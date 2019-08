Jedrenjak smrti vraćen obitelji iz Omiša, a njihovi sugrađani istovremeno žale i osuđuju vlasnike: Mali Zoran je predivno biće, strašno je ovo što se dogodilo

Dok se na Siciliji organizira posljednji ispraćaj tragično preminulog menadžera Eugenija Vincija (57) kojeg je u utorak kod otoka Hvara “ubio” ugljični monoksid na brodu Atlantia tijekom jedrenja, iz splitske bolnice stižu donekle pozitivne vijesti o unesrećenoj djeci Vincija i njegove partnerice.

Kako piše Jutarnji list, pred djecom je još dug oporavak iako su ih liječnici počeli postupno buditi iz inducirane kome. K sebi od šoka ne može doći ni obitelj vlasnika broda koji je s Jerkom M. (27), prijateljem kapetanom, u strojarnicu broda postavio benzinski agregat sa zračnim hlađenjem, čiji je plin u par sati poharao potpalublje i otrovao ukupno šest talijanskih turista.

Istraga tragične nesreće još traje, međutim, po nalogu splitskog Općinskog državnog odvjetništva, tzv. brod smrti vraćen je vlasnicima jer je policija završila očevid i izuzela sve dokaze koji su poslani na vještačenje. Po Atlantiju su tako pet sati nakon što su unesrećeni Talijani s broda preuzeli svoje stvari došli članovi obitelji pa je u večernjim satima u četvrtak brod krenuo prema Splitu.

Pretpostavlja se da će se usidriti u Omišu, odakle je 10. kolovoza, samo dva dana nakon ugradnje kobnog generatora i bez provedenog inspekcijskog nadzora, krenuo na putovanje užasa. Zanimljivo je da su vlasnik i kapetan broda na slobodu pušteni bez ikakvih mjera opreza, no ne može ih nitko spriječiti da Atlantiju “na crno” stave u pogon. No, kako nam je rekao Andro Vidjak, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog registra brodova (HRB), bez čije je suglasnosti famozni Fordov agregat FG-9250e ugrađen, Atlantia, tehnički gledano, od 8. kolovoza kada je agregat ugrađen, automatski ima suspenziju isprava i ne smije ploviti.

- Vlasnik je dužan vratiti brod u prvobitno stanje ili dodatno doraditi dizelski lučki fiksni generator koji se pokvario, a potom proći potpuni tehnički pregled. HRB ne može samostalno postupati već ako nam se obrati Ministarstvo pomorstva ili vlasnik broda, pa ćemo onda u roku dan-dva odraditi tehnički pregled i utvrditi činjenično stanje. Ako korekcije budu dobro napravljene, odmah će dobiti isprave, a u protivnom neće dok se sve ne popravi. Brod trenutno nema valjane brodske dokumente, svjedodžbe su nevaljale. Jednom godišnje, inače, idemo u inspekcije, a ako brod svejedno bude plovio, pomorske prekršaje i rigorozne kazne ispisuje Lučka kapetanija - kaže Vidjak za Jutarnji .

Inače, već prvog dana, kad se u medijima spomenulo da je vlasnik broda Zoran B.iz Omiša, gdje je registrirana i njegova tvrtka, po gradu su krenule razne spekulacije. No mještani s njegovom obitelj istodobno suosjećaju i osuđuju je.

- Mali Zoran je predivno biće. Krenuo je očevim stopama, zavolio je more i brodove. Otac mu se svojedobno bavio ribarstvom. Ali, iskreno, ja sve do ove tragedije nisam ni znala da on uopće ima brod u našoj luci. Ljeta s obitelji uglavnom provodi u Lokvi Rogoznici, a iako sam s njegovima jako dobra susjeda, također mi je bila novost i da je tvrtku prijavio na adresi svoje strine. Strašno je to što se dogodilo Talijanima, ne daj Bože nikome - rekla je ogorčeno za Jutarnji list susjeda osumnjičenog brodara. Drugi susjed nevoljko govori o slučaju, samo je dodao da je Zoranov otac cijeli život vrijedno radio, a da im je njegov djed, koji je bio duša od čovjeka, ostavio u nasljeđe trokatnicu.

- Ako mu je otac već poklonio brod i prepisao mu ga, mislim da ga je trebao i uputiti u skupocjene zamke koje se kriju, a agregati su neophodna stavka na dužim i avanturističkim jedrenjima. Vjerujem da cijeloj Zoranovoj obitelji nije lako bez obzira na sve jer ako su Zoran i kapetan doista montirali agregat kojemu na brodu nije mjesto, onda im je bolje da se pokriju po ušima i ljudski preuzmu odgovornost.

Ovo im je, koliko sam čuo, bila prva sezona, a taj je brod prije nego što su ga kupili bio loše održavan. Negdje 2015. neki su ga Norvežani unajmili i bili nezadovoljni stanjem Atlantije, ali su posadu broda pohvalili rekavši da im je, srećom, putovanje bilo jeftino inače bi napravili cirkus - otkrio je drugi Omišanin.

Pojedini korisnici Atlantije unatrag nekoliko godina bili su nezadovoljni pojedinim stvarima na brodu, odnosno bio je poprilično neodržavan i s problematičnim agregatom jer, primjerice, aparat za kavu nije mogao napraviti više od pola šalice espressa niti je ledomat mogao stvoriti više od dvije kockice leda.

Podsjetimo, samovoljna ugradnja agregata netom prije dolaska turista u stilu “uradi sam”, a koji je inače namijenjen za građevinsku upotrebu na otvorenim prostorima, izvedena je bez suglasnosti tehničke ustanove ovlaštene za pregled svih plovila koja plove pod hrvatskom zastavom.

Novi agregat, koji je kupljen za 5000 kuna u Fordovoj poslovnici, ugrađen je 8. kolovoza u brodskoj strojarnici protivno Pomorskom zakoniku. A da mu nije bilo mjesto u strojarnici broda, potvrdili su nam još jučer iz Forda kojemu se i policija obratila kako bi prikupila dokaze o kupnji. I laiku je jasno, ako pročita uputstva, da taj agregat nije za unutarnju upotrebu jer se brodski agregati hlade vodom, a ne zrakom.

Manjak vremena, s obzirom na to da su turisti 10. kolovoza stizali u Split, “natjerao” je vlasnika broda na krivu procjenu - pa je dao prednost sezonskoj zaradi umjesto sigurnosti.