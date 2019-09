Kristian je iz zatvora doveden bez pulsa, jedva su mu uspjeli pokrenuti srce, ali moždana smrt već je nastupila; U bolnicu je stigao bez liječničkog kartona, iduća tri tjedna liječnici su vodili tešku bitku za njegov život...

Iz zatvora na Bilicama Kristian Vukasović (18) je u dva sata ujutro doveden bez pulsa i s mozgom u toliko lošem stanju da nije bilo mogućnosti oporavka.

Podaci su to iz epikrize Zavoda za intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom KBC-a Split, tj. razjašnjenja oboljenja i predviđanja tijeka bolesti za Kristiana Vukasovića, a opisano je razdoblje od 1. do 24. kolovoza koje je proveo u splitskoj bolnici.

Ekipa Hitnog internog prijema KBC-a Split uspjela je ponovno pokrenuti srce, za što su, među ostalim, upotrijebili devet ampula adrenalina i primijenili dvije defibrilacije, ali moždana smrt je nastupila prije dolaska u bolnicu.

Sljedeća tri tjedna Kristiana su održavali na životu i borili se s infekcijom nepoznatog uzroka zbog koje je imao temperaturu od 41 stupnja, otkazivanjem bubrega te nizom posljedičnih zdravstvenih problema, ponovno ga oživljavali dva puta, od čega jedan put uspješno.

Cerebralna koma

U zatvoru je nađen bez svijesti, navodno je imao puls, disao je usporeno i nepravilno uz sužene zjenice. Međutim, prigodom dolaska na Hitni prijem KBC-a Split nema pulsa, ne diše spontano, zjenice ne reagiraju i glava je sivoplave boje, što znači nisku razinu kisika u krvi.

Nalaz krvi pokazuje zasićenost krvi kisikom 55,8 posto, a normalna razina je iznad 95 posto. Medicinska ekipa na prijemu nije dobila nikakvu dokumentaciju iz koje su mogli zaključiti od čega boluje i koje je lijekove uzeo.

Uspjeli su upornom reanimacijom povratiti rad srca, intubacijom su omogućili disanje te su utvrdili postojanje brojnih krvnih podljeva po koži trbuha. Cijelo vrijeme su zjenice neaktivne, bez refleksa, što ukazuje na cerebralnu komu. Isti dan rade MSCT mozga, koji pokazuje edem.

Nakon oživljavanja smještaju ga u 5.15 na Jedinicu intenzivnog liječenja uz uredan šum disanja i pravilni ubrzani rad srca. Napravljen je MSCT abdomena i zdjelice iz kojeg se ne vidi da ima unutarnjeg krvarenja. Ubrzo se utvrđuje kako ima temperaturu od 41 stupnja, povišene leukocite i CRP, protein koji upozorava na upalni proces u organizmu.

Uz infuziju mu daju i dvije vrste antibiotika i idućih dana pokušavaju naći žarište upale. Prema vrijednostima iz krvnog nalaza pretpostavka je da se radi o bakterijskoj upali te se provodi kultura krvi i niza briseva kao bi se našao uzročnik. Mikrobiološki nalazi su više puta rađeni bez izolacije mogućeg infektivnog uzroka, navodi bolnički dokument.

Ni jedna pretraga nije izolirala uzročnik, a antibiotici pomažu u manjoj mjeri neko vrijeme. Međutim, krvna slika ponovno postaje nestabilna da bi tada ponovno došlo do povišenja upalnih parametara. CRP, čija je normalna vrijednost do 5, je primjerice 10. dan bio 50, da bi sutradan skočio na 191.

Upravo taj dan, 11. kolovoza, ponovno dolazi do zastoja srca u 16.45. Reanimacija uz masažu srca i tri ampule adrenalina ponovno uspostavlja rad srca.

Pet dana kasnije ponovno se snima mozak te se pokazuje stalno oticanje. Počinju mu otkazivati bubrezi te se liječnici bore i s tim problemom. Unatoč kontinuiranom provođenju svih mjera intenzivnog liječenja, 24. kolovoza, u 2.18, dolazi do srčanog zastoja.

Moždana smrt

Ponovno slijedi reanimacija, niz lijekova uz šest ampula adrenalina te se četiri puta defibrilira. Bezuspješno, u 2.58 proglašena je smrt Kristiana Vukasovića te je tijelo prevezeno na Odjel patologije.

Tek će obdukcija možda dati odgovor na pitanje što je izmučilo tijelo nesretnog mladića i dovelo do moždane smrti. Na temelju opisanih dijagnoza upitali smo stalnog sudskog vještaka za neurokirurgiju i neurotraumatologiju što je moglo dovesti do edema mozga s kojim je doveden iz zatvora u bolnicu.

– Srčani arest, tj. srčano zatajenje, definitivno može dovesti do moždane smrti. On je doveden sa širokim zakočenim zjenicama, što znači da je već nastupila cerebralna koma.

Ovoliko teško stanje koje ste mi prenijeli iz epikrize za tog mladića može nastati vrlo brzo. Dosta je da na pet do 10 minuta prestane dotok kisika u mozak. U njegovu slučaju došlo je do tolikog oticanja da je došlo do gubitka likvorskog prostora. Mladić je umro pod slikom moždanog edema.

Mozak se nalazi u lubanji, tj. koštanoj kugli, i kada nabrekne, nema se gdje širiti jer ga stišće koštani dio glave. Usporedbe radi, kao kada vam otiče noga u gipsu. Tlak raste, počinje jako boljeti, a mozak može toliko narasti da bi zatvorio cirkulaciju.

Što se tiče drugih uzroka naticanja mozga, vanjska trauma bi bila vidljiva na glavi, ali i iznutra jer bi postojala krvarenja u mozgu koja na ovim snimkama nisu zabilježena. Jedino još obdukcija može pokazati ako je postojalo moždano krvarenje, ali, ponavljam, mora biti sila koja bi djelovala te bi bilo tragova i na vanjskoj strani glave.

Sama visoka temperatura koju je imao nije mogla dovesti do takvog stanja. Srčani zastoj može imati više uzroka, jedan je i metabolički sindrom od kojeg je mladić bolovao – kaže nam prof. dr. sc. koji je iz poštovanja prema naporima kolega za održavanjem Kristiana na životu želio ostati anoniman.