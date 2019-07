Splitski redar s dva desetljeća staža 'na vratima' svjedočio panici koja je zavladala nakon brutalnog napada na Bačvicama: Takvu makljažu još nisam vidio! Ljudi su ležali po podu i zapomagali, posvuda je bilo krvi...

Jedan od očevidaca prvih posljedica krvavog napada uoči ovog vikenda u poznatom noćnom klubu na Bačvicama bio je Jurica Galić Juka, redar, bloger, fotograf i putopisac, te vlasnik portala i FB-stranice "The mladichi" na kojoj, između ostaloga, objavljuje sad već kultnu kolumnu "Redarske kronike".

Naime, Juka je već skoro dva desetljeća "na vratima", zadužen za red i sigurnost u objektima koji za zabavu rade noću. Posljednjih godina to je koktel-bar koji se nalazi u neposrednoj blizini drugog kluba, poprišta krvavog sukoba u kojemu je 42-godišnjak nožem izbo četvoro ljudi!

Nemili događaj zbio se oko tri i pol sata u noći, dakle usred Jukina radnog vremena, a on se o istom oglasio i na stranici "The mladichi" koju osmišljava i administrira sljedećim, relativno šturim tekstom, no uznemirujućom galerijom autentičnih fotografija snimljenih dakle iz prve ruke.

- Nije Split grad slučaj jer sam ovakve stvari vidio i u "civiliziranom" Bruxellesu i u "divljem" Meksiku. Srećom, nije se dogodilo u klubu u kojem radim, ali jeste u jednom od susjednih. Ime neću spominjati zbog poslovne korektnosti, a i nije bitno jer se moglo dogoditi bilo gdje: na ulici, kolodvoru, stadionu, školi...

Zanima me šta je to čovjeku u glavi kada izbode četvero ljudi... osoblje, gosta (i to stranca), slučajnog prolaznika... Po nogama, preponama, rukama, jetri...? Davno sam rekao da nismo svi isti po svijesti, inteligenciji, empatiji za bližnje i korisnosti na ovom svijetu, a i da mi je žao što dišem isti kisik s nekim ljudima. Jbg. Nadam se da će svi biti ok – zaključio je Juka, s kojim smo stigli i nešto opširnije porazgovarati tijekom dana, to jest kad se probudio nakon naporne noćne smjene.

- Nagledao sam se svega u ovih petnaest-dvadeset godina, ali ovakvu makljažu kao sinoć još nisam vidio – promuklim glasom je priznao Juka.

- Bio sam na vratima objekta svojeg poslodavca kad sam oko tri ipo čuo neko komešanje, ciku. Ljudi su trčali uza stepenice, nešto nije bilo u redu i odmah sam pohitao u pravcu suprotnom od onoga iz kojega su ljudi bježali kao da spašavaju glavu, prestrašeno žamorili, vikali, neke djevojke su plakale.

Imao sam što vidjeti: prema meni je hrlio čovjek probijene (probodene) ruke, ljudi su ležali po podu i zapomagali, posvuda je bilo krvi. Stvarno sam se u ovom poslu svega nagledao, ali toliko teških ranjenika, njihove krvi, komada tkiva i unutrašnih organa te izlučevina još nisam vidio.

Uglavnom, skoncentrirao sam se na pomaganje unesrećenima, prvenstveno zaustavljanje obilnog krvarenja jer je to životno najviše ugrožavalo. Drugo vam nemam što reći; napadača nisam vidio jer nisam bio točno na licu mjesta nego, kažem, nešto dalje, a da govorim o razlozima (točnije, da nagađam) ušao bih u sferu "science fictiona".

Zašto je to netko učinio ne znam jer nisam Vidoviti Milan, mogu samo reći isto što i svaki priseban čovjek: strašno i nepotrebno. To sam otprilike sažeo i u postu objavljenom na stranici "Mladicha" – kazao je Juka još nenaspavan i vidno potresen unatoč činjenici da je po dužini staža i tvrdoći terena koje je prošao itekako "visoko baždaren" na ekscesne situacije.