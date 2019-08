Užas u Puli: 60-godišnjak pokušao angažirati muškarca da ubije supružnike i njihovo dijete; Za taj je zločin pripremio i poseban pištolj, ali nije računao na jednu stvar...

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola je, nakon prvog ispitivanja 60-godišnjeg hrvatskog državljanina, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog osnovane sumnje da je počinio tri kaznena djela protiv života i tijela teškim ubojstvom u pokušaju jedno kazneno djelo protiv osobne slobode prijetnjom i jedno kazneno djelo protiv javnog reda nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari, izvijestio je DORH.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 3. kolovoza 2019., u nakani da iz niskih pobuda, liši života 57-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegovu 51-godišnju izvanbračnu suprugu, hrvatsku državljanku, te njihovo zajedničko dijete, pitao 40-godišnjeg hrvatskog državljanina bi li za njega lišio života navedene osobe ili pronašao nekoga da to učini, a što je 40-godišnjak izričito odbio i obavijestio žrtve. Osnovano se sumnja i da je 3. kolovoza 2019., 51-godišnjakinji govorio da će ubiti nju i njenog izvanbračnog supruga, a zatim istog dana, govorio to 40-godišnjaku kako bi on to prenio 57-godišnjaku i njegovoj obitelji, da će ih ubiti, te mu pokazao prepravljani plinski pištolj - objasnili su u DORH-u.

Također, dodali su, osnovano se sumnja da je 60-godišnji okrivljenik 4. kolovoza 2019., suprotno odredbi članka 7. stavka 1. točke 11. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, držao u svom stanu prepravljeni plinski pištolj u kojem je umetnuo užlijebljenu čeličnu cijev, kalibra 7,65 mm, a takvo oružje spada u kategoriju A koju građani ne smiju držati.

Na prijedlog ovog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Puli-Pola odredio je istražni zatvor protiv okrivljenika, zaključuje DORH.