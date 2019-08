Dojava o obiteljskom nasilju u Splitu otkrila 'trokut': žena našla mužu slike ljubavnice u mobitelu, nastala je vika i galama, sijevali su i udarci, a sve se odvijalo ispred maloljetne djece; Evo što su posvađani supružnici izjavili na sudu

Supruga koja je mužu našla izazovne fotografije druge žene u mobitelu morala je platiti sudsku kaznu jer je izazvala bračnu svađu pred djecom. Kaznu je platio i poželjni suprug kojem su stizale fotografije.

Optužni prijedlog protiv supružnika podnijela je Druga policijska postaja Split koja je intervenirala na dojavu o obiteljskom nasilju. U svojoj prijavi su naveli tijek događaja kako su ga oni rekonstruirali. Prema njihovoj verziji, u večernjim satima u obiteljskoj kući u splitskoj okolici 39-godišnja supruga je uzela mobitel 47-godišnjeg bračnog druga i pregledavala fotografije i brojeve upisane u njega.

U jednom trenutku je vidjela slike i broj ženske osobe za koju je otprije sumnjala da je njegova ljubavnica. Trenutno burno reagira i počinje vikati na njega, vrijeđati ga i bacati mu odjeću po stanu.

Počinje svađa i muž je hvata za kosu, nerazgovijetno viče, odguruje je na pod i prolazi kraj nje izlazeći iz stana prilikom čega je udario nogom u tijelo, navela je policija. Kako se sve odvijalo ispred maloljetne djece, prijavljeni su i zbog izlaganja djece stresu da gledaju i slušaju sukob roditelja.

Tijekom postupka na Prekršajnom sudu u Splitu saslušani su oboje supružnika.

- Nije točno da sam počinila obiteljsko nasilje nad mužem i bacala mu odjeću po stanu. Ja sam samo gurnula odjeću koju je stavio kraj vrata. Istina je da sam mu rekla: “Majmune jedan, gubi mi se s očiju!”. To je i zaslužio jer sam mu u mobitelu našla slike ljubavnice za koju je priznao da je ima. Istina je da su tu bila djeca i da me on uhvatio za kosu i gurnuo na ormar. S ormara su pale slike po meni i jednom djetetu te sam ja pala na pod od udarca u namještaj. On me tada udario nogom u predjelu glave, a kako je tada došao jedan član obitelji koji živi u istoj kući odveo je djecu sa sobom. Ja sam tada zvala policiju sa svog mobitela i oni su odmah došli. Policija me pitala imam li ozljede i hoću li ići na Hitnu pomoć. Rekla sam da ne želim ići u bolnicu, ali i da imam modricu od dana prije kada me muž gađao stolicom. Oboje su nas odveli u policijsku postaju gdje smo i prenoćili. Ujutro smo privedeni na prekršajni sud - ispričala je 39-godišnja supruga.

Muž je imao svoju verziju.

- Uglavnom je sve točno što je navedeno, samo bih malo tijek događaja ispravio. Istina je da je prvo došlo do verbalnog sukoba zbog nekih fotografija koje je ona pregledavala na mom mobitelu. Tada sam rekao da ja više tu ne mogu živjeti, spremio sam svoje stvari i stavio ih na komodu kako bih otišao. Onda je ona te stvari razbacivala, ja sam ih vraćao i tako nekoliko puta. Nije mi htjela dati da odem, vikala je i vrijeđala me te je istina da sam je u afektu uhvatio za kosu i gurnuo na komodu od čega je ona pala na pod i neka slika je pala na nju. Tada sam je uhvatio za rame i odgurnuo s vrata da ih mogu otvoriti i da mogu izaći, nisam je udario. Svađamo se intenzivno već par mjeseci, ona je bila zatražila razvod pa povukla zahtjev, a nedavno sam ga ja zatražio. Žao mi je zbog svega, ali molim sud da uzme u obzir da me ona prije toga izvrijeđala - kazao je 47-godišnji suprug.

Policajci su posvjedočili da su nakon intervencije našli razbacanu odjeću po stanu. Prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, onaj tko u nazočnosti djeteta počini nasilje u obitelji može se kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 6.000 kuna ili kaznom zatvora u trajanju od najmanje 30 dana.

Sudac je zbog okolnosti išao ispod minimuma kazni. Suprugu je kaznio s 1.000 kuna, a muža dvostruko više. Od kazni im je odbijeno po 600 kuna za dva dana koja su proveli u pritvoru u policiji i nakon privođenja na sudu dok su bili uhićeni. Tako je njoj ostalo 600, a njemu 1.400 kuna za platiti.

Ako u roku od mjesec dana od pravomoćnosti kazne uplate samo dvije trećine iznosa svaki, smatrat će se da su kazne podmirene u cijelosti.

Također im je izrečena mjera zabrane približavanja jedno drugome.