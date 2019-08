Susjed ga je došao upozoriti da prestane s bukom, a on ga je upucao u trbuh. I neće u zatvor: doznali smo što stoji u optužnici protiv splitskog pomorca

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo je optužnicu protiv pomorca (39) iz Splita zbog ubojstva u pokušaju.

Na teret mu se stavlja da je 18. svibnja 2019. oko 14.35 u Mosećkoj ulici u Splitu nakon verbalnog sukoba sa susjedom koji mu je došao reći da prestane s bukom - u stanju psihotičnog poremećaja zbog kojeg nije bio u mogućnosti shvatiti značenje svojih postupaka i njihovo upravljanje - iz svog stana na udaljenosti od oko metra ispalio hitac iz pištolja prema žrtvi.

Pritvoren splitski pomorac koji je upucao prvog susjeda; Nakon uhićenja odveden je i na pregled u splitsku bolnicu, doznali smo što su liječnici utvrdili

Ranjeni 38-godišnjak iz bolničkog kreveta: Policiji sam prije dva mjeseca prijavio da mi je netko propucao automobil i rekao sam da sumnjam na susjeda, ali me, kao što se vidi, nisu shvatili ozbiljno!

Oštećenik je zadobio za život opasne ozljede (strijelna rana trbuha, prostrijel slijepog dijela debelog crijeva, izljev krvi u trbušnu šupljinu...) te je prevezen u KBC Split, gdje mu je život spašen hitnom intervencijom.

Iz bolesničke postelje je propucani Leo Krstulović, podsjetimo, preko svog punca dao izjavu za 'Slobodnu Dalmaciju'.

- Čulo se lupanje kao da macom tuče, to je bilo nepodnošljivo, subota dva popodne, a nitko mira nema. Otišao sam mu na vrata stana i kucao, on nije htio otvoriti. Kazao sam naglas: “Znam da si unutra, prestani više s tom bukom!”. Otišao sam tada van zgrade na parkiralište uzeti rokovnik iz automobila. Kada sam se vratio u zgradu i popeo se stepeništem na naš kat, oko dva metra ispred ulaza u moj stan vidio sam kako je on odškrinuo vrata svog stana. Ugledao sam pištolj, ali bilo je kasno. Ispalio je metak i zatvorio vrata stana. Uspio sam pozvoniti ženi na vrata, pao sam na pod s nesnosnim bolovima u trbuhu, sjećam se da mi je susjed pomagao dok je došla Hitna pomoć - ispričao je Leo Krstulović svom puncu Teu Živkoviću koji ga je posjetio u nedjelju ujutro u bolnici.

Kazao je i kako je policiji prije dva mjeseca prijavio da mu je netko propucao svjetlo na automobilu i rekao sam kako sumnja da je to moj susjed. Ali, kao što se vidi oni to nisu ozbiljno shvatili, poručio je Krstulović.

Sada je u optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor jer je protupravno djelo počinio u stanju neubrojivosti i postoji opravdana bojazan da će ponoviti teško kazneno djelo te je postavljen zahtjev da sud nakon rasprave utvrdi da je okrivljenik u stanju neubrojivosti počinio djelo ubojstva u pokušaju i da mu odredi prisilan smještaj prema odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Prisilni smještaj može trajati, ovisno o liječničkoj procjeni, čak i više godina s vrlo neizvjesnim ishodom u smislu zalječenja ili izlječenja.

Slučaj Vladimira Čuline Čukija pokazuje da mu liječenje nije pomoglo: on je 1998. prvo ranio Splićanina Marija Zulima u nogu, a potom krajem godine ubio Roberta Širinića i Dalibora Sablića, pucajući im iz istog pištolja u glavu u automobilu, i to navodno zato jer su njegovu bratu dilali heroin. Vještačenjem brojnih stručnjaka pokazalo se da je Čulina bio smanjeno ubrojiv.

Završio je u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, u kojoj je bio do 2009. Nakon samo tri godine boravka izvan bolničkih zidina, Čulina je 2012. brojnim udarcima sjekirom po glavi zatukao oca Stanka (62) u njihovoj vikendici u Pridragi pokraj Zadra.