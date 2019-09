Na Braču se nastavlja skandalozno ponašanje policije koja očito ne mari ni za unutarnju kontrolu ni nadređene iz uprave u Splitu. U petak u 21 sat na vrata stana samohrane majke s dvije malodobne kćeri u Bolu došla su dva policajca kako bi ispitali prijavu za navodno remećenje javnog reda i mira protiv nje. Revnost u postupanju u ranim večernjim satima u privatnom obiteljskom stanu, čime nisu ispunjena dva osnovna uvjeta da bi se radilo o remećenju javnog reda i mira, može se objasniti činjenicom da ih je upravo ta majka prijavila Odjelu za zakonitost postupanja.

Majka i kći s Brača koje su se žalile na policijsku brutalnost ispitane od interne kontrole MUP-a: 'Gdje su sada udruge za zaštitu obitelji i djece?'

Navedeni odjel istražuje postupanje policijskih službenika iz Policijske postaje Brač polovicom kolovoza kada su majka i jedna od njene dvije 17-godišnje kćerke uz upotrebu tjelesne snage i lisičina odvedene u Supetar u službene prostorije. Tamo su provele cijelu noć, a odvedene su i dva puta na Hitnu pomoć gdje su maloljetnici dijagnosticirane lake tjelesne ozljede nastale tijekom privođenja.

U postaju su odvedene nakon što su vlasnici stana iznad njih koji žive u Zagrebu podnijeli prijavu za remećenje javnog reda i mira protiv majke i zatražili zabranu približavanja njihovoj kćerki koja je u stanu u Bolu. Prijavu su podnijeli zagrebačkoj policiji koja ju je proslijedila bračkoj te su oni odmah izašli na teren.

Njihova revnost ne bi bila čudna da ih prije toga nebrojeno puta nije zvala upravo 46-godišnja majka zbog buke iz stana iznad tijekom noći. Kako više nije mogla podnositi glazbu i lupanje tijekom noći, pričekala je jutro pa je lupala drškom metle o strop kako bi onemogućila spavanje mladoj susjedi. U konačnici je zbog tog krimena završila s maloljetnom kćerkom u lisičinama u postaji.

Nakon što je prijavila postupanje policije i unutarnja kontrola započela provjeru, maltretiranje se nastavilo i brački policajci dolaze ponovo na vrata iste obitelji. Ponovo po prijavi susjeda iz stana iznad, koji je ovaj put nisu podnijeli u Zagrebu već s Brača gdje su došli. Dvojica policajaca koji nisu željeli reći imena već samo brojeve znački: 08491 i 40656 u pratnji Petra Matijaševića iz Centra za socijalnu skrb Supetar dolaze na vrata u 21 sat. Objašnjavaju kako je podnijeta prijava za remećenje javnog reda i mira te pitaju 46-godišnjakinju da puše alkotest.

Nakon što je utvrđeno da ima 0,00 promila daju joj papire da je remetila javni red i mir oko 19 sati u svom stanu. U svom objašnjenju spominju vrijeđanje susjede iz stana iznad, ali nisu znali pojasniti na koji način to spada pod remećenje javnog reda i mira pošto u opisu nedjela nema ni vikanja ni javnosti koja svjedoči. Nakon što su policajci otišli još kraće vrijeme u stanu ostaje predstavnik centra za socijalnu skrb koji na pitanje 46-godišnjakinje kome može prijaviti maltretiranje policije odgovara:”Policiji! I oni imaju šefove!”. Nakon što je i on otišao, 46-godišnjakinja zove 192 odakle je automatski prebacuju na broj bračke postaje.

Majka s Brača o policijskoj brutalnosti: Moja 17-godišnja kćerka je vikala 'Upomoć, mama!' dok joj je držao koljeno na leđima i stavljao lisičine; Susjedi: Čuli smo vikanje i plakanje, a onda su ih odveli

Bračka drama se nastavlja: kažnjene majka i kćerka koje su se žalile na policijsku brutalnost; 'Reagira se kao da smo mi teroristkinje. Sigurno ću tužiti policiju, obratit ću se i europskim institucijama...'

- Ja to ne mogu vjerovati, prijavim bračke policajce koji mi onda po noći dolaze na vrata. Kada želim prijaviti u Splitu da se bojim njihovih dolazaka, da su mi kćeri u strahu od prošlog puta i to toliko da se nisu htjele maknut od mene večeras kada su došli ovi policajci, oni mene spajaju u postaju u Supetru. Nakon što odbijam razgovarat s policajkom iz te postaje daje mi broj postaje u Splitu 504-510 gdje mi kažu kako znaju za slučaj i kako nemaju vremena slušati moje priče, kako ne znaju snima li se poziv ili ne i kako me jedino mogu smjestiti u sigurnu kuću. Pa gdje mi živimo? Pod policijskim terorom! Ja ne mogu dobit na telefon druge policajce osim onih iz postaje u kojoj su me već maltretirali. Jedino me tješi šta mi je policajac iz postaje u Splitu kazao kako prema zakonu ne moram otvoriti vrata policiji - očajna je 46-godišnjakinja.

Najviše je pogađa činjenica da dva policajca koja su napala nju i kći prije 20 dana nisu udaljeni iz službe dok traje istraga unutarnje kontrole.