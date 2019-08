U tijeku je velika akcija USKOK-a u čak tri županije, javlja Dnevnik.hr.

Prema neslužbenim informacijama riječ je o skupini od 11 osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, odnosno organiziranje ilgalnog prijelaza državne granice. Radi se o jednoj od većih skupina koja je "pala" u zadnje vrijeme u Hrvatskoj.

Akcija se, kako piše Dnevnik.hr, provodi u tri županije: Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Brodsko-posavskoj, a osumnjičeni se terete za zločinačko udruživanje radi krijumčarenja ljudi.

Iz PU primorsko-goranske samo su potvrdili da privode osobe zamjenici ravnatelja USKOK-a, a za sve ostale informacije uputili su na taj ured. U tijeku je privođenje osumnjičenih na ispitivanje.

Kako neslužbeno doznaje HRT, riječ je o lancu koji je od prosinca 2018. do kolovoza ove godine krijumčario migrante iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske do Slovenije. Krijumčarenje se odvijalo na području Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije.

Neslužbeno se također doznaje da je na taj način stotinjak stranih državljana omogućeno nezakonito kretanje po teritoriju Republike Hrvatske i transfer do državne granice sa Slovenijom. Za uslugu su osumnjičenici naplaćivali od 100 do 1000 eura po osobi. Od krijumčarenja su zaradili i do 60.000 eura.