Bivši dubrovački prometni policajac Mile Pavlović te konobar Vedran Majić, Luka Pušić i Nedjeljko Milić osuđeni su nepravomoćno jučer na splitskom Županijskom sudu na zatvorske kazne jer su kao članovi zločinačkog udruženja planirali pljačku glavne zgrade Hrvatske pošte u Vukovarskoj ulici u Dubrovniku od siječnja do svibnja 2015. godine.

Pavlović je dobio godinu i tri mjeseca te isto toliko uračunato mu je po presudi za drogu, pa je dobio jedinstvenih dvije godine i dva mjeseca. Kako je odslužio kaznu za drogu, a bio je i u ekstradicijskom pritvoru, ostalo mu je još 11 mjeseci. Vedran Majić je za planiranje pljačke dobio godinu dana, za drogu još godinu, odnosno jedinstvenih godinu i 8 mjeseci. Odslužio je kaznu za drogu, pa mu je ostalo još devet mjeseci. Milić i Pušić su, pak, dobili po osam mjeseci zatvora.

Prema presudi, Pavlović je bio "mozak" zločinačkog udruženja, a Majić njegova desna ruka, dok su Milić, kao djelatnik pošte, i Pušić imali svoje uloge u cijelom planu. Pavlović je, po presudi, s osobom nadimka Stiv, za koju nije utvrđen identitet, stvorio plan i u njega uvezao ostale okrivljene uz još dvije nepoznate osobe od kojih je jedna granični policajac. Pavlović je napravio više skica okolnog područja s planom kretanja te je zadužio Milića kao zaposlenika da snimi unutrašnjost pošte.

Pavlović i Majić su, po presudi, nabavili policijsku uniformu i značku HVO-a, vrlo sličnu znački hrvatske policije, potom plastične vezice, vunene potkape, rukavice, ručne radio stanice, registarske pločice srpskih i crnogorskih oznaka koje bi stavili na vozilo kojim bi se koristili u prepadu, odjeću i obuću koju bi uništili nakon pljačke. Pušić je, pak, po presudi, radi maskiranja nabavio crnu motociklističku kacigu te kupio kameru kako bi njome nekoliko dana prije pljačke, snimali prometnost, ulazak i izlazak vozila iz zgrade pošte, osiguranje i slično.

Cijeli je plan propao jer su Pavlović i Majić uhićeni u akciji kodnog imena "Bonita" krajem svibnja 2015. godine, prilikom izlaska iz Zagreba u automobilu rent-a-cara.

- Još nisam u svojoj praksi vidio da je netko ovako detaljno pripremio plan. Ovo je nevjerojatno i sve je to smislio mozak ovog tada policajca koji je upao u financijske probleme i ovako se pokušao spašavati. Sve je obrađeno do u detalje, namjera, plan, sredstva, zaduženja, do te mjere da je planirao ponašanje prije, za vrijeme i poslije akcije toliko da je propisao kako paziti na ponašanje nakon pljačke i slično. Što kazati na to što je Pavlović napravio - kazao je sudac Vladimir Živaljić dodajući kako je on bio "spiritus movens".

Konačnu riječ, naravno, dat će Vrhovni sud.