li uopće u pitanju kazneno djelo ubojstva.

Obdukcija je, pak, nedvojbeno utvrdila da je nakon smrti nesretnom starcu netko odsjekao noge i glavu. Da je u pitanju sjekira, može se zaključiti po tome što su rezovi na rubovima glave i pronađene lijeve noge dosta grubi i neujednačeni.

Problem kod utvrđivanja identiteta žrtve nastao je jer mu je koža na prstima bila raspadnuta pa se nisu mogli uzeti otisci i usporediti s onima iz policijske baze, a iako je izdvojen DNA profil, nije ga se imalo s čime usporediti jer ga nema u našim bazama. Taj su uzorak slali i policijama okolnih zemalja, no ni oni nisu u svojim bazama imali uzorke koji bi odgovarali onima sa Zente.

Također, tijelo je prilikom pronalaska bilo nago, bez ikakve odjeće, a na njemu nije bilo nikakvih vidljivih specifičnih obilježja poput nekakvih ožiljaka, tetovaža i slično. Istražitelji nisu mogli identificirati žrtvu ni preko zubala jer mu je nedostajao velik broj zubi.

Ne zna se ni je li osoba koja je sakrila tijelo došla automobilom do početka lukobrana, a onda nosila dijelove u vrećama, ili je pak do mjesta gdje je tijelo otkriveno došla nekakvom brodicom i neprimijećeno se "iskrcala" i sakrila ostatke. Na mjestu gdje je tijelo otkriveno, kao ni na lukobranu nisu otkriveni nikakvi upotrebljivi tragovi.

Tijekom godina policajci su kontaktirali sve institucije na području Splitsko-dalmatinske županije i šire koje imaju kontakta sa starijim slabo pokretnim osobama. Ispitane su patronažne sestre, djelatnici centara za socijalnu skrb, djelatnici domova za stare, provjeravalo se po bolnicama, ordinacijama liječnika obiteljske medicine, čak su i poštarima po Splitu i okolici dijelili fotografije fotorobota žrtve koji je bio objavljen u medijima.

No, ništa nije pomoglo, nitko nikad nije čuo za nesretnog muškarca, nitko nikad nije primijetio niti prijavio da nedostaje osoba koja odgovara opisu.

Bilo je, doznajemo, tijekom ovih godina petnaestak dojava građana iz Splita i okolice, pa čak i iz Hercegovine o mogućem identitetu žrtve, čak su se javljali i neki vidovnjaci, no nakon pomnog provjeravanja pokazalo se da se ni u jednoj od tih informacija ne radi o izmasakriranom muškarcu.

Splitski policajci i dalje, unatoč dosadašnjim obeshrabrujućim rezultatima istrage, ne žele odustati i uvjereni su da bi, kad bi otkrili tko je žrtva, dosta lako mogli doći i do onoga tko ga je raskomadao, a prije toga moguće i ubio.

Zato još jednom apeliraju na sve one koji imaju bilo kakvu informaciju, pa čak ako je smatraju i potpuno beznačajnom, da se jave i pomognu u rasvjetljavanju ovog nesvakidašnjeg slučaja.