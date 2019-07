Ozlijeđena djevojka je menadžeru kluba govorila kako je uvjerena da je napadač zaposlen u klubu jer je ostao među zadnjima u lokalu i bio je odjeven isto kao i konobari i zaštitari

Nakon što je sutkinja istrage splitskog Županijskog suda, na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, odredila jednomjesečni istražni zatvor za Tonija Višića (29) zbog sumnje da je teško tjelesno ozlijedio dvadesetogodišnju djevojku, u javnost dolazi sve više detalja same priče.

Slobodna Dalmacije je tako došla do iskaza koji je nesretna djevojka dala policiji samo dan poslije napada.

U njemu djevojka opisuje kako je sa sedamnaestogodišnjom rođakinjom koja živi u inozemstvu otišla te večeri u noćni izlazak te da su završile u poznatom splitskom klubu "Central", u kojem su ostale do samog zatvaranja u ranim jutarnjim satima. Pojasnila je kako je prilikom ulaska u klub u samom središtu grada u papirnatoj vrećici donijela drugu obuću te ju je ostavila u prostoriji koja se nalazi pokraj prvog ulaza u klub, gdje se prodaju ulaznice.

Kad je poslije izlazila, došla je do te prostorije, no ondje nije bilo nikoga pa se vratila u klub kako bi našla nekog od djelatnika da joj otvori prostoriju da može uzeti cipele. Vidjela je nekoliko konobara koji su pospremali klub i pitala ih može li joj netko otvoriti tu prostoriju, kada ju je netko uhvatio za stražnjicu.

- Zbunila sam se i osjećala posramljeno. Okrenula sam se i bez riječi izašla do prostorije gdje mi je bila obuća. Tu sam tad zatekla nekog od osoblja koji mi je otvorio vrata i dao vrećicu. Tada sam vidjela muškarca koji me je prije toga uhvatio za stražnjicu, išao je prema meni i pitala sam ga zašto je to napravio, pa sam ga rukom udarila po glavi. Tada sam primijetila njegov luđački pogled, uhvatio mi je ruku i onda me je udario šakom u glavu. Osjetila sam jaku bol, pala sam na tlo i mislim da sam izgubila svijest - kazala je djevojka istražiteljima.

Uzrujala se kada je potom vidjela puno krvi oko sebe, a sjeća se i da su došli policija i Hitna pomoć. Kazala je i da ju je jako boljelo, a da je tada do nje došao muškarac koji se predstavio kao menadžer kluba i počeo je uvjeravati da onaj koji ju je udario nije zaposlenik kluba. Pokazivao joj je - kazala je djevojka u svojem iskazu - fotografije zaposlenika, a ona mu je rekla kako je uvjerena da je njezin napadač zaposlen u klubu jer je ostao među zadnjima u klubu i bio je odjeven isto kao i konobari i zaštitari.

Dodatno svjetlo na sam brutalni događaj u "Centralu" baca i iskaz njezine rođakinje koja je kazala da je izašla van nakon što su se u klubu upalila svjetla te da je devetnaestogodišnju rodicu čekala na ulici ispred kluba jer se djevojka vratila po cipele.

- Nakon nekog vremena, vidjela sam na ulaznim vratima muškarca jako nervoznog kojemu je iz nosa tekla krv, ulazio je i izlazio van i govorio nešto kao: "Šta ona misli, tko sam ja...?" To mi je bilo sumnjivo pa sam ušla natrag kroz glavni ulaz kluba u "predulaz" i vidjela sam rodicu kako leži na podu cijela krvava. Taj nervozni muškarac je došao do nje i udario je nogom u glavu, a onda se spustio prema njoj i udario je šakom u glavu. Zatim je pobjegao. Ubrzo je došlo nekoliko ljudi i pomogli su joj da se digne, a onda su stigli policija i Hitna pomoć - kazala je rodica ozlijeđene djevojke.

I ona i napadnuta cura napadača su opisale kao sportski građenog muškarca visokog oko 185 centimetara, jačih ramena, dosta kratko ošišane kose, tamnije brade, koji je bio odjeven u crnu majicu kratkih rukava i crne duge hlače.

Kao što je već poznato, pokazalo se da se radi o Toniju Višiću, nekadašnjem juniorskom boksačkom prvaku svijeta, koji se tri dana skrivao pred policijom, da bi se u utorak predao u pratnji svog odvjetnika.