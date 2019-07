Ženu udarili drvenom letvom u čelo zbog koza koje su pojele kupus! Majka i sin kažnjeni na zadarskom sudu: 'Toliko je bila ljuta da im je htjela sjekirom posjeći glave!'

Majka i sin iz Zadra koji su drvenim letvama branili koze od tetke koja je životinje htjela ugušiti i sasjeći im glave sjekirom jer su joj ušle u vrt u zadarskoj Ulici Nikole Jurišića i popasle cijeli kupus glavičar, kažnjeni su novčanim kaznama na Prekršajnom sudu u Zadru.

Sutkinja Magda Troskot utvrdila je da su počinili psihičko i tjelesno nasilje u obitelji na štetu sestre, odnosno tetke, koje je kod nje prouzročilo povredu dostojanstva i uznemirenost. Kaznila ih je novčanim kaznama u iznosu od po 600 kuna, a u kaznu im je uračunato i dva dana koja su proveli u pritvoru nakon što ih je uhitila policija.

Sukob se odigrao 2. veljače u Zadru, u dvorištu obiteljske kuće, u Ulici Nikole Jurišića na izlazu iz grada, gdje je najprije 64-godišnja majka sestri koja je tjerala njezine koze iz svog vrta zadala jedan udarac drvenom letvom u predjelu lijeve strane čela.

U obranu koza stao je i njezin 48-godišnji sin pa je tetki zadao jedan udarac drvenom letvom u leđa. Na sudu je posvjedočio kako on i majka imaju šest koza, te da je svih šest tog dana ušlo kod tetke u dvorište i pojelo kupus.

Pojasnio je kako je on htio istjerati koze, no tetka nije dala, već je govorila kako će ih ona pobiti. U policiji mu je izmjereno 2,46 promila alkohola.

- Bila je jako ljuta, a kako i neće biti kad su joj popasle cijeli kupus glavičar. Toliko je bila ljuta da je htjela sjekirom posjeći glave kozama, a onda sam je letvom udario po leđima. U to je došla moja majka jer se bojala da me tetka ne udari, pa je ona letvom udarila tetku po glavi u predjelu čela – ispričao je na sudu 48-godišnjak iz Zadra.

Pojasnio je i kako se njegova majka s njom nije prepirala, već samo on, te da ga je majka htjela samo braniti pa je zato letvom udarila tetku. On se povukao zajedno s majkom, a onda je došla policija.

Tetka je pak posvjedočila da su koze njezine sestre i nećaka ušle u njezin vrt i pobrstile kupus, kelj i brokulu.

- Nije to prvi put, nego se to stalno događa. Nanijeli su mi veliku štetu. Počela sam ih istjerivati iz vrta preko dvorišta kad su oboje dojurili i vikali, on je psovao puno toga. Udario me letvom u leđa, sestra me tada udarila drugom letvom po čelu...