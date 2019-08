Kristian Vukasović molio je sud i tužitelje za milost: Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Pijem terapiju...; Hladnokrvno su ga osudili u jedan jedini dan, i opet strpali u zatvor iz kojeg se nikad nije vratio kući

Glavna rasprava na kojoj je Kristian Vukasović (18) iz Jesenica osuđen na osam mjeseci zatvora održana je na Općinskom sudu u Splitu u jedan dan.

Proglašen je krivim nakon što je priznao počinjenje kaznenog djela, te su se on i njegov odvjetnik Dino Radić suglasili s predloženom kaznom i izrečenom sigurnosnom mjerom obveznog liječenja. Nakon toga je nad njim produljen istražni zatvor, iz kojeg je izišao u komi i nakon tri tjedna preminuo.

Otkrivamo nalaze obdukcije nesretnog mladića s posebnim potrebama koji je preminuo u splitskoj bolnici: Kristian je žrtva 'psihičke smrti', srce i mozak su mu zatajili zbog straha, zatvor ga je doslovce ubio!

Zakazali DORH, suci, zatvorska uprava: Kristian Vukasović umro je zbog - pet izgorenih maslina!; Mladić se od straha noćima tresao u krevetu na Bilicama, borio se sa suicidalnim mislima...

U optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu teretilo ga se da je od 28. do 30. ožujka ove godine na predjelu Sumpetar, u mjestu Jesenice, podmetnuo četiri požara paleći suhu travu.

Sva četiri puta palio je travu pokraj svoje obiteljske kuće, te je najviše izgorjelo kad je nanesena materijalna šteta od 3000 kuna vlasniku triju maslina koje su izgorjele, a najmanje kad je planulo 35 četvornih metara niskog raslinja i makije te još dvije neobrađene, zapuštene masline.

Osim vlasnika maslina, oštećene su bile i Hrvatske šume zbog nešto opožarene mlade borove šume. Kristiana se teretilo da je time počinio produljeno kazneno djelo protiv opće sigurnosti – dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Kristian Vukasović s Bilica se nikad nije vratio kući: pod čudnim okolnostima pao je u komu i preminuo u bolnici; Tko je mladića s posebnim potrebama strpao u zatvor s najgorim kriminalcima?!

Osamnaestogodišnjak dovezen iz zatvora u splitsku bolnicu, pao u komu i preminuo; Odvjetnik obitelji: Dogodila se tragedija, okolnosti su čudne. Sigurno se radi o propustu, samo je pitanje čijem

Jaki porivi

– Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam kako se ništa slično neće ponoviti. U istražnom sam zatvoru četiri mjeseca i uzimam propisanu terapiju – kazao je Kristian sucu.

U trenutku kada je izgovarao te riječi, Kristian je već proživio agoniju boravka na Bilicama tijekom četiri mjeseca, gdje se noćima tresao u krevetu od straha od okruženja u kojem se nalazio.

Tijekom tog perioda tri je puta bio hospitaliziran u Zagrebu u Bolnici za osobe lišene slobode zbog suicidalnih misli, te se tamo jednom i izrezao po podlakticama. Zdravstveno stanje već mu je tada bilo ozbiljno narušeno i Kristian je praktički molio za milost.

Pročitano je sudsko-psihijatrijsko vještačenje u kojem je navedeno da Kristian boluje od piromanije, što spada u poremećaj navika i impulsa. U vrijeme počinjenja kaznenog djela bio je bitno smanjeno ubrojiv zbog smanjene mogućnosti kontrole ponašanja zbog iznimno jakog poriva.

Vještak smatra da bi zbog te smanjene ubrojivosti Kristian mogao počiniti isto ili teže kazneno djelo te mu je potrebno psihijatrijsko liječenje. Zatim je pregledan izvadak iz kaznene evidencije, u kojem stoji da je Kristian otprije neosuđivan.

Utvrđeno je i kako susjed kojem su zapaljene masline, a ni Hrvatske šume nisu zainteresirani za kazneni progon optuženoga. Roditelji optuženoga nisu pozvani kao svjedoci na glavnu raspravu.

Nakon toga je Kristianu na prijedlog Državnog odvjetništva izrečena kazna zatvora i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Općinsko državno odvjetništvo nije se žalilo na presudu, a odvjetnik je preuzeo pismeni primjerak prije tjedan dana, 20 dana nakon što je Kristian već ležao u komi u KBC-u Split te dva dana prije nego što je preminuo.

Nije jasno zašto tijekom suđenja nije zatraženo mišljenje sudskog defektologa koji je nadležan za maloljetnike i mlađe punoljetnike. U tom slučaju defektolog bi sigurno uzeo u obzir Kristianovu liječničku dokumentaciju, prema kojoj mu je HZZO odredio teži invaliditet trećeg stupnja za koji je potrebna pomoć i njega u punom opsegu, tj. 24 sata.

Osim toga, bolovao je od bronhijalne astme i metaboličkog sindroma i hiperaktivnosti, te su mu utvrđena mentalna i tjelesna oštećenja.

Nadalje, uzeo bi u obzir činjenicu da je iz istražnog zatvora na splitskim Bilicama tri puta odveden u zatvorsku bolnicu u Zagreb zbog suicidalnih misli. Također se jednom u toj bolnici izrezao po podlakticama. Sudski vještak psihijatar koji je angažiran sudu daje odgovor isključivo na pitanje koje mu se postavlja, u ovom slučaju hoće li optuženi ponoviti kazneno djelo.

U Kristianovu slučaju jasno je da hoće jer ima poremećaj koji su odlučili izliječiti psihijatrijskim tretmanom u zatvoru. Za opće zdravstveno stanje taj vještak nije nadležan, nego se o izvođenju svih dokaza trebaju brinuti Državno odvjetništvo, sud i branitelj.

Prva presuda

Također ostaje nepoznato zašto nisu uzeli u obzir da se Kristianu zbog dobi može izreći sankcija sukladno Zakonu o sudovima za mladež koji se primjenjuje na maloljetnike i mlađe punoljetnike, tj. optuženike do 23 godine života.

Tako se mlađem punoljetniku može izreći odgojna mjera posebnih obveza, odgojna mjera pojačanog nadzora i kazna maloljetničkog zatvora. Osim toga, ako optuženi nije navršio 21 godinu, može mu se izreći odgojna mjera upućivanja u disciplinski centar i zavodska odgojna mjera.

U svakom slučaju, cijeli spektar sankcija koje su primjerenije dobi i općem zdravstvenom stanju sada pokojnog Kristiana Vukasovića.

I u situaciji kad nisu išli na primjenu Zakona o sudovima za mladež, nego su mu sudili kao odraslom i potpuno svjesnom postupaka, ostaje nejasno zašto su sud i tužiteljstvo za neosuđivanog mladića išli na kaznu bezuvjetnog zatvora kada se radi o prvoj presudi. Imali su, naime, mogućnost određivanja rada za opće dobro ili uvjetnu kaznu zatvora.

Istog dana kad mu je objavljena presuda 23. srpnja, tada mu je na zahtjev Državnog odvjetništva produljen istražni zatvor. U rješenju su se pozvali na Kristianovo priznanje da ima psihičkih tegoba i "crne misli" koje ne može smiriti dok ne zapali požar, te njegovu izjavu da je zapalio madrac u zatvorskoj bolnici jer mu je jedan zatvorenik "dirao" u majku.

Izjava 18-godišnjaka s mentalnim i tjelesnim oštećenjima uzeta je kao temelj za zadržavanje u istražnom zatvoru. Uz nalaz i mišljenje vještaka koji je rekao da mladić boluje od piromanije te da će ponoviti kazneno djelo.

Međutim, u svojem nalazu i mišljenju vještak je kazao da Kristianu treba psihijatrijsko liječenje, a nije preporučio zadržavanje u zatvoru. Na tu se odluku njegov odvjetnik odmah žalio, te je vijeće prihvatilo njegovu žalbu i ukinulo istražni zatvor.

Za Kristiana prekasno, jer se već nalazio u komi u splitskoj bolnici.