Ivan Bebek se oglasio nakon napada i otkrio koje ozljede je pretrpio: To je bila klasična sačekuša. Još ne mogu vjerovati

Ivan Bebek sinoć je napadnut ispred jednog noćnog kluba u Sinju, a Index.hr doznaje detalje.

Nogometnog suca koji je sudio utakmicu Hajduka i Lokomotive napali u Sinju: incident je potvrdio, evo što nam je rekao

"ŽALOSNO je da se u 21. stoljeću ovo događa, ali to je pitanje za one koji bi se time trebali baviti u ovoj državi", kazao je najpoznatiji sudac u HNL-u Ivan Bebek, koji je sinoć pretučen ispred disko kluba u Sinju.

Napadači su mu prišli s leđa dok je napuštao disko-klub i udarcima ga srušili na pod.

Bebek je danas u policiji prijavio napad i okolnosti događaja. Iako inače nije sklon istupanju u medijima i uplitanju u teme koje opterećuju hrvatski nogomet, Bebek smatra kako danas ima obvezu javno reagirati.

"Nismo baš ništa naučili iz prijašnjih događaja. Pitanje je što je sljedeće, zato moram reagirati", kaže Bebek.

Nakon razgovora policijski službenici prepratili su ga na Hitnu pomoć, gdje su Bebeku ustanovljene ozljede u predjelu glave, vrata i ramena.

"Imam vidljive podljeve ispod oba oka te iza uha, ozljede na potiljku te u području ramena i vrata. Da sutra imam utakmicu, mislim da ne bih mogao raditi."

"To je bila klasična sačekuša. Još ne mogu vjerovati"

Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela prijave, a Bebek je prepričao ono čega se sjeća iz protekle noći koju je namjeravao provesti u ugodnom društvu na proslavi u Sinju.

"Bio sam na sinjskoj Alci s prijateljima s tog područja, nismo se dugo vidjeli. Kasnije smo otišli na piće. Kada sam krenuo kući, s leđa su mi prišli, ne mogu procijeniti koliko ih je bilo. Počeli su me udarati u predjelu glave, ne znam koliko je to trajalo, bio sam na podu i nisam siguran jesu li me i dalje tukli. Čini mi se da su se brzo razišli, ja sam uskoro došao do svog automobila. Otišao sam spavati, bio sam umoran, a očito i malo dezorijentiran. Jutros sam nazvao policiju", priča Bebek.

Među prvima, Bebeku se javio Bruno Marić. Uskoro je nazvao i dopredsjednik HNS-a Ante Kulušić.

"Zgroženi su, svi su zgroženi i žalosni. Osobno nemam nikakvih otvorenih sukoba, jučer mi se dogodila klasična sačekuša. Nisam mislio da se to može dogoditi, inače bih pozvao policiju i tražio da me preprate te bih dotad ostao sa svojim društvom. I dalje ne vjerujem da se ovo događa", rekao nam je Bebek o motivu napada.

Prije dolaska u Sinj Bebek je sudio utakmicu u Splitu. Kako bi reagirao da ovaj vikend mora suditi u Splitu?

"Ah, ne znam. Imamo policijsku zaštitu na Poljudu. Moram kazati da je Split jedini grad u kojem suci imaju policijsku zaštitu, to je stvarno žalosno", zaključio je Bebek na kraju razgovora s Index.hr-om.