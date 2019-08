Agenti SOA-e istražuju tko je Nađu prodao oružje: odakle ubojici s Kajzerice 'duga devetka'?; Stručnjak za naoružanje tvrdi: Ta se vrsta pištolja najviše nabavljala za vrijeme rata

Igor Nađ (35) je šesterostruko ubojstvo i samoubojstvo počinio “dugom devetkom”. Iako policija službeno ne želi potvrditi kojim je pištoljem i kalibrom u četvrtak navečer počinjen zločin u Cimermanovoj 2a na zagrebačkoj Kajzerici, dugogodišnji stalni sudski vještak za balistiku i oružje, dipl. ing. Rade Stojadinović, to je zaključio na temelju svega što je dosad vidio o navedenom zločinu.

- Budući da su sve žrtve ubijene na mjestu i da su, prema riječima očevidaca, pogođene u glavu, ubojica je koristio snažno pištoljsko zrno i pištolj u čiji spremnik ide više od sedam metaka, a to su danas uglavnom pištolji ‘duge devetke’. Ta se vrsta pištolja najviše nabavljala i devedesetih godina, u vrijeme rata, ali i poslije jer je riječ o snažnom streljivu, učinkovitom i na daljinama od 100 metara, a da ne govorimo o ubojitosti iz blizine kao što je to bilo u slučaju ubojstva na Kajzerici.

Jer, prema riječima susjeda, svi su vrlo brzo nakon pucnjave pronađeni bez znakova života, što ukazuje da se koristilo streljivo ‘duga devetka parabellum’. Da je u svaku od žrtava ispalio jedan hitac te jedan u sebe, morao bi koristiti spremnik sa sedam ili osam metaka. Također, teško je vjerovati da u takvoj stresnoj situaciji netko ne promaši pokoji hitac - kaže nam Stojadinović.

Putanja zrna

I doista, kao što se može vidjeti u Cimermanovoj, jedan je hitac pogodio staklo na ulaznim vratima hodnika, okrznuo jednu policu na hodniku te završio u lijevom dovratniku Tojagićeva prvog susjeda Stjepana Grdina.

To samo pokazuje da je Igor Nađ bio u velikom stresu, a prema nekim istraživanjima, u stresnim situacijama prilikom pucnjave vidno polje sužava se oko 30 posto.

Budući da je policija već u petak potvrdila da je riječ o oružju koje je posjedovao ilegalno, može se pretpostaviti da je - ako nije izbrisao serijski broj pištolja - riječ o oružju koje nikad nije bilo u evidencijama MUP-a jer se to danas vrlo brzo može provjeriti kroz policijske baze podataka.

- I kad se izbriše serijski broj s oružja, može se poslije kemijskom reakcijom izazvati da se na dijelu na kojem je bio utisnut broj pojave sjene brojeva jer prilikom prešanja broja dolazi do zbijanja strukture čelika. Iako kod brušenja broj postane nevidljiv, ostaje taj trag do kojega se može doći u laboratorijima - kaže dipl. ing. Rade Stojadinović.

- Na ilegalnom su se tržištu od tzv. dugih devetki najčešće nabavljali prvi modeli HS-a, ali i Čeških zbrojovki kojih je dosta uvezeno u BiH i mogu se relativno povoljno nabaviti na ilegalnom tržištu. Nekad je cijena tih pištolja bila od 2500 njemačkih maraka, poslije 1000 eura, da bi se sada po oglasnicima legalni pištolji mogli kupiti i za 500 do 600 eura. Međutim, ako netko ima taj pištolj kao ratni trofej ili ga je tko zna gdje nabavio i nije mu potreban, a potreban mu je novac, vjerojatno će ga prodati i za 200 do 300 eura - kaže naš sugovornik.

Mozaik zločina

Uz operativni rad policijskih službi, od kriminalističke i temeljne policije, uključujući i kvartovske policajce, do agenata SOA-e koji se bave organiziranim kriminalom, i forenzičari iz Centra “Ivan Vučetić” sudjelovat će u istrazi o zločinu na Kajzerici. Rasvijetliti tko je i po kojoj cijeni Igoru Nađu eventualno prodao pištolj i čijim je oružjem počinjen jedan od najstrašnijih zločina u novijoj hrvatskoj povijesti od izuzetnog je značaja za istragu.

Igoru Nađu u pripremi zločina to je sigurno bio jedan od bitnih faktora. Malo je vjerojatno da je ilegalnim pištoljem išao vježbati gađanje na streljanu, ali nije isključeno da je to radio na nekom skrovitom mjestu. Sve će to policija sada nastojati rasvijetliti kako bi složila mozaik zločina.

Sprovod

Nije isključeno da netko tko je u zatvorskom sustavu, u pritvoru ili na odsluženju kazne, ako ima neka saznanja policiji ponudi informaciju o Nađovoj nabavi pištolja, ali će možda zauzvrat tražiti neku blažu kaznu. Sve su opcije zasad otvorene.

I dok policija nastavlja istragu o šesterostrukom ubojstvu i njegovu motivu, nadležne socijalne službe zbrinule su sinčića Maje Tojagić i Igora Nađa u Domu u Nazorovoj. U daljnjem tijeku postupka odlučit će se tko će trajno brinuti o dječaku, a pritom će se rukovoditi prije svega interesom djeteta.

Sutra će biti pokopan i Davor Paušak, 30-godišnji mladić s Kajzerice, zaručnikJosipe Tojagić, koji je - sad je to sasvim izvjesno - bio slučajna žrtva zločina. Pitanje je bi li Igor Nađ ubio još nekoga da se zatekao kod Tojagićevih ili nekoga od susjeda da je izišao na hodnik kad je čuo pucnjeve.