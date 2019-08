Pismo Darka Kovačevića Daruvarca: U ponedjeljak ću se dobrovoljno javiti u Remetinec! Mediji su uništili život meni i mojoj obitelji, očito bez mene u Hrvatskoj nema ni zločina ni nasilja...

"Idem u zatvor. Ovo više nema smisla. U ponedjeljak, 12. kolovoza, dobrovoljno ću se javiti u Remetinec na izdržavanje kazne" kazao je portalu Zadarski.hr Darko Kovačević Daruvarac (31), nakon što je donio konačnu odluku da se više neće žaliti i tražiti odgodu izdržavanja četverogodišnje zatvorske kazne koju je dobio za brutalno premlaćivanja 18-godišnje djevojke prošle godine u kafiću "Chill out" u Zadru.

Daruvarac se na odlazak u zatvoru odlučio bez konzultacija s odvjetnikom, samo nekoliko dana nakon što je opet postao središnja tema medija, kada se otkrilo da još uvijek nije otišao na izdržavanje kazne, iako mu je pravomoćno rješenje upućeno 23. srpnja.

Naime, rješenje je dostavljeno Daruvarčevom odvjetniku Borisu Radmanu, ali on poštu nije podigao jer je otišao na četverotjedni godišnji odmor. A dok odvjetnik rješenje službeno ne preuzme, po njemu se ne može postupati!

Prije odlaska u Remetinec Daruvarac je sročio pismo kojim se želio "oprostiti" od hrvatskih medija koji su mu, ističe, uništili život, njemu i njegovoj obitelji.

- Od samog događaja do privođenja, od pritvora do suđenja, od puštanja do pravomoćne odluke, od novih privođenja do danas, postao sam sinonim za nasilje i kriminal u Hrvatskoj. Mediji su od mene napravili loptu za napucavanje. Bez mene ne postoji ni zločini ni kriminal u Hrvatskoj, u svemu i svakom događaju vidi se samo Daruvarac. Zbog toga sam odlučio medijima i hrvatskoj javnosti olakšati i otići tamo gdje me neće više moći "gledati" - kazao nam je ironično Daruvarac, koji smatra da su sudovi u njegovom slučaju odluke donosili pod utjecajem medija, da nije imao ni pošteno ni zakonito suđenje, i da se na njemu zapravo pokazalo da Hrvatska nema stabilan i neovisan pravosudni sustav.

Daruvarčevo pismo posebno je zanimljivo u dijelu u kojem govori o "novim dokazima" koji su "predani nadležnim sudskim instancama, nakon pravomoćne presude" a navodno "dokazuju i govore" o novim činjenicama koje su "u cijelosti drugačije od onih koje je sud u Zadru i Splitu utvrdio". Kovačevića smo pitali znači li to da je nakon pravomoćne presude došao do nekih činjenica koji dovode u pitanju utemeljenost sudske presude, no on je o tome odbio govoriti.

Podsjetimo da je Kovačević na suđenju, nakon što je njegovu obranu preuzeo odvjetnik Radman, priznao djelo koje mu se stavljalo na teret, onako kako je bilo opisano u optužnici, zbog čega drugostupanjski Županijski sud u Splitu nije ni razmatrao njegove prigovore na navodno krivo utvrđene činjenice i opis samog kaznenog djela.

Pismo Darka Kovačevića Daruvarca prenosimo u cijelosti:

"Obzirom da je cjelokupno suđenje prema meni provedeno kako su to diktirali i zahtijevali određeni mediji, te da je prema meni proveden dosada neviđeni medijski linč, da je medijski linč nastavljen i nakon donošenja i nepravomoćne i pravomoćne presude, da je medijski linč izvršio dosad neviđeni pritisak koji je rezultirao drakonskom presudom koja predstavlja ništa drugo no odmazdu, da je nekim medijima bitno da što prije idem u zatvor i da se prema meni onemogući primjena zakona koje se primjenjuje za sve druge osuđenike, a na mene zbog iznimno jakog medijskog utjecaja pravo i pravda se ne primjenjuje, uzimajući pri tome svakako i činjenicu da meni niti jedna jedina žalba, zahtjev ili prijedlog radi medijskog linča nije usvojen, i da je sve odbijeno, pa i unatoč krivotvorenju zapisnika i mojoj osudi prije početka suđenja, (a primjerice ni mjere opreza prema meni nisu primijenjene prije isteka šestomjesečnog istražnog zatvora, ali su iste nezakonito i nepropisno primijenjene nakon isteka krajnjeg roka istražnog zatvora) i da mi je, vjerujem prvom osuđeniku u Hrvatskoj, odbijena molba za odgodu izvršenja kazne, da sam pri tome zbog medijskog linča zasigurno pozvan na izdržavanje kazne prije nego drugi osuđenici koji su kudikamo prije mene osuđeni i nikada nisu na izdržavanje pozvani, da mi neki mediji prate baš svaki korak i svaki pokret, odlučio sam u cilju zadovoljavanja takvih medija koji su me osudili i onemogućili pravilno i zakonito postupanje sudova, odstupiti od svojih zakonskih prava jer ista nemaju nikakvog smisla jer se unaprijed, zbog medijskog linča koji se nastavlja, zna da će svaki moj zahtjev biti od suda odbijen, jer se to i do sada pokazalo, obzirom da je upravo moj slučaj pokazao, baš kod svake medijsko-sudske odluke, da mediji jesu i jedino predstavljaju vladavinu prava, i neosporno su u odnosu na mene utjecali i utječu na sudove koji su baš sve odluke koje se na mene odnose donijeli ne po pravu i zakonu, već samo po traženju medija, odnosno na način da su mi ti mediji i presudili i onemogućili pravo na zakonito i pošteno suđenje, kao što su mi onemogućili korištenje onih prava koja me pripadaju.

Radi toga, vidjevši da sudovi rade i presuđuju samo po traženju medija, iluzorno je za mene očekivati bilo kakvu pravdu i pravedno i zakonito postupanje, a da je točno sve što govorim, pogledajte, molim vas, samo na Googleu broj članaka objavljenih o meni, što je paradoks, jer i to pokazuje da sudska vlast u Hrvatskoj ne postoji u odnosu na medijsku, odnosno, navedeno govori da sudovi koji su meni sudili postupaju po traženju medija.

Zbog toga je najbolje da prestane moje daljnje medijsko linčovanje, da se od mene narod odmori i da odslužim medijsku kaznu odmazde, jer vjerujem da će nastavak izdržavanja drakonske medijske kazne zasigurno zadovoljiti te medije, dok će nekim medijima, vjerujem, moj nastavak izdržavanja kazne doista utjecati na stvaranje vala koji će se boriti za pravo, pošteno i bezutjecajno suđenje, i nemogućnost utjecaja medija na sudstvo i sudove u Hrvatskoj, a što će omogućiti da se neki sudovi dosita izdignu od traženja i prohtjeva medija i da ubuduće i ti sudovi sude po zakonu.

Konačno, moj je slučaj pokazao i nefunkcionalnost zakona, pa eto na mojem se slučaju mogu mijenjati i zakoni kako bi se poboljšala i efikasnost sudovanja, pa moram u tom dijelu ipak pohvaliti medije koji su o tome pisali i traže da se urede zakoni.

Za kraj, ako sam ja u Republici Hrvatskoj po medijima i sudovima koji su vodili moj slučaj jedini i najveći kriminalac u Hrvatskoj i krivac za sve, jer drugih takvih velikih kriminalaca nema, jer se samo mene u Hrvatskoj toliko dugo prati, a da je tome tako proizlazi iz medijskih članaka jer se o meni u kontinuitetu već više od godinu dana piše, onda je za zaključiti da od moga lišenja slobode u Hrvatskoj više nema kriminala, jer je najveći od najvećih u zatvoru.

Najljepše se medijima koji su obavili dužnost suđenja zahvaljujem jer su uspjeli riješiti najveći kriminal i kriminalca u Republici Hrvatskoj i mene kao takvog konačno zatvoriti.

Neki će se možda mediji u cilju objektivnog izvještavanja isto tako zapitati i sada javno objaviti ili početi objavljivati članke koji će doista objektivno prikazivati i situaciju i činjenice u vidu rečenog i, štoviše, možda će se neki mediji javnim objavljivanjima članaka javno zapitati što je s mojim podnesenim zahtjevima i prijedlozima koje sam sudovima podnio nakon pravomoćnosti presude i zašto isti ne predstavljaju prioritet jednak mojem zatvaranju i prioritet u odlučivanju, sve iz razloga što podneseni moji zahtjevi, a koji su utemeljeni na novim dokazima i predani nadležnim sudskim instancama nakon pravomoćnosti presude, dokazuju i govore, i po eminentnim stručnjacima, o činjenicama koje su apsolutno i u cijelosti drugačije od onih koje je sud u Zadru i Splitu utvrdio. A ponavljam, o kojima do danas odlučeno nije, što također govori o tome da je riječ o medijskom suđenju i da se o onom što meni ide u prilog ne odlučuje, već se samo odluke donose o onome što ide u korist medijskim zahtjevima i medijskom linču.

Za sam kraj moram reći i to da sam baš zadovoljan s medijskom činjenicom da od trenutka mog zatvaranja više nema kriminala, a istovremeno mi je žao što mediji više neće objavljivati dinastije, jer mojim lišenjem je jedna dinastija prestala, a drugih dinastija nema jer više nema ni kriminala."