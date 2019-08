Pravo je čudo da nije bilo više mrtvih s obzirom na jakost plinova koji su brzo ispunjavali potpalublje jedrenjaka Atlantia”, rečenica je koja se mogla čuti tijekom iscrpnog očevida u hvarskoj luci, a koji su nadgledali talijanski policajci, piše Jutarnji list.

I dok se liječnici još bore za živote dvoje djece koja su, u teškom stanju, na aparatima u splitskoj bolnici, ostalo troje preživjelih, koji se oporavljaju od trovanja ugljičnim monoksidom, ne prestaju prepričavati trenutke užasa “kada su osjetili neopisivu nemoć, mučnine, a potom i šok dok su pokušavali oživjeti preminulog prijatelja Eugenija Vincija (57)”, sicilijanskog menadžera.

Zbog tragedije kod Hvara policija uhitila kapetana i vlasnika jedrenjaka: sumnjiče se da su ugradili benzinski agregat koji je otrovao talijanske turiste!; Prijeti im do osam godina zatvora

Nekoliko sati nakon hospitalizacije u splitskom KBC-u jedan od preživjelih, Bruno Mancuso, inače bivši talijanski senator i trenutni gradonačelnik jednog sicilijanskog mjestašca, u telefonskom je razgovoru podijelio s medijima trenutke užasa i brigu za dvoje teško ozlijeđene djece.

Nitko se ujutro nije ustao, a kada su im prijatelji provalili u kabine činilo se da svi duboko spavaju...; Iskusni kapetan i sudski vještak tumače kako je smrtonosni plin uopće mogao ući u te prostorije

- Kako smo bili samo sretni što smo došli u Hrvatsku. Planirali smo ploviti osam dana. To smo putovanje svi zajedno organizirali i osmislili. Obišli smo otoke i Dubrovnik. I stvarno smo uživali na Hvaru tog drugog dana našega godišnjeg. Večer smo proveli u restoranu na rivi, gdje je nas četvero večeralo dok djeca hranu nisu ni okusila, tako da smo trovanje hranom već u startu odbacili jer su upravo djeca najteže stradala - izjavio je Mancuso za medije, odmah bacivši sumnju na trovanje plinom koji se u kabine uvukao kroz klimatizacijske otvore.

Čim je ponoć otkucala, talijanski su se turisti vratili na brod da bi već dva sata poslije toga plin kao tihi ubojica u njihovim kabinama počeo djelovati.

- Najednom nam je svima postalo loše. Odvukao sam se do kupaonice i povratio. Pozlilo je i mojoj supruzi, no nekako smo se uspjeli primiriti. Zaspali smo kao omamljeni do jutra. Na tom jedrenjaku izgubio sam, mogu tako reći, mog brata. Po struci sam liječnik nefrolog i pokušavao sam mu pomoći, ali nije išlo. Srce mi puca od tuge. Kad sam se probudio i ustao onakav malaksao, zatekao sam Eugenija s ozljedom glave i torza koje je zadobio pri padu u tuš-kabini - zaključio je Mancuso, otkrivši da su kobne večeri svi spavali na desnoj strani broda.

Nova drama na brodu na kojem su se otrovali talijanski turisti, tijekom očevida pozlilo policajcu; Zrak je još uvijek jako toksičan, otkriveno i otkud izlazi opasni plin?

Inače, Eugenio Vinci je krajem prošlog stoljeća, kao generalni direktor tvrtke Pop 84 koja je proizvodila talijanske traperice, imao poslovnu suradnju s gradom podno Marjana jer je njegova tvrtka bila u to vrijeme sponzor Košarkaškog kluba Split, koji je tijekom ratnog vihora postizao velike uspjehe.

Paolo Frattura, bivši predsjednik regije Molise, s nevjericom čita vijesti o stradavanju njegova dobrog prijatelja u Hrvatskoj.

- Izgubio sam jako dragog prijatelja, bio mi je kao brat. U nedjelju mi je poslao poruku iz Hrvatske: ‘Bogovski uživam, samo još ti jedino radiš’. Umro je na besmislen način. Bio je jako predan svojem poslu i veselio se trenucima koje je provodio s obitelji i prijateljima - ispričao je talijanskim medijima Frattura, polažući sve nade u hrvatske liječnike da spase dvoje otrovane djece.

Mještani Sciacce, odakle je Vinci rodom, te mjesta u mojem je Mancuso gradonačelnik, šokirani su tragedijom koja je snašla njihove sumještane.

- Eugenio i Bruno te Franco Trifirò nerazdvojni su prijatelji. Tjednima prije nego što su otišli u Hrvatsku, pričali su nam o tom putovanju. S nestrpljenjem su ga očekivali jer vrlo cijene hrvatske ljepote i gastronomiju. Kad je prva vijest u medijima objavljena o mogućem trovanju školjkama koje su jeli nekoliko sati prije nego što im je pozlilo, nisam se mogao prestati čuditi jer sam i sam prošao Hrvatsku te se uvjerio u kvalitetu proizvoda, ali i oni jako paze na to gdje jedu - otkrio je ugostitelj iz Sant’Agata di Militello, u čiji lokal gotovo svakodnevno “na brzinsku kavu svrati stradali gradonačelnik”, piše Jutarnji list.