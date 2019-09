Majka i kći s Brača koje su se žalile na policijsku brutalnost ispitane od interne kontrole MUP-a: 'Gdje su sada udruge za zaštitu obitelji i djece?'

Kod majke i maloljetne kćeri iz Bola na Braču bili su policijski službenici Odjela za zakonito postupanje PU splitsko-dalmatinske kako bi istražili incident polovicom kolovoza, kada su obje u lisičinama privedene u postaju u Supetru, gdje su provele cijelu noć.

Osim dvoje službenika policije, došla je i psihologinja iz bračkog centra za socijalnu skrb, kako bi bila prisutna tijekom razgovora sa 17-godišnjom maloljetnicom.

Majka s Brača o policijskoj brutalnosti: Moja 17-godišnja kćerka je vikala 'Upomoć, mama!' dok joj je držao koljeno na leđima i stavljao lisičine; Susjedi: Čuli smo vikanje i plakanje, a onda su ih odveli

- Došli su oko 10 sati i ostali oko dva i pol sata, tijekom kojih su razgovarali sa mnom i kćerkom. Nju su ispitivali u odvojenoj sobi, a razgovarali su joj i sa sestrom. Uzeli su fotografije koje sam imala u mobitelu, a koje sam snimila u policijskoj postaji tijekom noći koje smo provele tamo. Pitali su me i koliko puta sam i kada zvala postaju u Supetru zbog buke iz stana iznad, a kada sam im rekla da ne znam napamet, tražili su da nabavim izlist poziva s mog kućnog broja. Izgleda da bračka postaja ne snima pozive građana kada im ja moram davati popis poziva. Pitala sam i kako to da smo mi privedene odmah nakon prijave susjeda iznad nas podnesene policiji u Zagrebu, a kada sam ja sustavno prijavljivala buku, nije bilo ni prijave ni privođenja. Nisu mi dali odgovor na to - kaže nam 46-godišnja majka.

Majka i kćerka su prijavljene zbog remećenja javnog reda i mira i omalovažavanja policijskih službenika. Remećenje se odnosilo na lupanje drškom metle o strop kojim je 46-godišnjakinja upozoravala susjedu iznad na konstantnu buku tijekom noći, na što se odlučila nakon bezbrojnih poziva policiji koja nije ništa napravila. Majka i kći su u postaji prenoćile, a odvedene su i više puta na Hitnu pomoć, gdje su djevojci konstatirane lakše ozljede ruke i prsta nanesene napadom tjelesnom snagom.

Bračka drama se nastavlja: kažnjene majka i kćerka koje su se žalile na policijsku brutalnost; 'Reagira se kao da smo mi teroristkinje. Sigurno ću tužiti policiju, obratit ću se i europskim institucijama...'

Upitali smo splitsku policiju u kojoj fazi je postupak interne kontrole i jesu li dvojica policajaca privremeno udaljena s dužnosti, a dobili smo odgovor:

- Poštovana, obavještavamo Vas da su provjere još u tijeku... Osim činjenice da dvojica policajaca i dalje nesmetano rade unatoč prijavi za nasilje tijekom obavljanja službe, 46-godišnjoj majci je nevjerojatno da se nitko od udruga koje se bave ljudskim pravima nije javio.

- Gdje su sada udruge za samohrane majke, za maloljetnike, za zaštitu djece, za zaštitu obitelji? Nitko se nije javio da nam ponudi potporu i pomogne nam. Centar za socijalnu skrb me uputio u Obiteljski centar, gdje su mi rekli da sam stavljena na čekanje. Moja djeca moraju čekati na psihološku pomoć, a ja vas pitam kakva je to onda pomoć.

Osim toga, oni iz Centra me uporno šalju da kćer odvedem psihijatru. Isto tako je psihologinja mojim objema kćerima rekla da pošalju mene da potražim pomoć. Što oni žele? Da nas sve tri proglase psihički bolesnima kako bi tako opravdali ponašanje policije? - pita se naša sugovornica s Brača.