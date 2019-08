Od početka godine na splitskom području zaplijenjeno je četiri puta više heroina i dva i pol puta više kokaina nego u istom razdoblju prošle godine. Očito je ponovno povećanje ponude dviju droga koje su krajem 90-tih izgubile primat navalom sintetičkih preparata. Koliko navedeni podaci ukazuju na promjenu na uličnom tržištu narkotika, pojašnjava nam Dušan Jenjić, voditelj Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske.

Na području navedene policijske uprave od početka siječnja do kraja srpnja ove godine zaplijenjeno je 8,4 kilograma heroina dok je u istom razdoblju prošle godine zaplijenjeno 1,9 kilograma.

- Primijetili smo trend da se na području ove uprave već par godina povećava ponuda heroina pa smo odmah reagirali i usmjerili se na suzbijanje te droge. Upravo stoga je određeni broj kriminalističkih istraživanja polučio navedenim rezultatima. Pri tom je važno napomenuti da se nije radilo o prekinutim krijumčarskim lancima narkotika koji su bili u tranzitu. To bile ciljane zapljene droge koja je bila namijenjena baš za ovo tržište.

Mi smo kontinuirano usmjereni na organizirane skupine, uličnu redukciju i krijumčarske lance. Uličnom redukcijom sprječavamo stvaranje otvorenih narko-scena, mjesta gdje se okupljaju prodavači droge. Ujedno nadzorom uličnih zbivanja dolazimo do podataka kao što je dostupnost, cijena i čistoća droge. Operativnim radom na terenu od strane policijskih službenika ove Službe kao i drugih ustrojstvenih jedinica ove policijske uprave zamjetno je kako se u posljednje četiri godine heroin češće pojavljuje nego u prethodnom razdoblju.

Osim dugogodišnjih konzumenata heroina koji su otprije poznati policiji, primjetan je porast konzumiranja te droge među novom, mladom populacijom koja ne spada u registrirane konzumente. Međutim, iako je istina da je pojačana ponuda heroina, amfetamina i drugih sintetičkih ilegalnih preparata ima dosta kao i do sada - razložio nam je voditelj Službe.

Otkrivamo detalje velike zapljene droge: 29-godišnji diler jedan je od šefova splitske narkomafije; Opijate je skladištio u blizini osnovne škole na Brdima, policija mu je našla i dva Glocka i metke

Doznali smo tko je diler uhićen u Splitu: nakon 'pada' Cvika preuzeo je posao s heroinom na Korčuli i oženio njegovu bivšu djevojku; Drogu je čuvao na Pazdigradu...​

Osim razlike u količini, heroin je sve kvalitetniji pa je s udjela od 5 do 10 posto u masi u razdoblju od 2011. godine sada došao na 15 do 20 posto čistoće u ponudi na ulici. Cijena mu je pri tom ostala ista. Od većih zapljena heroina u siječnju je nađeno 1,5 kilogram kod bračnog para iz Trebinja na autocestu kraj Šestanovca.

U travnju je u Splitu je “palo” 4,6 kilograma kod jednog od vodećih osoba iz organiziranih skupina koje se bave zlouporabom droga. Nešto više od 600 grama zaplijenjeno je u garaži na splitskom Pazdigradu u lipnju kod poznatog korčulanskog dilera koji je proširio posao na splitsko područje. Još pola kilograma heroina nađeno je u siječnju kod prodavačice iz trgovačkog centra koja je u stanu u Kaštelima imala “boks” u kojem je držala i 5.771 tabletu ecstasyja mase 2,3 kilograma.

Zajedno s tom zapljenom u prvih sedam mjeseci ove godine nađeno je ukupno 3,3 kilograma MDMA i ecstasyja te 4,5 kilograma amfetamina što potvrđuje da su sintetičke droge i dalje popularne. Kako na splitskom području pratimo globalni trend povećanja potrošnje heroina, slijedimo ih i kod konzumiranja kokaina.

Doznajemo tko su splitski diler i dilerica koji su pali s rekordnom količinom droge: žive zajedno u stanu u Splitu, a ilegalnu robu čuvali su u Kaštelima. Oboje imaju i 'normalne' poslove...

Osuđen bračni par iz Trebinja koji je prošvercao 1,5 kg heroina u Hrvatsku: droga na uličnom tržištu vrijedi čak 1,5 milijun kuna, a supružnici su sve stavili na kocku zbog - 1000 eura honorara​

- Tržište Europe je suprotno od američkog. Kod nas je još uvijek tržište nezasićeno i cijena je viša nego u SAD. Međutim, slaba je penalna politika i to nam predstavlja realan problem. Za kokain je zabilježeno povećanje ponude u zadnjih 10 do 15 godina, također u skladu s eu kretanjima. Na to je utjecala liberalizacija graničnog prometa, te turistička ii pomorska orijentiranost - pojasnio nam je Dušan Jenjić.

Veliki dio kokaina u EU dovoze pripadnici Balkanskog kartela u kojem su Crnogorci, Srbi i Hrvati. Hrvatska nije na toj krijumčarskoj ruti već kokain dolazi u Nizozemsku i Španjolsku te odatle kod nas.

- Mi kao uprava imamo na nivou države najveći broj slučajeva zapljene droge. Od početka godine do kraja srpnja imali smo ih ukupno 1150 zapljena od čega ih je 500 bilo u srpnju. Na taj povećan broj u sedmom mjesecu je utjecala Ultra tijekom koje je bilo 336 zapljena. U sedam mjeseci smo prijavili 100 kaznenih djela proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge - navodi nam Dušan Jenjić.

Zanimljivo je kako su od navedenog broja kaznenih djela, samo četiri osobe prijavljene za njih - žene. Kako se sustavnim radom policije dolazi do pozitivnih promjena, najbolje pokazuje podatak da je Splitsko-dalmatinska županija po broju liječenih ovisnika iza većine dalmatinskih i primorskih županija. Od nekada najgoreg, prvog, mjesta na listi, sada je na petom.