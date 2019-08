U Zadru pretučeni nizozemski turisti: jedan nasilnik udarao ih je teleskopskom palicom, a drugi šakom u glavu!; Policija privela dvojicu muškaraca od 38 i 32 godine

Zadarska policija u četvrtak je privela dvojicu Zadrana u dobi od 38 i 32 godine koje se sumnjiči da su u ranim jutarnjim satima fizički napali i ozlijedili grupu turista iz Nizozemske. Jedan od privedenih u napadu je koristio teleskopsku palicu, a incident se dogodio oko 5 sati ujutro u ulici Stratica kod stare Tehničke škole.

- Bili smo u noćnom provodu u "Ledani" i "Svarogu". Kad su se lokali zatvorili negdje oko 5 sati ujutro krenuli smo prema automobilu. Rođak je prvi otišao i doveo automobil do taksi stajališta ispod "Ledane". Dok smo ga čekali međusobno smo pričali, možda malo glasnije nego uobičajeno. U tom trenutku su pored nas prošla dvojica muškaraca, između 30 i 35 godina, te nam dobacila da razgovaramo tiše i odemo kući – priča nam Robert Čupić, 23-godišnji Nizozemac, porijeklom iz BiH.

S njim su u društvu bili prijatelji D.S. (25) i J.W. (25), te rođak V.P. (22) i međusobno su razgovarali na nizozemskom jeziku.

- Oni vjerojatno nisu znali da ja razumijem hrvatski. Čuo sam što su mi dobacili i ja sam im na hrvatskom odgovorio da nećemo još ići kući jer pričamo. U tom trenutku, jedan od te dvojice, nižeg rasta, rekao mi je: "Jedi govna! Sad ćeš ići!" Ja sam mu na to odgovorio: "Vi jedite govna, a mi ćemo ići kući za par minuta." Niži muškarac je u tom trenutku iz desnog džepa izvukao teleskopsku palicu i krenuo prema meni, no ispred mene se ispriječio veći muškarac tražeći da se ispričam njegovom prijatelju. Kad je to vidio moj prijatelj D.S., uskočio je da smiri situaciju, ali ga je mlađi muškarac s palicom snažno udario po leđima – kazuje Robert uvjeren da su ih napala dvojica zaštitara jer su ih tu večer vidjeli na radnom mjestu u jednom od klubova.

No iz policije kažu da nemaju saznanja da su napadači zaposlenici "Ledane" ili "Svaroga", odnosno da neki od njih rade kao zaštitari u tim klubovima ili nekim drugim zaštitarskim tvrtkama.

- Nakon što je udario mog prijatelja štap mu je pao iz ruke. Ja sam ga nogom pokušao odgurnuti, ali nisam uspio. Obojica su krenula prema meni, jer sam ja jedini s njima razgovarao, a ja sam uskočio u automobil. Ušao sam na mjesto vozača, a veći muškarac je silom otvorio vrata i dvaput me udario šakom u lijevu sljepoočnicu. Nakon što sam ipak uspio nekako zatvoriti vrata, obojica su počela nogama i palicom udarati po automobilu. Na nekoliko mjesta su napravili štetu – kaže Robert pokazujući nam udubljenja na vratima i stražnjem dijelu novog Peugeota.

Štoviše, njegov prijatelj J.W. uspio je snimiti napadače mobitelom kad su Roberta htjeli izvući iz automobila. Na slici se vidi niži muškarac s teleskopskom palicom u desnoj ruci, dok veći muškarac drži otvorenim vozačeva vrata te desnom nogom udara u automobil.

Kad su oko 6 sati došli u kuću na Viru, Robert je cijeli incident ispričao ocu Ivanu koji je odmah nazvao policiju. Do popodnevnih sati policija je uhitila obojicu sumnjivaca, inače otprije poznate po imovinskim kaznenim djelima s elementima nasilja, i privela ih na kriminalističku obradu

- Ne znam sto posto jesu li zaštitari, ali mi smo ih tu večer vidjeli u "Ledani". Bili su jednako obučeni, imali su iste majice i hlače na sebi. Koliko znam, zaštitari ne smiju koristiti teleskopske palice, a jesu li to bili pravi zaštitari ili oni koji rade na crno, neka to utvrdi policija – jasan je Robert Čupić.

- Bili oni zaštitari koji rade na crno ili ne, napali su ih na ulici, u javnom prostoru, tamo gdje nemaju ovlasti nikoga dovoditi u red, osim policije. Ovakve stvari se ne bi smjele događati i zato smo ih odlučili prijaviti – kazao nam je Robertov otac Ivan.

Dvojici ozlijeđenih mladića pružena je liječnička pomoć, a nakon neugodnog iskustva u Zadru povratak u Nizozemsku planiraju za vikend.

Završetkom kriminalističke obrade policija će u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom odlučiti hoće li prekršajno ili kazneno prijaviti dvojicu Zadrana.