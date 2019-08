Što je točno bio okidač koji je u četvrtak navečer nagnao 36-godišnjega Igora Nađada počini najstrašniji zločin u Hrvatskoj u posljednjih 21 godina, nije poznato. Naime, nitko od protagonista zločina nije preživio da bi o samome događaju mogao pričati, dok ostalih direktnih očevidaca nema.

Masakr na Kajzerici preživio je samo dvomjesečni sinčić kojeg je Nađ imao sa svojom žrtvom, djevojkom s kojom je bio u vezi nekoliko godina, Majom Tojagić (35). Ono što je izvjesno, kako piše Jutarnji list, jest da je Nađ u večernjim satima posegnuo za vatrenim oružjem koje je ilegalno posjedovao, te u prostoru kućice u Cimmermanovoj u kojoj je Nađ zajedno s obitelji Tojagić živio, pobio šestero ljudi, među kojima i desetogodišnjeg dječaka, Majinog sina iz ranije izvanbračne veze, ali i Maju Tojagić te njezinu čitavu obitelj.

Osim Maje i njezinog djeteta, ubio je Majinog oca Dragomira Tojagića (61), Majinu majku Filjku Tojagić(63), Majinu mlađu sestru Josipu (29) te njezinog dečka Davora Paušaka (29).

Prema nekim verzijama događaja, povod je navodno bila Nađova ljubomora, odnosno patološka želja za kontrolom nad svojom godinu dana mlađom djevojkom, no pravi motiv možda se nikada ne otkrije.

Nekoliko Nađovih poznanika koje je Jutarnji list kontaktirao, kažu da su ga poznavali pod nadimkom Rus. Prema izvorima Slobodne Dalmacije, Nađ je jučer u jednom lokalu na Vrbiku prijatelju najavio krvavi pir riječima: “Ovo je posljednji put da me vidiš”.

Doznajemo kako je Nađ bio sklon ekscesima te se prije tri godine iz čistog mira fizički obračunao s jednim mladićem.

Došao je iz unutrašnjosti lokala na terasu i odmah krenuo prema meni, iako ja uopće nisam vikao. Povukao me za uho i rekao mi: ‘Jebem ti mater’. Primio me za prsa i odgurnuo. Ja sam zvao policiju, a on je sjeo u auto i pobjegao!”

Tako je događaj koji se zbio u trešnjevačkom American Donutu opisao Domagoj K. kojega je Igor Nađ napao 16. srpnja 2016. u 19.30 sati u ugostiteljskom objektu na Trešnjevci.

Jutarnji list u posjedu je presude koju je donio zagrebački Prekršajni sud 16. veljače 2017. godine. Sudac je zaključio da je poziv za ročište, koje se trebalo održati 4. studenoga, uredno primio, ali se pozivu nije odazvao.

“Iz ovakvog ponašanja okrivljenika je bilo razvidno da izbjegava dolazak na sud, pa je poziv okrivljeniku za ročište 13. veljače 2017. izvješen na oglasnoj ploči suda te je, u skladu sa zakonom, uredno obaviješten o terminu održavanja ovog ročišta”, piše u presudi.

Sud je u cijelosti povjerovao iskazu Domagoja K. i Igor Nađ je proglašen krivim za prekršaj iz članka 13. Zakona o prekršajima javnog reda i mira. Zbog toga je kažnjen s 500 kuna, odnosno kaznom u protuvrijednosti od 132,97 DEM. U novčanu kaznu uračunato mu je vrijeme koje je proveo u policijskoj postaji Trešnjevka 3. listopada od 10 do 10.30 sati pa mu je ostalo platiti 200 kuna kazne.

Prijašnja neosuđivanost uzeta mu je u obzir kao olakotna okolnost, a otežavajućih okolnosti po Igora Nađa nije bilo. Sud je smatrao da mu je to primjerena kazna. (D. Miljuš)