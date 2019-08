Službenici PU Šibensko – kninske proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom 19-godišnjaka, jednim 21-godišnjakom i jednim 28-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kaznena djela nasilničkog ponašanja u svezi zločina iz mržnje, oštećenja tuđe stvari, te da su nanijeli tjelesne ozljede na štetu 37-godišnje vlasnice ugostiteljskog objekta, te još četiri osobe.

Kazao je to u srijedu popodne, u svezi istrage slučaja Uzdolje koji već danima trese Hrvatsku, Ivica Kostanić načelnik PU Šibensko – kninske. A onda je dao i rekapitulaciju.

Pet napadača iz Uzdolja kazneno prijavljeno zbog nasilja iz mržnje: među njima nisu napadači s Brača, ali su već poznati zbog navijačkog nasilja; Tijekom privođenja urlikali: 'Srbi novinari, j**** vam majku'

Privedeni huligani koji su mlatili Srbe kod Knina dok su gledali utakmicu Crvene zvezde: identificirani svi maskirani napadači, prijeti im do pet godina zatvora!​

Osumnjičeni su, zajedno s još desetak, zasad nepoznatih počinitelja, kao pripadnici jedne navijačke skupine iz Splita, 21. kolovoza ove godine okupili u Splitu, i s više osobnih vozila uputili prema mjestu Uzdolje, općina Biskupija.

Temeljili su to na prethodnom dogovoru da će otići u ugostiteljski objekt u kojem se prati nogometna utakmica Crvena zvezda – Yopung Boys, kako bi se nasilnički ponašali prema zatečenim osobama. Nakon dolaska u Uzdolje, parkirali su vozilo uz cestu, u blizini ugostiteljskog objekta oštećene, nakon čega je jedan od njih, za sada neidentificiran, izišao iz vozila i otišao pješice u kafić, u izvidnicu. Zadržao se kraće vrijeme, izvidio goste, a onda se vrati do osumnjičenih, naveo je Kostanić.

Nakon toga su se, s najmanje četiri osobna vozila, oko 22,15 sati dovezli do kafića, u koje su osumnjičeni otišli zajedno s još desetak, zasad neidentificiranih počinitelja, maskiranih lica, s tzv. Fantomkama, majicama i maramama, noseći u rukama razne drvene i metalne predmete, dok su vozači ostali čekati u autima. Ulaskom u kafić, zbog mržnje na nacionalnoj osnovi, osumnjičeni su verbalno vrijeđali oštećenu vlasnicu objekta i goste, uništavajući inventar palicama, a palicama su napali i goste, zbog čega je njih petero lakše ozlijeđeno, među kojima i jedan maloljetnik.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku PU Šibensko – kninske dok je policija protiv njih podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, ODO-u u Šibeniku. Istraga se, kazao je Kostanić, nastavlja i dalje, s ciljem identificiranja svih sudionika ovog nemilog događaja. 'Svaki oblik nasilničkog ponašanja i izazivanja mrženje je nedopustiv i policija ima nulti stupanj tolerancije na bilo koji vid nacionalne, vjerske, rasne i bilo koje druge netrpeljivosti.

Ovdje je riječ o kaznenim djelima nasilničkog ponašanja iz članka 323 a za koje je zapriječena kazna zatvora do tri godine, a to kazneno djelo nasilničkog ponašanja ide u svezi kaznenog djela iz članka 87 stavak 21 KZ Zločin iz mržnje. Također, imamo kazneno djelo tjelesne ozljede iz članka 117 stavak 2 KZ, gdje je zapriječena također kazna zatvora do tri godine i treće kazneno djelo, oštećenja tuđe stvari, stavak 3, za koje je također zapriječena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Kako se prije toga dalo čuti od Emilija Kalabrića, iz šibenskog državnog odvjetništva, od pet prijavljenih četiri su ispitane od strane državnog odvjetništva, dok je jedna u bijegu. Događaji u Đevrskama i Kistanjama ne mogu se povezati, i kako je napomenuo Kostanić, svi su pripadnici iste navijačke skupine iz Splita i počinitelji ovih kaznenih djela još otprije su poznati policiji zbog počinjena 'istovrsnih delikata'.