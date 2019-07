Poznati splitski redar i bloger o užasu na Bačvicama: Šta je to čovjeku u glavi kada izbode četvero ljudi, po nogama, preponama, rukama, jetri...?! Oprez, uznemirujuće fotografije!

O noćašnjem krvavom sukobu u poznatom splitskom noćnom klubu na Bačvicama, u kojem je 42-godišnjak iz Splita nožem ozlijedio četiri osobe, na Facebook stranici The Mladichi oglasio se njezin autor, Splićanin Jurica Galić Juka, poznati bloger i pustolovac, po zanimaju redar, također zaposlen u jednom klubu.

U krvavom sukobu na Bačvicama nožem izboden pripadnik Interventne policije; Napadač uhićen, riječ je o 42-godišnjaku iz Splita; Doznajemo detalje obračuna u noćnom klubu

Muškarac noćas na Bačvicama nožem ozlijedio četiri osobe, policija je brzo pronašla napadača; Pred popularnim klubom jutros su vidljivi tragovi krvavog obračuna

Njegovu objavu, koju je popratio i uznemirujućim fotografijama s mjesta događaja, prenosimo u cijelosti.





'Nije Split grad slučaj jer sam ovakve stvari vidio i u "civiliziranom" Bruxellesu i u "divljem" Meksiku. Srećom, nije se dogodilo u klubu u kojem radim, ali jeste u jednom od susjednih. Ime neću spominjati zbog poslovne korektnosti, a i nije bitno jer se moglo dogoditi bilo gdje: na ulici, kolodvoru, stadionu, školi...

Zanima me šta je to čovjeku u glavi kada izbode četvero ljudi... osoblje, gosta (i to stranca), slučajnog prolaznika... Po nogama, preponama, rukama, jetri...?

Davno sam rekao da nismo svi isti po svijesti, inteligenciji, empatiji za bližnje i korisnosti na ovom svijetu, a i da mi je žao što dišem isti kisik s nekim ljudima. Jbg. Nadam se da će svi biti ok.'