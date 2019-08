Majka s Brača o neshvatljivoj policijskoj brutalnosti: Moja 17-godišnja kćerka je vikala 'Upomoć, mama!' dok joj je držao koljeno na leđima i stavljao lisičine; Nemilim scenama svjedočili i susjedi: Čuli smo vikanje i plakanje, a onda su ih odveli

Tog dana u 15 sati kada sam otvorila vrata stana na koja je netko pokucao, pokrenuo se slijed događaja za koji sam mislila da je nemoguće doživjeti u civiliziranoj državi - priča nam 46-godišnja Bračanka koja je s maloljetnom kćeri proživjela policijsku torturu, kršenje osnovnih prava i nelegalno postupanje upravo od strane onih koji bi zakon trebali provoditi.

U konačnici su ona i 17-godišnja kćer prenoćile u policijskoj postaji u Supetru iz koje su ujutro odvedene na Hitnu pomoć gdje su maloljetnici konstatirane ozljede nanesene tjelesnom snagom. Kako je 17-godišnjakinja rekla da joj ih je nanio policajac, zdravstvena ustanova je o svemu službeno obavijestila nadležne te je u konačnici formiran poseban tim koji će ispitati postupanje ovlaštenih službenika bračke postaje. Između ostalog i činjenicu da je maloljetnica zbog prekršaja zadržana u policiji duže od 12 sati, koliko iznosi maksimalni rok koji zakon dozvoljava.

U petak rano poslijepodne 46-godišnjakinji su u višekatnicu u Bolu došla dvojica uniformiranih policajaca iz Policijske postaje Brač, koja je u Supetru, navodeći kako imaju prijavu o remećenju javnog reda i mira.

- Moram vam odmah kazati da sam ja zaista u petak ujutro radila buku lupajući drškom metle o strop stana, ali razlog tog mog ponašanja proteže se mjesecima unatrag. U stan iznad moga došli su novi susjedi s kojima nisam imala problema sve do ovoga ljeta kada su u njemu ostale samo mlađe pripadnice te obitelji. Od tada traje tortura bukom i "klapanjem" po cijele noći. Ja razumijem mladost i njihov način života, imam i ja dvije kćerke.

Problem je što mi živimo u staroj zgradi koja ima iznimno debele vanjske zidove, ali tanke pregradne i bez ploča među stanovima. Kada osoba u stanu do moga kihne, ja to čujem, doslovno. Uglavnom te djevojke u stanu iznad moga žive ustvari po noći, preko dana spavaju. Onda navečer počinje spremanje za vani, a pravi show nastaje kada se vrate kući. Prvo kreće lupanje po stubištu do stana, zatim buka po stanu, glasna muzika do ujutro. kada su roditelji tu nema problema, ali kada ih nema, onda doslovno nema spavanja.

U svemu tome, lako je za mene, ali moje obje kćeri, inače srednjoškolke, rade i trebaju san kada dođu umorne s posla. Jedna radi na dva mjesta i doslovno je plakala jedne noći moleći me da joj pomognem kako bi se naspavala. Zvala sam policiju nebrojeno puta, oni bi došli i zaključili da ne mogu ništa napraviti. Tada mi je jedan od njih savjetovao: “Mi tu ne možemo ništa! Lipo kad one spavaju, onda vi radite buku!” - priča nam sugovornica.

U prvi protuudar je krenula prije otprilike mjesec dana kada je nakon burne noći, sačekala jutro da joj susjede iz stana iznad zaspu, a probude se ostali stanari zgrade.

- Uzela sam metlu i počela udarati njom o strop. Očito i njima nije ugodna buka dok spavaju jer mi je tada došla policija na vrata nakon prijave roditelja tih susjeda iz stana iznad. Tog dana sam se ispričala ostalim susjedima i objasnila im o čemu se radi. Taj posjet policije je brzo završio, a onda dolazi prošli petak. Dolaze mi na vrata i kažu da je prijavljeno da remetim javni red i mir i da moram s njima dat izjavu u postaju u Supetru. Ja im kažem da ne mogu ići zbog zdravstvenog stanja te da uzmu izjavu u stanu. Pitam ih kakav je to način, a oni mi kažu da se smirim. Ja im kažem da sam ih ja pustila u stan i da su u mom stanu u kojem mogu vikati koliko želim. Dok sam im to govorila, digla sam prst u zrak, nisam ga uperila prema nikome i idem prema stolu prolazeći između policajaca, namjeravajući dati izjavu. kažem im: "Molim vas da uzmete izjavu u mene kući!" - priča 46-godišnjakinja.

Ono što se zatim dogodilo na nju i kćer je do danas ostavilo posljedice u smislu straha od ponovnog dolaska policije.

- Jedan od njih me uhvatio me s leđa za vrat i oborio me nogom na pod. Drugi policajac me drži za ruke i stavlja mi lisičine. Kćer koja je s nama u kuhinji počinje vrištat i viče: “Pustite mi mamu!”. Ovaj prvi se diže s mene i gura mi kćer tako da udara glavom o viseću kredencu. Ispale su joj naočale, a on je bacio moju malu prvo na koljena pa na pod i dok ona vrišti: “Upomoć, mama!” on je drži s koljenom na leđima. Stavlja joj lisičine na ruke, ja s poda molim drugog policajca da joj to ne rade. On ne obraća pažnju, izvode nas vani s rukama na leđima. Užas, kao najgore kriminalke, mene razdrljene odjeće od njihovog potezanja, nju bez naočala, uplakanu – još uvijek uznemirena priča Bračanka.

O prizoru povlačenja majke i maloljetne kćeri u lisičinama niz stepenište i guranju u službeno vozilo posvjedočili su nam susjedi iz zgrade.

- Tog dana smo čuli vikanje i plakanje, a onda vidjeli užasan prizor kako policajci vode u automobil uplakanu našu susjedu i njenu kćer. Nismo mogli vjerovat što vidimo pa s tom ženom nikada nismo imali nikakvih problema. Njene obje kćeri su pristojne i vrijedne i rade. Činjenica je da od kada su došli novi susjedi u stan iznad njenog da je mir jedino kada i nema u stanu. Inače kada su tu ne možemo spavati zbog buke. Kada je naša susjeda lupala metlom da ih upozori, svima nam se ispričala zbog buke koju je ona radila - posvjedočili su.

Nakon ukrcaja u policijsko vozilo, idu prema Supetru, a tijekom vožnje 46-godišnjakinja moli da skinu lisičine bar kćerki joj koja je sjedila na prednjem sjedištu uz policajca koji je udario.

- Skinuli su nam lisičine tek u Pražnicama i dali nam vode. Onda su nas prvo odveli u Hitnu u Supetru gdje su nam dali nešto za smirenje. Tada nas odvode u postaju gdje nas razdvajaju, a mene zatvaraju u ćeliju u podrumu. Kćer mi je čekala do 20 sati dok je došao netko iz centra za socijalnu skrb, a nakon toga su joj dali da bude sa mnom u ćeliji. Govorili su između sebe da smo napale policajca, svi su bili iznimno neljubazni osim jedne policajke koja nas je pitala jesmo li gladne i žedne. Rekli su mi da će nas ujutro privesti u Split na prekršajni sud po žurnom postupku.

Meni je ponovno pozlilo jer inače imam teških kroničnih problema sa želucem te su me odveli na Hitnu tijekom noći gdje ih je doktor napao što to rade. Vraćaju me nazad u postaju i mi smo tako prenoćile u ćeliji veličine dva puta sedam koraka u podrumu. Tijekom noći nisam mogla zaspati, a kako hodnik povezuje prostorije čujem kako se policajci dogovaraju kako će sročit zapisnik tko je koga prvi napao.

Nisam mogla vjerovati što se događa. Tu večer je u postaji bila i načelnica koja je za sve znala i nije ništa napravila, osim što je otključala vrata ćelije i rekla da nema potrebe da budemo zaključane. Tada sam uspjela uzet svoj mobitel iz torbe na stolu i snimit ćeliju. Prvi glas razuma u toj postaji čuo se ujutro oko 9 sati kada je došao šef smjene. Čovjek se hvatao za glavu i govorio: “Ljudi moji što ste ovo napravili! Gospođo, oprostite, ovo se nije smjelo dogoditi!”. Odvode nas tada po treći put na Hitnu - priča nam 46-godišnjakinja.

U zdravstvenoj ustanovi je maloljetnici utvrđena povreda na prstu desne ruke gdje joj je stavljena longeta i preporučeno napraviti RTG snimak te hematom na laktu. U dijagnozi je navedeno: napad tjelesnom silom, kontuzija prsta, lakša tjelesna ozljeda. Sastavljen je službeni dopis prema policiji od strane Zavoda za hitnu medicinu u kojem su navedene ozljede i dijagnoza te izjava maloljetnice da joj je to napravio policajac. Za majku je konstatirano da ima hematome na desnoj šaci te da zbog kroničnih želučanih problema mora mirovati, a u slučaju pogoršanja nazvati hitnu pomoć

- Nakon toga vraćamo se u postaju te nas u podne puštaju jer su telefonski javili sutkinji da nisam u stanju putovati pa se ona složila da se ne privodimo nego da prekršajna prijava ide u redovni postupak - završava opis policijskog postupanja 46- godišnjakinja.

Iz PU splitsko-dalmatinske službeno su nam potvrdili što nam je ispričano:

“Po dolasku policijskih službenika na dojavu o remećenju javnog reda i mira u Bolu utvrđeno je da se radi o 46-godišnjakinji koja je vikala na policijske službenike, unoseći im se u lice, zbog čega je upozorena da prestane s opisanim ponašanjem. Međutim nastavila je vrijeđati i omalovažavati policijske službenike i narušavati javni red i mir udarajući stolicama o pod te joj je izdana naredba da prestane s tim, a kada je oglušila i na naredbu, nad njom su uporabljena sredstva prisile (tjelesna snaga i sredstva za vezivanje). U trenutku postupanja prema 46-godišnjakinji, maloljetnica (rođena 2001.), koja je također galamila, povlačila je za ruku policijskog službenika, sprječavajući ga u vršenju službene radnje, zbog čega su i nad njom uporabljena ista sredstva prisile. Obje osobe su uhićene i privedene u službene prostorije. Protiv obje je nadležnom prekršajnom sudu podnesen optužni prijedlog zbog postojanja sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira,” naveli su u priopćenju konstatirajući da su sredstva prisile upotrijebljena na zakonit način.

Spomenuti prekršaji se odnose na remećenje javnog reda i mira i omalovažavanje policijskog službenika. Unatoč konstataciji o zakonitosti postupanja, u četvrtak ujutro saznajemo kako je formiran mješoviti tim koji će podrobno ispitati postupanje policijskih službenika postaje u Supetru. Niz je, naime, propusta, osim upotrebe sile, jer se prema malodobnicima postupa prema posebnom zakonu koji je ovdje izignoriran. Osim činjenice da je 17-godišnjakinja zadržana nakon privođenja u policiji šest do deset sati duže od zakonskog roka, tu je i popust nepravovremenog angažiranja socijalne službe. Nadalje, noćenje malodobnice u ćeliji u postaji je objektivno neobjašnjivo. Naime, objema je napravljen alko-test koji je bio negativan tako da nije bilo potrebe prisilnog zadržavanja do otrježnjenja.