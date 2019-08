Festivalske droge haraju hrvatskom obalom, konzumenti sve mlađi, a stručnjaci zaprepašteni: 'Najveća potražnja je za preparatom koji odvaja tijelo od mozga!'

Mladi, 21-godišnji Britanac nije izdržao. Ubila ga je, ovih dana na Pagu, kombinacija raznih droga. Mladiću je pozlilo nakon što je uzeo ‘koktel’ droga tijekom zabave na obližnjem Zrću.

Onesvijestio se, završio u zadarskoj bolnici, no liječnici nisu uspjeli. Umro je od kombinacije kokaina, metamfetamina i amfetamina. Još je to jedna žrtva razuzdanih ne samo ljetnih partyja na kojima se ‘droga podrazumijeva’, a poglavito je prisutna ona koju se naziva i klupskom drogom. “Opušta” se uz razne “kemikalije” koje zato što se u najvećoj mjeri sintetiziraju u kemijskim laboratorijima nazivaju i “dizajnerske droge”. One najčešće su, kažu stručnjaci, MDMA (ecstasy), GHB (tekući ecstasy), ketamin i metamfetamin (crystal meth, ice), piše Jutarnji list.

Osobito zabrinjava činjenica što su “na udaru” mladi koji se najčešće druže na mjestima gdje je droga nerijetko vrlo lako dostupna.

“Najrizičnija dobna skupina su mladi između 15 i 34 godine, dakle, tinejdžeri i mlade odrasle osobe. Motivi su različiti, ali između djetinjstva i zrelosti, u adolescenciji, mladi tragaju za vlastitim identitetom, sve više izmiču kontroli roditelja, suprotstavljaju se i opiru njihovom autoritetu, odbijaju poštivati roditeljska pravila želeći sve više autonomije, uvažavanja i slobode u svojim postupcima...”, objašnjava psihijatar dr. Ivan Ćelić iz Zavoda za dualne poremećaje, Psihijatrijske klinike Vrapče.

Brza ovisnost

Naglašava da ni jedna psihoaktivna tvar ne stvara trenutnu ovisnost, ali na žalost nerijetko se ne ostaje na tom jednom ‘iskustvu’ ni s ovim klupskim drogama od kojih su neke visoko adiktivne odnosno brzo izazivaju ovisnost.

“Polako ali sigurno ovisnici prestaju funkcionirati u obitelji u bilo kojem socijalnom okruženju i dakako na radnom mjestu. Klupske droge u načelu ne izazivaju fizičku, nego dominantno psihičku ovisnost za koju je karakterističan osjećaj zadovoljstva i želja za ponovnom konzumacijom droge kako bi se izazvala ugoda i izbjegla neugoda”, kaže dr. Ćelić.

Učinak nekih od klupskih droga može potrajati satima.

Primjerice, metamfetamin i do 20 sati, a ovisnici mogu ostati budni i po nekoliko dana. Ćelić objašnjava da nakon početnog naleta euforije, dolazi do visokog stupnja agitacije, a rezultat može biti nasilno i opasno ponašanje. Nisu u pravu oni koji uvjeravaju da uporaba te droge “malo za zabavu nije opasna”. Stvarnost je drukčija jer učestala uporaba može dovesti do srčanog ili moždanog udara, gubitka tjelesne težine, pothranjenosti, nakupljanja vode u plućima, pa čak i do smrti.

“Metamfetamin je droga s visokim adiktivnim potencijalom koja oštećuje neurone i dovodi do mentalnih oštećenja. Kod apstinencijskog sindroma javljaju se grčevi u trbuhu, gastroenteritis, glavobolja, letargija, problemi s disanjem, pojačan apetit i depresija”, objašnjava dr. Ćelić.

Jedna od najpopularnijih klupskih droga sigurno je ecstasy i to zbog svojih psihostimulativnih svojstava. Primjerice, posjetitelj zagrebačke klupske scene kaže nam kako mu je ‘idealna jer počinje djelovati već nakon petnaestak minuta a drži do šest sati’.

Širenje zjenica

No, dr. Ćelić upozorava da ecstasy povećava broj otkucaja srca i krvni tlak, uzrokuje znojenje i širenje zjenica te razinu kateholamina u krvi. To može dovesti do srčanog ili moždanog udara, kao i srčanog ili bubrežnog zatajenja. Kratkoročno, zbog dehidracije organizma može doći do zastoja srca, bubrega ili jetara, što u konačnici može dovesti i do smrti. Ecstasy uništava moždane stanice koje oslobađaju serotonin.

O svemu tome oni koji se upuštaju u uzimanje ove droge gotovo sigurno ne razmišljaju. Navodno je jedna od najbrže rastućih klupskih droga po potrošnji ketamin, u biti tzv. disocijativni anestetik koji se uzima ‘na nos’, rektalno ili pak injekcijom. Ćelić kaže da ta droga povećava krvni tlak, otkucaje srca, mišićni tonus... a počinje djelovati već za nekoliko minuta, a učinak traje do sat vremena. Simptomi predoziranja su osjećaj odvojenosti tijela i mozga, povraćanje, nemir i umor. Dan nakon uzimanja ketamina ovisnici mogu imati noćne more, osjećaj plutanja, smetnje vida i sluha, agitaciju i smetenost.

Što GHB (droga za silovanje) može učiniti ovisniku moglo se nedavno vidjeti na naplatnim kućicama na Svetoj Heleni. Sa 150 na sat ovisnik pod utjecajem GHB-a sjurio se na automobile koji su čekali u redu i teško ozlijedio cijelu obitelj. Radi se o drogi koja obično dolazi kao tekuća, a razrjeđuje se s drugom tekućinom.

Recepti za kućnu sintezu dostupni su i na internetu.

“Kažu da ju je najlakše napraviti od sredstva za čišćenje auto-felgi. Njegovi učinci se kreću od pospanosti, zaboravljivosti, gubitka mišićnog tonusa, usporavanja otkucaja srca i disanja te kome. Koma traje 1 do 2 sata, a puni oporavak uslijedi za oko osam sati. Problemi s disanjem mogu biti tako snažni da će zahtijevati uključivanje respiratora sve dok se droga ne izluči iz organizma. Srednjoškolci ga koriste kao alternativu alkoholu, jer GHB nema mirisa, a učinci prestanu kad se vraćaju kući iz noćnog izlaska”, objašnjava dr. Ćelić.

Online dostava

Na žalost, droge nikad nisu bile dostupnije nego li danas. Ako se zna da su u 2018. godine najveći laboratoriji za proizvodnju amfetamina otkriveni u Belgiji i Nizozemskoj, a za proizvodnju metamfetamina u Češkoj, jasno je da su izazovi za represivni aparat sve složeniji i zahtjevniji. Gotovo 70 posto novih droga otkriveno je u posljednjih pet godina.

“Danas se najviše tzv. darknet tržnica nalazi na mreži koja se bazira na gusto umreženim ‘čvorovima’. Svaki taj čvor enkriptira podatke i šalje ih svim drugim čvorovima. Tako je nemoguće ući u trag korisnicima, za razliku od IP-adresa koje se mogu detektirati na klasičnom internetu”, objašnjava dr. Ćelić način dobave droge i skrivanja podataka.

Dodaje da osim tzv. internetske narkotržnice putem koje se može naručiti određenu ilegalnu psihoaktivnu tvar nije rijetkost ni dostava pošiljke na vlastitom pragu. Svjedočimo i tzv. uberizaciji dilanja, gdje je dovoljno imati mobitel s aplikacijom sličnoj Uberovoj. Ako imate šifru, dobijete drogu prije nego hamburger putem brze dostave hrane.

Britanski analitičari tvrde da u Londonu možete dobiti kokain za desetak minuta od narudžbe putem jedne od aplikacija i to je razlog sve teže kontrole narkotržišta, a onda i borbe protiv ovisnosti”, naglašava dr. Ćelić.

Sve to govori da je droga, poglavito ova ‘klupska’, i lako dostupna i prisutna uvijek tamo gdje se uglavnom okupljaju mladi. Drugim riječima, ‘na izvoru’ bi trebalo više kontrole jer bez nje mladi dobru zabavu nerijetko plaćaju životom.

MDMA

Tableta po 50 kuna, ali svi ga sve više vuku na nos

Ecstasy počinje djelovati već nakon 15 do 60 minuta, a učinak traje 1 do 6 sati. Može dovesti do srčanog ili moždanog udara, kao i srčanog ili bubrežnog zatajenja, također i do dehidracije organizma, a posljedica je zastoj srca, bubrega ili jetara, što u konačnici može dovesti i do smrti. Jednu tabletu ecstasyja može se nabaviti već za 20-30 kuna, no prosječna cijena je oko 50 kuna.

KETAMIN

Odvaja tijelo od mozga, jeftin je

Gram se prodaje po 400 kuna. Disocijativni anestetik koji se uzima kroz nos, rektalno ili iglom (intramuskularno). Povećava krvni tlak, otkucaje srca, mišićni tonus... Učinci počinju za nekoliko minuta i traju do sat vremena. Predoziranje se očituje osjećajem odvojenosti tijela i mozga, povraćanjem, nemirom i umorom.

METAMFETAMIN

Opasan za srce i mozak, izaziva tešku nesanicu

Učinci traju po 20 sati, a ovisnici ostaju budni po nekoliko dana. Može uzrokovati srčani ili moždani udar, gubitak tjelesne težine, pothranjenost, nakupljanja vode u plućima, pa čak i smrti. Gram crystal metha stoji ovog ljeta oko 400 kuna.

GHB

20 miligrama za cijenu od 100 kuna

Obično dolazi u tekućoj formi koja se razrjeđuje drugom tekućinom. Posljedica uzimanja može biti pospanost, zaboravljivost, gubitak mišićnog tonusa, usporavanje otkucaja srca i disanja te koma. Prodaje se u bočicama od 20 ili 30 mililitara a cijena je od 100 do 200 kuna.