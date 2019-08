Pokojnog Kristiana osudili su na najtežu moguću kaznu iako je imao tjelesna i mentalna oštećenja: otkrivamo kako su sudovi postupali u sličnim slučajevima mlađih punoljetnika koji podmeću požare; Zašto pravda nije jednaka za sve?!

Sada pokojni Kristian Vukasović (18) osuđen je zbog četiri požara koja je potpalio jer nije mogao kontrolirati nagon. Kako je potvrdio sudski vještak psihijatar, u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio je bitno smanjeno ubrojiv jer boluje od piromanije što spada u poremećaje navika i impulsa. Suđeno mu je prema Kaznenom zakonu sukladno kojem mu je određena i sankcija - osam mjeseci bezuvjetnog zatvora.

Je li mladić s posebnim potrebama smio završiti na Bilicama? Konačno imamo odgovor - predsjednica Udruge sudaca za mladež objašnjava koje se sankcije izriču kod bitno smanjeno ubrojivih osoba

Sudski vještak je preporučio psihijatrijsko liječenje te je na sudu procijenjeno da je to najbolje provesti u zatvoru. Prema mlađim punoljetnicima se može primijeniti Zakon o sudovima za mladež što u ovom slučaju nije napravljeno. Nije ni zatraženo mišljenje stručnih suradnika da procijene hoće li se tretirati prema maloljetničkom pravu. Osim mlade dobi, razlog za traženje mišljenja stručnih službi je bila činjenica i da je odrastao kao dijete s poteškoćama u razvoju zbog ADHD-a te boluje od bronhalne astme i metaboličkog sindroma zbog čega su mu dijagnosticirana tjelesna i mentalna oštećenja.

Kristian Vukasović molio je za milost: Kad biste me pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio; Hladnokrvno su ga osudili u jedan dan, i opet strpali u zatvor iz kojeg se nikad nije vratio

Iz splitskog DORH-a objasnili zašto su tražili zatvorsku kaznu za Kristiana Vukasovića; Biljana Puharić: Govorio je da čuje glasove, da mora paliti

Ne samo što se nije išlo na blaži zakon već se i kod određivanja sankcije išlo na najtežu, iako se imalo mogućnost odrediti i rad za opće dobro ili uvjetnu kaznu zatvora. Međutim, otkrivamo kako postupanje u svim slučajevima mlađih punoljetnika koji podmeću požare nije isto, a najbolje to pokazuju slučajevi s Čiova i iz Duća.

U prvom slučaju su dva vatrogasaca iz DVD Slatine osuđeni za potpaljivanje četiri požara u kolovozu i rujnu 2008. godine kojima su napravili štetu od nešto manje do 700.000 kuna. Stariji, koji je bio dozapovjednik osuđen je za poticanje na piromaniju sa 60 dana rada za opće dobro. Njegov mladi, 18-godišnji kolega osuđen je prema Zakonu o sudovima za mladež na pridržaj kazne maloljetničkog zatvora, što je forma uvjetne kazna zatvora koja se primjenjuje za maloljetnike. Nije smio počiniti novo kazneno djelo u roku od tri godine, a ako to prekrši odlučit će se hoće li ići u zatvor i to maloljetnički.

Uz to su mu odredili i niz obveza kojih se morao pridržavati da ne bi išao u zatvor te je podvrgnut pojačanoj brizi i nadzoru. Imao je obvezu da odradi 60 sati pošumljavanja u roku od tri mjeseca. Određeno je i da je dužan uključiti se u rad bilo koje humanitarne organizacije ili se zaposliti na poslovima komunalnog ili ekološkog sadržaja u trajanju od 60 sati.

Posljednja obveza koju je morao ispuniti je bila da ide na odvikavanje od marihuane, jer se utvrdilo da je potpaljivao nakon pušenja jointa. Psihijatar je tijekom postupka utvrdio da je hiperaktivan, povodljiv, lakovjeran i nezreo.

U drugom postupku je mladić iz Gata star 21 godinu osuđen na Općinskom sudu u Splitu za podmetanje požara na rad za opće dobro. Teretio se za dva kaznene djela: dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i izazivanje prometne nesreće. On je oko 5,30 sati ujutro krajem srpnja 2013. godine upaljačem na dva mjesta uz rub ulice Put stare Duće na međusobnoj udaljenosti od 20-ak metara zapalio suhu travu i nisko raslinje.

Vatra se na jednom zapaljenom mjestu brzo ugasila dok se s drugog zapaljenog mjesta nošena vjetrom širila u smjeru zapada prema stambenim objektima Starog Sela – Duće i zaustavila neposredno uz stambene objekte, a zahvatila je drvene grede krovišta stare ruševne kuće.U smjeru juga širila se prema mjestu Duće Luka te odakle zapadno prema mjestu Dugi Rat gdje je u predjelu Mrta došla na udaljenost od 60 cm od stambenih objekata.Širila se i prema naselju Krug i proizvodnom pogonu za plinove "Messer Croatia plin" zahvativši površinu od oko 60.000 metara četvornih na kojem su izgorjela stabla maslina, voćaka i vinove loze i dva električna stupa. Daljnje širenje vatre spriječeno je intervencijom 124 vatrogasca, 35 vatrogasnih vozila i 2 kanadera. Za opisano je kažnjen s deset mjeseci zatvora.

Godinu dana kasnije je oko 23,15 sati u Omišu upravljajući motociklom marke Yamaha nije obratio dužnu pažnju na pješaka Milana Š. koji je već prelazio kolnik Ulice Fošal te ga je prednjim desnim dijelom motocikla udario i oborio na kolnik. Pješak je zadobio više prijeloma. Optuženi je za prometnu nesreću kažnjen s pet mjeseci zatvora za. Zatim mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od godine dana i zamijenjena radom za opće dobro tako da se jedan dan zatvora zamijenio s dva sata rada.

Tijekom postupka optuženi je prepričao kako je pio zbog svađe s djevojkom te je izazvao požar jer je želio da vatrogasci koji su gasili požar u Čelini dođu ugasiti i ovaj požar. Izjavio je kako se srami zbog tog postupka.