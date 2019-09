Splitska pravnica o navodnom razbojništvu za koje su prijavljeni ona i brat: Našla sam se s njim kako bi doznala neke stvari o svojoj baki. Onda je počeo prijetiti da će nas prijaviti policiji ako s njim ne iziđem na spoj, nakraju je nasrnuo na mene!

Mia Jaman (32) i njen brat Marko (24) nisu previše uzbuđeni što ih je policija prijavila za kazneno djelo razbojništva i pokušaj razbojništva nad Marinom Anđelićem (71) iz Vinišća jer kažu: "Istina mora pobjediti pa makar to i potrajalo jer laž je uvijek laž,a istina je uvijek istina."

Mia nije sretna što mora iznositi neke obiteljske prilike zbog kojih se našla u ovoj situaciji, ali smatra da je već dovoljno ukaljano njeno i bratovo ime objavom ove priče.

- Umjesto da se pripremam za pravosudni ispit, ja se moram baviti lažima ovog 71-godišnjaka. Zašto lažima, pa zato što imam petnaestak poruka gdje me je taj Marin zvao na spoj i prijetio da ukoliko to ne učinim kako će mene i brata prijaviti policiji " govori Mia i pokazuje nam jednu od tih Anđelićevih poruka koja glasi:" Hvala što si me privarila, ja ću sutra sa nalazom doktora na policiju pa se pravdaj i ti i brat." uvodi nas Mia u ovu priču.

- Iza ove prijave stoji osoba koja je jako bliska s mojom bakom gdje je jedan član naše najuže obitelji zatekao istoga sa njom u stanu dok je moj bolesni djed tada bio kod nas. To se dogodilo kada smo djeda vraćali u stan. Najprije se popeo kat iznad stana, a onda je otišao u kafić preko puta, a ja revoltirana sam došla za njim i vjerojatno mu izgovorila par ružnih riječi koje spominje. Zamolio me mogu li ga prebaciti na autobusnu postaju Solinska gdje je trebao krenuti za Marinu jer mi je rekao da je do Splita došao taksijem. Iskreno, otišla sam s njim u kafić jer mi je obećao pokazati sve ono što me zanimalo o mojoj baki i nikakav drugi razlog za to nije bio. Nakon toga odlazimo iz kafića gdje se on spotiče i pada preko skala, a vidite sada za to optužuje moga brata koji tu nije ni bio. Nudim se da ga odveden na Hitni kirurški prijem u Split, ali on neće nego mi kaže da ga vodim na Hitnu za Trogir. I ja ajde da kažem glupača ga poslušam i odvedem u Trogir. Recite mi jeste li ikada čuli da netko tko organizira napad na nekoga toga istoga vozi gotovo po cijeloj Županiji? pita nas Mia.

- On nakon toga uporno šalje sms poruke i poziva me da se nađem s njim u Marini na večeri za koju mi želi platiti tisuću kuna samo da se pojavim i dosađuje mi sa još milijun glupih poruka. Da ga se riješim i da mu konačno objasnim kako da me se konačno kani pristajem doći u Marinu. Trebali smo se naći pokraj bine gdje se održavao koncert Miroslava Škore te sam bez straha došla. On se nije tu pojavio nego mi je rekao kuda da krenem sa svojim vozilom te me navukao u mračnu i relativno neosvjetljenu ulicu, ušao u automobil u vidno alkoholiziranom stanju te nasrnuo na mene. Obzirom na nakaradnost situacije detalje ne bi iznosila već bi se potrudila što prije ih zaboraviti. Konstatirana mi je trzajna ozljeda vratne kralježnice od njegovog povlačenja za kosu, a imam i hematome na ruci i po tijelu od njegovog stiskanja. Ja sam pozvala prolaznike upomoć koji su mi priskočili. Bilo ih je više te su pijanog nasilnika izbacili iz automobila. Ja se tim momcima, iako ih ne znam moram ovim putem javno zahvaliti jer se ne bi mogla sam odhrvati. Zašto on i ove prilike u priču uvodi mog brata koji ima alibi da nije ni bio u Marini? Pa zato da nam se meni osveti" govori Mia.

- Kod tog prvog navodnog napada na njega ja sam bio kući sa trudnom suprugom i sinom za koju osim njih ima još par svjedoka. Nakon toga smo išli u Kaštel Sućurac na kavu. Za taj drugi navodni napad u Marini imam alibi da sam bio u slastičarnici Cukarin u City Cenetru One u Splitu i tamo se mogu pregledati kamere isto kao i u kaštelanskom kafiću." govori nam Marko koji kaže da je ispao kafandžija jer mu je eto svaki alibi - kafić.

Njegova sestra Mia nam kaže: - Ne spavam, sram me pogleda i svakog slučajnog prolaznika, nemoguće se oteti uvjerenju da me svako sa nekom predrasudom gleda. Ne znam je li sramotnije s kakvim kaznenim djelom me se dovelo u vezu i prenijelo vijest na svim portalima, ili situacija u mojoj obitelji koju sada jos moram obznaniti i javno, dok je suvišno i pričati o neugodnosti koju osjećam nakon preživljenog traumatičnog iskustva za koje sada, uzročno-posljedično, javnost treba znati. Šta reći o mom bratu koji ima jedno dijete i drugo se ovih dana treba roditi? Umjesto da u tome uživa on ni kriv ni dužan mora posjećivai policiju i braniti se od nečega što nije napravio", kaže nam Mia.

Oboje su ogorčeni na postupanje PP Trogir.,a naročito Marko

- Meni nitko nikada nije rekao ni da sam uhićen, nisu mu obavijestili obitelj iako sam ih izričito tražio. Nisu obavijestili niti mog odvjetnika, nisu mi dozvolili dostavu hrane u ćeliju, a da ne govorim o tome što su me prijavili samo na osnovu iskaza ovog gospodina. Policajac je uzeo 2200 kuna od mog odvjetnika Željka Ostoje koje sam mu ja prethodno dao kada me je odvjetnik posjetio To su novci od mog rada u Njemačkoj. Trenutno sam ovdje na godišnjem odmoru kojeg mi je policija zagorčala... Policajac je odvjetniku te novce oduzeo, a mene prislio da potpišem papir da je u biti meni oduzeo te novce. Ja svoju nedužnost mogu dokazati, a sramotu sa imena obitelji nikada ne mogu oprati. Posebno mi smeta što su moju trudnu suprugu Danijelu iznervirali i isprepadali kada sam ja ostao uhićen u policiji." kaže nam Marko.

- Nerado komentiram i javnosti objašnjavam obiteljske odnose, osobito poradi činjenice da sam radi jednog člana i to mog bivšeg supruga bila izvrgnuta javnom linču. Nakon toga se počela voditi hajka protiv mene i počelo me se gledati kroz prizmu njegovih kaznenih djela, a ne moga rada. Želim napomenut kako sam se zadnje vrijeme klonila rada na kaznenim predmetima, te se primarno bavim pripremama za pravosudni ispit obzirom da su se u pravosudnim kuloarima prečesto počele javljati insinuacije o razlozima mog čestog angažmana na istima. Ističem da kad se bavite poslom kojeg volim ništa mi nije teško raditi te da drugih interesa, osim ljubavi prema tom poslu nemam." kaže Mia.

"I da vam iskreno kažemo, dok nismo završili u rukama policije nas dvoje nismo pričali više od četiri mjeseca, radi, sada vidimo, glupih razloga. Tako da su nas Anđelić i policija pomirili" zaključuje Mia.