Bračka drama se nastavlja: kažnjene majka i kćerka koje su se žalile na policijsku brutalnost; 'Reagira se kao da smo mi teroristkinje. Sigurno ću tužiti policiju, obratit ću se i europskim institucijama...'

Dok će posebni tim istražuje postupanje službenika Policijske postaje Brač vezano za uhićenje 46-godišnjakinje iz Bola i njene 17-godišnje kćerke, njih dvije su dobile zabranu približavanja mladoj susjedi iz stana iznad njih.

Majka s Brača o policijskoj brutalnosti: Moja 17-godišnja kćerka je vikala 'Upomoć, mama!' dok joj je držao koljeno na leđima i stavljao lisičine; Susjedi: Čuli smo vikanje i plakanje, a onda su ih odveli

- U četvrtak je došao policijski automobil te su mojoj kćerki dali da potpiše papire i predali joj naše primjerke dokumentacije. Ja nisam mogla sići jer mi je bilo loše zbog svega proživljenog u proteklih tjedan dana, a oni nisu htjeli doći u stan. Ne znam uopće može li ona kao maloljetna potpisivati te papire, ali eto, ona ih je poslušala. Uglavnom, kćerka i ja smo dobile zabranu kontaktiranja i približavanja susjedi iz stana iznad, a u papirima stoji kako su nas prijavili njeni roditelji u zagrebačku policiju jer oni tamo žive. Izjavili su tamo kako sam ja psihički bolesna i da ih godinama maltretiram. Kada sam to vidjela odmah sam izvadila potvrdu od mog liječnika da ne bolujem od nikakve kronične psihičke bolesti i da ne uzimam nikakvu terapiju. To ću priložiti u nastavku postupka na sudu. Koristit ću i svu dostupnu dokumentaciju i ako osim policije prijavim i te osobe koje me kleveću jer sam se usudila prigovoriti što noćima ne spavamo zbog ponašanja njihove djece.

Kada sam ja pozivala policiju zbog buke, nisu ništa napravili, niti prijavu podnijeli, a kamoli da su izdali neku zabranu. S druge strane, iz meni za sada nepoznatih razloga, na prijave tih ljudi iz Zagreba se reagira kao da sam terorista. Na mojoj strani su i ostali susjedi iz zgrade koji će svjedočiti u moju korist. Protiv policije ću sigurno ići privatnom tužbom, a ako moj odvjetnik procijeni da ima elemenata pokrenut ću i kazneni postupak protiv odgovornih. Osim toga namjeravam se obratiti i svim institucijama koje se bave pravima djece i maloljetnika, kako našim tako i europskim. Neka oni procjene je li normalno učenicu od 17 godina gurati po stanu, stavljati joj lisičine, voziti je u policijskom označenom automobilu i držati je 20 sati nakon dovođenja u postaju, uključujući i noćenje u ćeliji. Da ne govorim da je morala gledati i što meni rade - ogorčena je Bračanka.

Saznajemo da su iz bračke postaje od srijede do četvrtka slali u PU splitsko-dalmatinsku svu dokumentaciju koja se odnosi na privođenje majke i kćerke. U svom priopćenju je policija navela kako je proveden postupak ocjene opravdanosti uporabe sredstava prisile te je zaključeno da su sredstva prisile uporabljena na zakoniti način. To se odnosi na tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, ali to je tek prva razina procjene u kojoj se gleda jesu li dobili odobrenje nadređenih za takvo postupanje. U postupku kojim se sada procjenjuje postupanje tek će se pokazati koji su sve pravilnici i zakoni prekršeni te će se sukladno tome donijeti odluka.

Majka i kćerka su u petak poslijepodne iz svog stana u Bolu u lisičinama odvedene u postaju u Supetru zbog remećenja javnog reda i mira i omalovažavanja policijskih službenika. Remećenje se odnosilo na lupanje drškom metle o strop kojim je 46-godišnjakinja upozoravala susjedu iznad na konstantnu buku tijekom noći na što se odlučila nakon bezbrojnih poziva policiji koja nije ništa napravila. Majka i kći su u postaji prenoćile, a odvedene su i više puta na Hitnu pomoć gdje su djevojci konstatirane lakše ozljede ruke i prsta nanesene napadom tjelesnom snagom. Kako je izjavila, to joj je napravio policajac tijekom privođenja. Nadležni Dom zdravlja je o tome i službeno poslao dopis nadređenima u policiji.