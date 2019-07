Prijetio maloljetniku i natjerao ga da ga oralno zadovolji: 35-godišnjak iz Splita optužen za više teških kaznenih djela; Osim za pedofiliju, sumnjiči se da je djeci davao i drogu

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 35-godišnjaka iz Splita zbog čak pet kaznenih djela na štetu maloljetnika i to jedan spolni odnošaj bez pristanka, bludnu radnju, spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina, upoznavanje djece s pornografijom te omogućavanja trošenja droga.

Tereti ga se da je od 1. srpnja 2018. do 1. travnja 2019. godine u Splitu, u više navrata tražio od 15-godišnjeg dječaka da dođe u njegov stan zastrašujući ga riječima da je on torcidaš, da radi kao redar, da ima dosta prijatelja koji su za njega spremni sve učiniti te da ima pištolj, pokazujući mu i fotografiju na kojoj pozira s oružjem. Prijeteći mu na takav način natjerao je maloljetnika da ga oralno zadovolji te ga je nagovarao da imaju spolne odnose, neistinito mu obećavajući da će mu platiti, pa je maloljetnik u strahu pristao na njegova traženja očekujući novac za to.

Druga točka optužnice tereti ga da je od rujna 2018. do polovine travnja 2019. u više navrata tražio od maloljetnog, tada 15-godišnjeg dječaka da skine hlače, a nakon što bi ovaj to napravio, 35-godišnjak bi spustio njegovo donje rublje te ga protivno njegovoj volji dirao po spolovilu i unutarnjoj strani bedara.

U trećem slučaju je da je od veljače 2017. do 7. svibnja 2017. godine u više navrata tražio od maloljetnika za kojeg je znao da nije navršio 15 godina da se međusobno zadovoljavaju masturbacijom, ljubio ga te mu je pokazivao videouratke sa sadržajem eksplicitnih seksualnih odnosa i fotografije spolnog organa. Također, istom je dječaku omogućavao da puši hašiš.

Optuženi 35-godišnjak u svojoj je obrani negirao da je počinio prva dva djela, a djelomice je priznao da je počinio kaznena djela pod točkama 3. i 4. optužnice. Za prvog je dječaka rekao da je seks bio dobrovoljan, za drugog je kazao da ga je samo masirao po nogama dok je za trećeg istaknuo da ga je upoznao dok je dječak imao 14 godina, da su se upoznali preko aplikacije "Romeo" za upoznavanje muškaraca.